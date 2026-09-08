O meio-campista do Liverpool, Mac Allister, tornou público o seu desapontamento após ser informado pelo clube de que, neste momento, eles não estão em posição de lhe oferecer um novo contrato. O jogador de 27 anos, que chegou vindo do Brighton em 2023, confirmou que restam apenas dois anos em seu vínculo atual.

Falando antes da estreia do Liverpool na Champions League contra o Atlético de Madrid, Mac Allister foi incrivelmente franco sobre sua situação. "Como todos sabem, recebi a notícia de que o clube não estava em posição de me oferecer um novo contrato, o que me deixa muito, muito triste", disse Mac Allister em entrevista coletiva. "Todos podem ver que eu dou 100 por cento por este clube de futebol, todos os dias nos treinos, nos jogos. Claro que posso fazer jogos muito bons, jogos muito ruins como qualquer um. Eu sempre dou o meu melhor."



