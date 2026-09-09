'Me deixa em paz!' - Ryan Giggs revela como a estrela de £ 116 milhões do Manchester City, Elliot Anderson, rejeitou seu apelo desesperado por uma transferência para o Manchester United no campo de golfe

A busca por talentos de primeira linha muitas vezes acontece a portas fechadas, mas Giggs revelou que adotou uma abordagem mais pessoal quando tentou contratar Anderson para o Manchester United. Falando no Rio Ferdinand Presents: The Debrief, o icônico ponta detalhou como tentou explorar um encontro casual com o meio-campista da Inglaterra enquanto estava de férias, pouco antes da Copa do Mundo.

Giggs admitiu que não pegou leve quando percebeu que estava compartilhando o campo com o então alvo do United. "Foi literalmente poucos dias antes de ele ir para a Copa do Mundo. Eu o pressionei", disse Giggs a Ferdinand.

"No começo, ele não sabia muito bem como lidar com isso, e depois relaxou um pouco. Mas, nos primeiros quatro ou cinco buracos, estávamos literalmente nos cruzando. E, no fim, ele disse: 'você pode simplesmente me deixar em paz? Pode simplesmente me deixar jogar meu golfe, por favor? Você está encrencado'."



