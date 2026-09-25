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'Me mandem a medalha!' - Rio Ferdinand e Jose Enrique exigem que Manchester United e Liverpool recebam títulos da Premier League após veredito sobre o Manchester City
Ferdinand pede atualização da sala de troféus
O ídolo do Manchester United Ferdinand não perdeu tempo para reagir ao veredicto histórico, enquanto ex-estrelas da Premier League se manifestaram depois de o Manchester City ser considerado culpado de todas, exceto uma, das 115 acusações de má conduta financeiraRio Ferdinand e Jose Enrique querem que Manchester United e Liverpool recebam títulos da Premier League depois de o Manchester City ser considerado culpado de violações financeiras.
Ao recorrer à plataforma de mídia social X, Ferdinand deixou claro o que pensa sobre a possível redistribuição de títulos, depois de ter desempenhado papel fundamental quando o United terminou como vice-campeão do City no dramático desfecho da temporada 2011-12 da Premier League. O ex-zagueiro expressou o desejo de ver sua coleção de medalhas aumentar após a decisão oficial sobre a conduta financeira do City naquele período, escrevendo: "Mais uma medalha da Premier League para acrescentar ao armário."
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Enrique se junta aos apelos por justiça
O sentimento é compartilhado em Merseyside, onde o ex-lateral-esquerdo do Liverpool Jose Enrique também manifestou seu desejo por honrarias retroativas. Enrique foi uma peça importante dos Reds na temporada 2013-14, uma campanha que segue gravada na memória dos torcedores pela chance perdida por pouco sob o comando de Brendan Rodgers. O Liverpool terminou aquele ano apenas dois pontos atrás do Manchester City, após um dramático colapso na reta final da temporada que incluiu a infame derrota para o Chelsea em Anfield.
Enrique recorreu às redes sociais para compartilhar sua empolgação, publicando uma mensagem ao lado de uma imagem manipulada em que aparece polindo o troféu da Premier League. O espanhol, que passou cinco anos no clube, não escondeu suas expectativas em relação às autoridades da liga. Enrique publicou: "Já está aqui!!! Obrigado, Premier League, e me mandem a medalha logo também."
Sanções sem precedentes pairam sobre o City
Enquanto os pedidos por títulos retroativos ganham força entre ex-jogadores e torcedores rivais, a Premier League ainda não anunciou nenhuma sanção formal após a decisão de culpa. No entanto, as punições em potencial variam, segundo relatos, de multas pesadas a grandes deduções de pontos ou até mesmo rebaixamento.
O Manchester City já divulgou um comunicado enquanto avalia suas opções legais, incluindo uma possível contestação da decisão.
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City brilha em campo apesar do drama fora dele
Em campo, o City lidera atualmente a campanha da Premier League de 2026-27 com 100% de aproveitamento, com cinco vitórias em cinco jogos, enquanto o Liverpool ocupa a sexta colocação com duas vitórias, e o United aparece em 12º lugar tendo conseguido apenas um triunfo.
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