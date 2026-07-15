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“Me sinto enganado e traído!” – Ex-jogador da seleção francesa e do Barcelona faz crítica contundente a Didier Deschamps e companhia após a “humilhação” contra a Espanha
Dugarry critica a eliminação da Copa do Mundo
Após a derrota da França por 2 a 0 para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo de 2026, na terça-feira, a seleção tem sido alvo de críticas severas. Em entrevista ao programa “Rothen s’enflamme”, transmitido pela RMC, Dugarry não mediu palavras ao avaliar o desempenho de Deschamps e de seus jogadores.
O campeão da Copa do Mundo de 1998 ficou furioso com a forma como a derrota ocorreu, exigindo muito mais de uma seleção que conta com tanto talento. Dugarry afirmou: “Não é uma derrota, não é uma eliminação, é uma humilhação. Sabíamos que poderíamos perder para a Espanha, não há problema nisso, mas não dessa maneira. Sinto-me roubado, enganado, iludido, traído...”
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Um desempenho desastroso em todos os níveis
Dugarry acredita que o desempenho de Kylian Mbappé e do restante da equipe ficou muito aquém das expectativas para um jogo tão importante. Ele destacou o contraste gritante entre as declarações confiantes de Deschamps e dos jogadores antes da partida e a triste realidade em campo. Dugarry acrescentou: “No fim das contas, fizemos uma partida catastrófica em todos os níveis, sem criar uma única chance. Essa partida me lembrou os 80 minutos que jogamos contra a Argentina em 2022. Supostamente somos os melhores e os mais fortes, e mais uma vez temos esse tipo de partida. E, nessa situação, não há absolutamente nenhuma reação.”
Estatísticas de ataque desanimadoras expõem a França
As estatísticas da partida corroboram totalmente a avaliação severa de Dugarry sobre a falta de perigo ofensivo contra a La Roja.
A França não conseguiu criar uma única grande chance durante toda a partida, enquanto a Espanha criou três. Mbappé e Ousmane Dembélé ficaram totalmente isolados, e a França conseguiu apenas dois chutes a gol nos 90 minutos. O desempenho desarticulado deixou a França correndo atrás do vento, enquanto a Espanha controlava o ritmo da partida.
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Deschamps deve deixar o cargo
Espera-se agora que Deschamps anuncie sua renúncia após a disputa pelo terceiro lugar contra a Inglaterra, encerrando assim seu mandato de 14 anos. Nomeado em julho de 2012, Deschamps levou a França à conquista da Copa do Mundo de 2018 e venceu a Liga das Nações da UEFA 2020-21. No entanto, seu contrato expira este mês, e a seleção em breve iniciará uma nova era sob o comando do novo técnico Zinedine Zidane.
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