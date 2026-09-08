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'Me deixa muito, muito triste' - Alexis Mac Allister solta uma verdadeira BOMBA sobre contrato no Liverpool e admite que poderia ter deixado Anfield no verão
Recusa contratual deixa argentino frustrado
O meio-campista do Liverpool, Mac Allister, tornou público o seu desapontamento após ser informado pelo clube de que, neste momento, eles não estão em posição de lhe oferecer um novo contrato. O jogador de 27 anos, que chegou vindo do Brighton em 2023, confirmou que restam apenas dois anos em seu vínculo atual.
Falando antes da estreia do Liverpool na Champions League contra o Atlético de Madrid, Mac Allister foi incrivelmente franco sobre sua situação. "Como todos sabem, recebi a notícia de que o clube não estava em posição de me oferecer um novo contrato, o que me deixa muito, muito triste", disse Mac Allister em entrevista coletiva. "Todos podem ver que eu dou 100 por cento por este clube de futebol, todos os dias nos treinos, nos jogos. Claro que posso fazer jogos muito bons, jogos muito ruins como qualquer um. Eu sempre dou o meu melhor."
- Mark Pain
Saída no verão era uma possibilidade real
A incerteza em torno de seu futuro a longo prazo levou a uma especulação real durante a janela de transferências mais recente, e Mac Allister agora confirmou que poderia ter deixado Merseyside. Embora siga comprometido com a causa por enquanto, a falta de uma proposta formal do departamento de futebol claramente pesou em seu processo de decisão.
"Houve uma chance de eu deixar o clube no verão", revelou Mac Allister. "Vamos ver o que acontece. Houve opções para sair neste verão e acho que, neste momento, estou no clube certo e tenho a mentalidade de dar 100 por cento por este clube."
Sentimentos mistos pelas renovações de contrato de companheiros de equipe
Embora Mac Allister tenha expressado felicidade profissional por seus companheiros de equipe Dominik Szoboszlai e Ryan Gravenberch depois de a dupla de meio-campo ter assinado recentemente novos contratos de longo prazo, ele não conseguiu esconder o incômodo pessoal por ter ficado para trás na recente onda de renovações do clube. O argentino sente que suas contribuições, que incluem a conquista de um título da Premier League, deveriam tê-lo colocado em uma posição de negociação mais forte.
Falando mais sobre a situação, ele disse: "Vejo Dominik e Ryan renovando seus contratos e isso me deixa muito feliz porque eles merecem, mas, ao mesmo tempo, me deixa um pouco triste por eu não ter conseguido o meu. Claro, ainda há tempo. Os torcedores não precisam se preocupar porque vou dar 100 por cento até o último dia em que eu estiver aqui."
- AFP
Incerteza paira sobre o futuro em Anfield
O meio-campista confirmou que não houve conversas diretas entre ele e a diretoria do Liverpool, com toda a comunicação sendo conduzida por seus representantes. Essa distância parece ter alimentado seu sentimento de tristeza em relação ao seu status no elenco.
Perguntado se recebeu um motivo para não haver um novo contrato, ele disse: "Na verdade, não. Não houve nenhuma conversa direta comigo, foi com o meu agente. Não quero dizer coisas que eles nunca disseram, mas o que recebi do meu agente foi que eles não estavam em posição de renovar comigo.
"É realmente triste porque conquistamos uma Premier League juntos, passamos por momentos difíceis juntos e eu sempre dou o meu melhor. Vamos ver o que acontece, mas claro que isso me deixa um pouco triste."
Sobre futuras conversas, ele concluiu: "Talvez. Não sei. Vai depender de como eu atuar durante este ano. Eles também estão certos em tomar essa decisão, mas espero que mudem de ideia."
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