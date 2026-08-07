Abordando as dúvidas persistentes sobre sua condição física, Ter Stegen insistiu que está totalmente recuperado e ansioso para entrar em campo na Johan Cruyff Arena.

Como citado pela Voetbal International, ele disse: "As coisas estão indo bem! Voltei aos treinos há algumas semanas. Já comecei no Barcelona em 2 de julho para concluir minha reabilitação. Esse era um objetivo para mim: estar disponível o mais rápido possível. Você só realmente tem uma noção de onde está durante os treinos em grupo e os jogos. E sinto que estou de volta.

"Cada jogo será um passo à frente para mim. Mas eu me lembro de quando voltei da minha lesão no joelho, joguei imediatamente na Liga das Nações com a Alemanha. Havia dúvidas naquela época também, mas senti que fiz duas boas partidas, mostrando que eu poderia me recuperar bem mesmo depois de um revés. Estou realmente ansioso para jogar neste estádio. Um belo estádio com uma grande atmosfera, isso significa muito. Mal posso esperar."