“Me sinto livre” - Sergino Dest é o trunfo da seleção masculina dos EUA na Copa do Mundo, enquanto Mauricio Pochettino aproveita ao máximo seu talento ofensivo

O problema com as compilações de melhores momentos é que você precisa ter momentos marcantes suficientes para preenchê-las. Não pode ser apenas um clipe ou um momento isolado, mas sim uma coleção deles. Depois de cada grande partida, Sergino Dest contrata uma empresa para compilar clipes para ele postar para o mundo, e esses clipes costumam girar em torno de um sentimento: alegria.

É o que Dest sente toda vez que deixa um zagueiro com os tornozelos bambos. É a emoção que percorre seu corpo no momento em que ele sabe que já derrotou o time adversário. É o sentimento que ele espera despertar em quem estiver assistindo, principalmente porque há muito poucos capazes de despertar isso hoje em dia. Quando Dest entra em campo, ele o faz com o objetivo de dar um show. Essa mentalidade não muda, nem mesmo nas Copas do Mundo.

É por isso que, após as vitórias sobre o Paraguai e a Austrália, não faltaram momentos de destaque de Dest. Jogadas de habilidade, arrancadas, toques de classe e jogadas de um-dois que mudaram o jogo — tudo isso entrou no resumo. Jogando as partidas mais importantes de sua vida, Dest continua sendo, inconfundivelmente, Dest. Não importa o momento, o estilo não muda.

“Me sinto livre”, disse recentemente o zagueiro da Seleção Masculina dos EUA ao podcast Scuffed. “Agora não importa; posso tentar e, se perder a bola, perco. Se não, faço o meu jogo. E isso simplesmente me dá a liberdade de não ficar pensando no que aconteceria se eu perdesse a bola.”

Com mais liberdade do que nunca concedida por Mauricio Pochettino, o craque do PSV aproveitou ao máximo essa liberdade. Ele fez isso do seu jeito e, enquanto a Seleção Masculina dos EUA se prepara para os grandes desafios que vêm com a fase eliminatória, Dest é mais crucial do que nunca na busca dessa equipe por manter a alegria fluindo pelo maior tempo possível neste verão.

“Sempre gosto de atacar”, disse Dest, “e, dessa forma, posso atacar um pouco mais.”