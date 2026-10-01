"Me deem meu Mundial de Clubes!"

A declaração satírica de Melo decorre da decisão de uma comissão independente, que considerou o gigante de Manchester culpado de: "todas as acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras da Premier League".

A longa investigação abrangeu suposta manipulação das contas financeiras do clube entre 2009 e 2018. Caso as autoridades da competição decidam retirar os títulos nacionais conquistados nesse período como parte das sanções, segue a preocupação de que esse precedente possa se estender aos troféus internacionais conquistados pelo clube de Manchester em 2023.