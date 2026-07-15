“Me sinto enganado e traído!” – Ex-jogador da seleção francesa e do Barcelona faz crítica contundente a Didier Deschamps e companhia após a “humilhação” contra a Espanha

Após a derrota da França por 2 a 0 para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo de 2026, na terça-feira, a seleção tem sido alvo de críticas severas. Em entrevista ao programa “Rothen s’enflamme”, transmitido pela RMC, Dugarry não mediu palavras ao avaliar o desempenho de Deschamps e de seus jogadores.

O campeão da Copa do Mundo de 1998 ficou furioso com a forma como a derrota ocorreu, exigindo muito mais de uma seleção que conta com tanto talento. Dugarry afirmou: “Não é uma derrota, não é uma eliminação, é uma humilhação. Sabíamos que poderíamos perder para a Espanha, não há problema nisso, mas não dessa maneira. Sinto-me roubado, enganado, iludido, traído...”