Assim, as visões divergentes sobre a filosofia de jogo do time da Saxônia levaram à ruptura definitiva entre os dois. Klopp, que no verão passado havia defendido internamente a contratação de Werner, aparentemente encontrou resistência inesperada por parte do ex-técnico do Werder Bremen.
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"Me senti atacado pessoalmente": novos detalhes sobre a briga entre Jürgen Klopp e Ole Werner no RB Leipzig são revelados
Isso tocou no cerne do DNA da Red Bull. Enquanto Klopp defendia veementemente um estilo de jogo com pressão agressiva, intensidade máxima e uma linha defensiva de quatro, Werner se opôs e defendeu, entre outras coisas, uma linha defensiva de três como estratégia legítima. Uma afronta para o chefe: Klopp teria se sentido “pessoalmente ofendido” com essa recusa, segundo o relatório.
As consequências dessa disputa interna de poder não demoraram a aparecer. Desde novembro passado, a colaboração entre Klopp, de 59 anos, e Werner teria praticamente chegado a um impasse. Já não era mais possível imaginar uma cooperação produtiva no dia a dia do Leipzig.
Klopp tirou suas conclusões logo no início e pressionou internamente por um rápido fim do mal-entendido. Durante a pausa de inverno e também em março, ele teria exigido, por duas vezes, a demissão imediata de Werner.
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Demichelis deve substituir Werner
O fato de o técnico ter podido terminar a temporada no banco do Leipzig se deveu a um veto interno. O diretor esportivo Marcel Schäfer e o CEO da Red Bull, Oliver Mintzlaff, impediram na época que tal medida fosse tomada no meio da temporada. Os responsáveis adiaram, então, a decisão sobre o técnico para o final da temporada.
Entretanto, esse prazo expirou e, segundo informações, a decisão foi desfavorável a Werner. Tudo indica que haverá uma separação.
Na busca pelo sucessor de Werner, Klopp assume um papel central. O principal favorito para o cargo que ficará vago em Leipzig não é um desconhecido na Bundesliga: Martin Demichelis.
Para contratar Demichelis, o Leipzig provavelmente terá que pagar uma taxa de transferência
A relação entre o ex-jogador do Bayern e o grupo da Red Bull já está bem forte. Klopp conhece o técnico argentino do Mallorca Country Club, em Santa Ponca.
Lá, os dois praticam padel regularmente. O filho de Klopp, Marc, também frequenta o clube com frequência. Segundo o jornal *Bild*, ele já havia perguntado, há semanas, sobre os planos futuros de Demichelis.
No entanto, a solução desejada pelo RB não sairá exatamente barata. Demichelis renovou recentemente seu contrato com seu atual empregador, o RCD Mallorca, até 2028. No entanto, o contrato conteria uma cláusula de rescisão.
Se o acordo com o RB Leipzig for concretizado como esperado, segundo informações, uma quantia de milhões de euros deveria ser repassada para a ilha das Baleares.