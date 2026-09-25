O ídolo do Manchester United Ferdinand não perdeu tempo para reagir ao veredicto histórico, enquanto ex-estrelas da Premier League se manifestaram depois de o Manchester City ser considerado culpado de todas, exceto uma, das 115 acusações de má conduta financeiraRio Ferdinand e Jose Enrique querem que Manchester United e Liverpool recebam títulos da Premier League depois de o Manchester City ser considerado culpado de violações financeiras.

Ao recorrer à plataforma de mídia social X, Ferdinand deixou claro o que pensa sobre a possível redistribuição de títulos, depois de ter desempenhado papel fundamental quando o United terminou como vice-campeão do City no dramático desfecho da temporada 2011-12 da Premier League. O ex-zagueiro expressou o desejo de ver sua coleção de medalhas aumentar após a decisão oficial sobre a conduta financeira do City naquele período, escrevendo: "Mais uma medalha da Premier League para acrescentar ao armário."







