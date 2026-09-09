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'Me deixa em paz!' - Ryan Giggs revela como a estrela de £ 116 milhões do Manchester City, Elliot Anderson, rejeitou seu apelo desesperado por uma transferência para o Manchester United no campo de golfe
Um encontro casual no campo de golfe
A busca por talentos de primeira linha muitas vezes acontece a portas fechadas, mas Giggs revelou que adotou uma abordagem mais pessoal quando tentou contratar Anderson para o Manchester United. Falando no Rio Ferdinand Presents: The Debrief, o icônico ponta detalhou como tentou explorar um encontro casual com o meio-campista da Inglaterra enquanto estava de férias, pouco antes da Copa do Mundo.
Giggs admitiu que não pegou leve quando percebeu que estava compartilhando o campo com o então alvo do United. "Foi literalmente poucos dias antes de ele ir para a Copa do Mundo. Eu o pressionei", disse Giggs a Ferdinand.
"No começo, ele não sabia muito bem como lidar com isso, e depois relaxou um pouco. Mas, nos primeiros quatro ou cinco buracos, estávamos literalmente nos cruzando. E, no fim, ele disse: 'você pode simplesmente me deixar em paz? Pode simplesmente me deixar jogar meu golfe, por favor? Você está encrencado'."
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A realidade financeira do acordo por Anderson
Apesar da ofensiva de charme de um dos maiores jogadores da história do United, o Manchester United acabou não conseguindo avançar no negócio por causa do preço. O Manchester City garantiu Anderson por uma taxa de £ 116 milhões, um valor que mudou o panorama do mercado de verão.
Ao refletir sobre a dimensão da transferência, Ferdinand apoiou o estilo agressivo de recrutamento de Giggs, mas reconheceu as limitações financeiras do United. "É isso que eu faço quando vejo alguns jogadores. Não me importo. Você tem que tentar de tudo para fechar esses negócios. É louco, no entanto. Obviamente, o preço foi insano. E é simplesmente um dinheiro astronômico. O Man United não tem orçamento para pagar isso."
A surpreendente preferência de Guardiola pelo United
Durante a entrevista, Giggs passou para outra anedota intrigante envolvendo o ex-técnico do Manchester City, Pep Guardiola. Ele lembrou de um jantar com a presença de vários pesos-pesados do futebol, incluindo Sir Alex Ferguson, em que o assunto sobre o elenco do United surgiu. Giggs ficou curioso para saber qual jogador o treinador multicampeão mais admirava no elenco do rival da mesma cidade.
Giggs relembrou a conversa de vários anos atrás, observando que o técnico catalão foi extremamente categórico sobre quem gostaria de ter em seu próprio time.
"Éramos uns oito, então ele [Ferguson] me sentou ao lado do Pep, isso foi há, vou dizer, uns oito ou nove anos", relembrou Giggs. "Cheguei para o Pep e disse: 'sabe, de quem você gosta no United?'; ele respondeu: 'Bem, quem você acha?'
"Então eu disse, De Gea? Ele respondeu, não. Luke Shaw? Eu fiquei tipo, não. Ele disse: 'o melhor jogador do Man United, Marcus Rashford. Eu o levaria amanhã'. E isso me fez [pensar], o que o Pep está vendo? E isso era, obviamente, como centroavante."
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Dia de clássico se aproxima em Old Trafford
A revelação sobre o interesse inicial de Guardiola em Rashford oferece um contexto fascinante para a carreira do atacante em Old Trafford. Embora Rashford tenha precisado reconstruir sua carreira por empréstimo nas últimas temporadas, o fato de ter sido apontado pelo técnico do City como o "melhor jogador" do United diz muito sobre o seu potencial como profissional.
Enquanto o United se prepara para receber o City neste domingo, as histórias compartilhadas por Giggs servem como um lembrete das margens estreitas no recrutamento de elite e do respeito mútuo que existe entre rivais. Os torcedores do United ficarão se perguntando o que poderia ter acontecido se a abordagem de Giggs no campo de golfe tivesse dado certo, ou se Rashford algum dia tivesse feito a impensável mudança para o lado azul da cidade.
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