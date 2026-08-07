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'Me sinto de volta' - Marc-Andre ter Stegen manda mensagem desafiante enquanto emprestado do Barcelona mira retomada no Ajax
Ter Stegen mira um novo começo
Ter Stegen se juntou oficialmente ao Ajax por empréstimo do Barcelona até o fim da temporada, em uma tentativa de recolocar sua carreira nos trilhos. O goleiro de 34 anos enfrentou um período difícil, marcado por graves lesões nas costas, no joelho e na coxa, o que o limitou a apenas 12 partidas nas últimas duas temporadas com o Barcelona e o Girona. Depois de passar por uma reabilitação intensiva desde o início de julho, ele agora está determinado a atingir sua melhor forma física e brigar por uma vaga entre os titulares em Amsterdã.
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Goleiro alemão confirma que está pronto
Abordando as dúvidas persistentes sobre sua condição física, Ter Stegen insistiu que está totalmente recuperado e ansioso para entrar em campo na Johan Cruyff Arena.
Como citado pela Voetbal International, ele disse: "As coisas estão indo bem! Voltei aos treinos há algumas semanas. Já comecei no Barcelona em 2 de julho para concluir minha reabilitação. Esse era um objetivo para mim: estar disponível o mais rápido possível. Você só realmente tem uma noção de onde está durante os treinos em grupo e os jogos. E sinto que estou de volta.
"Cada jogo será um passo à frente para mim. Mas eu me lembro de quando voltei da minha lesão no joelho, joguei imediatamente na Liga das Nações com a Alemanha. Havia dúvidas naquela época também, mas senti que fiz duas boas partidas, mostrando que eu poderia me recuperar bem mesmo depois de um revés. Estou realmente ansioso para jogar neste estádio. Um belo estádio com uma grande atmosfera, isso significa muito. Mal posso esperar."
Cruyff exalta contratação de peso
A chegada do internacional alemão, com 44 partidas pela seleção, faz com que ele se reencontre com o ex-colega Jordi Cruyff, que fez questão de elogiar o currículo e a experiência do goleiro.
Ao comentar o acerto, Cruyff revelou: "Marc tem um histórico extraordinário, e suas qualidades são amplamente reconhecidas. Ele é um reforço imediato para o nosso elenco. Marc e eu nos conhecemos bem, e estou ansioso para trabalhar com ele novamente.
"Estamos trabalhando para trazê-lo para cá há bastante tempo, então estamos muito satisfeitos por ele ter assinado seu contrato e agora poder começar."
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Começa a briga pela titularidade na Eredivisie
Ter Stegen agora enfrenta o desafio de provar sua durabilidade e consistência tanto na Eredivisie quanto no cenário europeu pelo gigante de Amsterdã. No Ajax, o sete vezes campeão de La Liga disputará com o internacional indonésio Maarten Paes uma acirrada batalha para assegurar a condição de titular no gol.
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