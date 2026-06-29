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Sergino Dest GFXGOAL
Ryan Tolmich

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“Me sinto livre” - Sergino Dest é o trunfo da seleção masculina dos EUA na Copa do Mundo, enquanto Mauricio Pochettino aproveita ao máximo seu talento ofensivo

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Estados Unidos da América x Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina
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Restam muito poucos jogadores que jogam como esse jogador de 25 anos, e Pochettino lhe deu uma função que lhe permite atacar sem medo

O problema com as compilações de melhores momentos é que você precisa ter momentos marcantes suficientes para preenchê-las. Não pode ser apenas um clipe ou um momento isolado, mas sim uma coleção deles. Depois de cada grande partida, Sergino Dest contrata uma empresa para compilar clipes para ele postar para o mundo, e esses clipes costumam girar em torno de um sentimento: alegria.

É o que Dest sente toda vez que deixa um zagueiro com os tornozelos bambos. É a emoção que percorre seu corpo no momento em que ele sabe que já derrotou o time adversário. É o sentimento que ele espera despertar em quem estiver assistindo, principalmente porque há muito poucos capazes de despertar isso hoje em dia. Quando Dest entra em campo, ele o faz com o objetivo de dar um show. Essa mentalidade não muda, nem mesmo nas Copas do Mundo.

É por isso que, após as vitórias sobre o Paraguai e a Austrália, não faltaram momentos de destaque de Dest. Jogadas de habilidade, arrancadas, toques de classe e jogadas de um-dois que mudaram o jogo — tudo isso entrou no resumo. Jogando as partidas mais importantes de sua vida, Dest continua sendo, inconfundivelmente, Dest. Não importa o momento, o estilo não muda.

“Me sinto livre”, disse recentemente o zagueiro da Seleção Masculina dos EUA ao podcast Scuffed. “Agora não importa; posso tentar e, se perder a bola, perco. Se não, faço o meu jogo. E isso simplesmente me dá a liberdade de não ficar pensando no que aconteceria se eu perdesse a bola.”

Com mais liberdade do que nunca concedida por Mauricio Pochettino, o craque do PSV aproveitou ao máximo essa liberdade. Ele fez isso do seu jeito e, enquanto a Seleção Masculina dos EUA se prepara para os grandes desafios que vêm com a fase eliminatória, Dest é mais crucial do que nunca na busca dessa equipe por manter a alegria fluindo pelo maior tempo possível neste verão.

“Sempre gosto de atacar”, disse Dest, “e, dessa forma, posso atacar um pouco mais.”

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Com o objetivo de dominar

    Antes do confronto da Seleção Masculina dos EUA com a Austrália, perguntaram a Dest quem era o melhor driblador em situações de um contra um da equipe. A pergunta veio com uma ressalva, é claro: “Além de você”.

    “Acho que é o Christian [Pulisic]”, disse Dest, rindo. “Ele é um jogador muito bom no um contra um.” Dest então fez uma pausa, como se tivesse mais a dizer, mas depois decidiu não continuar. “Vou ficar com o Christian.”

    Especialmente naquela partida contra a Austrália, na qual Pulisic não estava presente, Dest fez mais do que o suficiente para mostrar por que é digno desse título. Naquela partida, as estatísticas indicam que ele completou apenas dois dribles. Quem assistiu sabe que foram muito mais do que isso. Contra a Austrália, Dest provocava os defensores com frequência, sendo o jogador da seleção dos EUA que mais chutou a gol, além de combinar frequentemente com Weston McKennie para causar estragos pelo lado direito. Não havia hesitação nem receio; apenas o desejo de passar por quem quer que estivesse à sua frente.

    “Sempre que tenho a bola e enfrento esses caras, sei que vou passar por você, e depois vou passar por você também”, disse ele aoGOAL no outono passado. “Me sinto confiante. Todo mundo pode tentar me marcar, claro, mas vou passar por eles de qualquer jeito. Adoro esses momentos. Isso me lembra de quando era criança. Me lembra daqueles vídeos no YouTube dos meus ídolos. Ronaldinho, Ronaldo, Robinho, Neymar, Adriano — a seleção brasileira. Esses eram meus jogadores favoritos, aqueles craques.

    “Acho que driblar um jogador é a coisa mais linda que se pode fazer nesse esporte. Fazer isso com estilo, é isso que todo mundo gosta de assistir.”

    Ele foi ainda mais agressivo contra o Paraguai. Houve uma sequência naquela partida em que ele passou por um zagueiro, diminuiu o ritmo e, em seguida, passou por ele novamente. Se isso foi intencional ou não, só o Dest sabe. Ficou claro, porém, que ele estava no clima, que estava jogando com alegria. Naquela partida, ele completou quatro dribles e deu cinco passes no terço final do campo.

    “É claro que sempre queremos jogar assim”, disse ele após a partida contra o Paraguai. “Isso mostra que estamos dominando. Você consegue fazer essas coisas na maioria das vezes quando está dominando a partida.”

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    Os números

    O próprio Dest tem se destacado. Ao longo da fase de grupos, Dest está empatado em oitavo lugar entre todos os jogadores em dribles bem-sucedidos por 90, o que confirma a impressão de quem assistiu aos jogos desde o início desta fase.

    Os jogadores à sua frente são, em geral, os pontos-chave dos ataques de suas equipes. O astro espanhol Lamine Yamal lidera a categoria, e sua habilidade no drible é inquestionável. Amad Diallo, da Costa do Marfim, Tahith Chong, de Curaçao, Ibrahim Maza, da Argélia, e Jamal Musiala, da Alemanha, por exemplo, estão todos logo acima de Dest, e cada um é visto como o eixo do ataque de sua equipe.

    Dest, por sua vez, não é necessariamente isso. Ele é um jogador-chave, mas não necessariamente o ponto central.

    Isso é proposital. Ao longo das três partidas, a seleção dos EUA ocupa a quinta posição em toques na área e a décima em posse de bola, com esse número significativamente influenciado por uma partida mais equilibrada contra o Uruguai. Nas três partidas, a seleção dos EUA tem atacado, em geral, em ondas. Dest faz parte dessas ondas, atacando de uma posição no campo que lhe é familiar, mas ligeiramente diferente.

    “A química está muito boa no momento”, disse Dest. “Todo mundo está confiante e acredita nisso. Obviamente, isso leva tempo, e [Pochettino] tem tempo. Então, acho que estamos em uma fase muito boa agora para mostrar do que somos capazes.”

  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um papel diferente

    Há anos, o valor de Dest é definido por sua capacidade de atacar como lateral. Ele sempre foi uma arma nessa posição, em parte devido à sua capacidade de atuar tanto pela esquerda quanto pela direita. Mais do que tudo, porém, o valor de Dest tem sido sua capacidade de influenciar os jogos no ataque. É por isso que ele assinou com o Barcelona em 2020 e por que agora, em 2026, ele é uma das armas mais perigosas da Eredivisie, uma das ligas mais conhecidas por seu estilo de jogo ofensivo.

    No início da concentração da Seleção dos EUA, Dest se autodenominou lateral-ala. O capitão da equipe, Tim Ream, contestou brincando.

    “Serge é um ponta-direita”, disse Ream. “Na verdade, analisamos os vídeos e, em alguns momentos, ele estava jogando como lateral-ala e realmente deveria ter se posicionado mais à frente.”

    Esse tem sido o modus operandi de Dest até agora durante a Copa do Mundo. Jogando mais como ponta, Dest tem a função de avançar para a frente. Atrás dele, os EUA contam com Alex Freeman como lateral-direito/terceiro zagueiro central, dando cobertura e permitindo que Dest faça o que for necessário no ataque.

    “Acho que temos uma boa combinação pelo lado direito”, disse Dest sobre Freeman. “Gosto de jogar com ele também. Ele é forte, alto, rápido e um bom defensor. Além disso, às vezes podemos trocar de posição, sabe? Isso torna tudo ainda melhor quando estou nesse lado, porque também posso recuar e simplesmente trocar de posição com ele; assim, fica mais difícil para os adversários nos marcarem, já que somos mais dinâmicos.”

    Na verdade, Dest não costuma recuar muito. Ele avança cada vez mais para a frente, criando o máximo de perigo possível sem a responsabilidade habitual que vem com a função de zagueiro puro.

    “Todo mundo sabe que minhas habilidades ofensivas são minha melhor qualidade, então isso me dá um pouco mais de espaço e liberdade para jogar mais à frente no campo”, disse ele. “Posso correr mais riscos e ajudar a equipe a criar situações de dois contra um ou oportunidades de gol. Gosto da posição e, onde quer que o técnico precise de mim ou a equipe precise de mim, eu vou jogar.”

    Resta saber onde Dest será necessário na próxima partida, um confronto pelas oitavas de final contra a Bósnia e Herzegovina, mas é seguro dizer que ele será necessário em algum momento, à medida que os EUA se preparam para desafios maiores.

  • USA v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Algo a provar

    Dest, é claro, já enfrentou uma fase eliminatória da Copa do Mundo antes. Em 2022, ele jogou 75 minutos contra a Holanda em uma derrota que, por vários motivos, foi muito pessoal para Dest. Enfrentando o país onde cresceu, pouco pôde fazer enquanto seu sonho na Copa do Mundo chegava ao fim diante de uma seleção melhor. Foi uma lição dura, mas uma lição, mesmo assim.

    “Nas fases eliminatórias é sempre difícil”, disse ele. “Você não sabe o que esperar, porque é apenas um jogo. É contra a Bósnia. Nunca joguei contra eles, então não é fácil, mas acho que somos uma equipe diferente agora. Melhoramos muito nos últimos dois anos, e acho que mostramos isso também nos dois primeiros jogos deste torneio. Acho que eles também sabem que vai ser um jogo realmente difícil, e sabem que não vai ser fácil.

    “Estamos todos um pouco mais velhos, sabe? Temos muitos jogadores mais experientes no momento. Também temos alguns jogadores novos, mas sinto que todo mundo está realmente confiante. Ajuda quando você vence os dois primeiros jogos e termina em primeiro lugar no grupo, mas todo mundo está muito confiante. Simplesmente acreditamos muito que podemos conseguir.”

    Dest acredita que este verão pode ser diferente. Ele acredita que tem um papel importante a desempenhar. E, nesta versão da Seleção dos EUA, ele finalmente tem a liberdade de fazer isso da única maneira que sabe.

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