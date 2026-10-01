Bildbyran
Traduzido por
'Me deem meu Mundial de Clubes!' - Ex-estrela do Fluminense, Felipe Melo, quer que o título de 2023 lhe seja entregue depois de o Manchester City ser considerado culpado por violações do Fair Play Financeiro
Veterano brasileiro exige título retroativo
O ex-volante do Fluminense exigiu em tom de brincadeira que o troféu do Mundial de Clubes de 2023 lhe fosse entregue após o veredito de culpa do City por violações das regras financeiras. Falando no Ole Summit 2026, em Buenos Aires, o veterano conhecido como Pitbull relembrou a derrota por 4 a 0 de sua equipe na decisão na Arábia Saudita. Ele aproveitou a possibilidade de o Manchester City ser destituído de seu título para alfinetar a hegemonia financeira avassaladora do futebol europeu.
- AFP
"Me deem meu Mundial de Clubes!"
As notícias de sanções severas pairando sobre o gigante inglês provocaram uma resposta bem-humorada nas redes sociais do ex-jogador após sua participação no programa. Citando as declarações do ex-internacional brasileiro nas redes sociais, o diário argentino Oleinformou: "O Manchester City tem que perder tudo. Me deem meu Mundial de Clubes! Vou dar uma volta pelo Rio, descendo Copacabana, passando pela Barra da Tijuca, com o troféu. Campeões mundiais! Tirem tudo deles."
Veredito de culpa ameaça honrarias históricas
A declaração satírica de Melo decorre da decisão de uma comissão independente, que considerou o gigante de Manchester culpado de: "todas as acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras da Premier League".
A longa investigação abrangeu suposta manipulação das contas financeiras do clube entre 2009 e 2018. Caso as autoridades da competição decidam retirar os títulos nacionais conquistados nesse período como parte das sanções, segue a preocupação de que esse precedente possa se estender aos troféus internacionais conquistados pelo clube de Manchester em 2023.
- Getty Images Sport
Comissão independente decide sanções formais
O City agora enfrenta um futuro incerto enquanto aguarda os detalhes formais das sanções da comissão independente sobre multas, perda de pontos ou a cassação de títulos. Para o Fluminense e o público brasileiro, falar em reatribuição do título mundial segue sendo mero consolo diante da dominância financeira europeia, que fez o continente monopolizar o torneio global desde que o Corinthians derrotou o Chelsea em 2012.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.