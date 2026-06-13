Scott McTominay, no estilo “Trainspotting”,não tem dúvidas: “Escolha a Escócia”. Nos últimos dias, um comercial estrelado pelo meio-campista do Napoli está bombando nas redes sociais. Inspirado no filme cult dirigido por Danny Boyle, ambientado em Edimburgo e estrelado por Ewan McGregor, o comercial mostra o melhor jogador da Série A do ano passado passeando por aquela que agora é sua cidade adotiva, lembrando que “não se pode escolher onde nascer, mas sim quem torcer”.À sombra do Vesúvio, muitos torcerão pelo jogador símbolo da seleção treinada por Steve Clarke, a famosa Tartan Army, levada à Copa do Mundo após 28 anos justamente por McFratm, como é chamado pelos torcedores napolitanos. O tão esperado jogo é hoje à noite, às 3h, contra o Haiti, antes de enfrentar Marrocos e o Brasil, os dois rivais que também foram enfrentados na França.
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McTominay, o "Trainspotting", lidera a Escócia: rumo à Copa do Mundo com a Tartan Army mais forte de todos os tempos
A TARTAN ARMY MAIS FORTE DE SEMPRE E A AUTORIZAÇÃO DO REI CARLO
Os torcedores, ao som das pitorescas gaitas de foles, estão prontos para a estreia no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts: inscritos em um Grupo C bastante complicado, com a seleção verde-dourada de Ancelotti e os campeões africanos, os escoceses precisam, obrigatoriamente, conquistar os três pontos contra a seleção caribenha, de forma convincente, já que também se classificarão as oito melhores entre as doze terceiras colocadas. McTominay estará presente, apesar de um problema estomacal que o incomodou nos últimos dias, assim como McGinn, recém-campeão da Liga Europa com a camisa do Aston Villa, e Che Adams, do Torino, ao lado da surpresa Shankland, autor de uma grande temporada com a camisa do Hearts, segundo colocado na Premier escocesa atrás do Celtic e recém-transferido para o outro time protestante, o Rangers de Glasgow. Entre os torcedores escoceses cresce o entusiasmo pela equipe capitaneada por Andy Robertson, nova contratação do Tottenham de Roberto De Zerbi, com trinta mil torcedores esperados em Boston: o próprio primeiro-ministro John Swinney conseguiu do rei Carlos um feriado bancário especial para segunda-feira, permitindo que os torcedores não trabalhem, devido ao horário tardio da partida.
DE DALGISH A HENDRY, O RETORNO DE "FLOWER OF SCOTLAND"
Um verdadeiro renascimento, após os últimos vinte anos, o período mais sombrio que se seguiu aos dias de glória das décadas de 1970 e 1990, quando, impulsionada por craques como Kenny Dalglish e Colin Hendry, dois dos melhores jogadores da história da seleção, a Escócia nunca deixava de comparecer aos eventos mais importantes: cinco participações em cinco Copas do Mundo, entre 1974 e 1990, além de três participações no Euro, em 1992, 1996 e 2020. Mérito do técnico Steve Clarke, nascido entre as indústrias de sal e carvão, que, após as experiências no Aston Villa como assistente e no Kilmanrock como técnico principal, desde 2019 assumiu a árdua tarefa de regenerar a seleção escocesa, e está conseguindo isso com grande sucesso. O espírito dos jogadores e dos torcedores se funde, como demonstrado durante o hino “Flower of Scotland”, cantado a plenos pulmões nas noites mais mágicas em Hampden Park.
KILT E ESPERANÇAS
Desta vez, é possível sonhar, com o que já é chamado no país de “o melhor Tartan Army de todos os tempos”, e se a gente der uma olhada nos nomes dos jogadores, na qualidade e nos times em que atuam — entre a Premier League, a Championship e os grandes clubes da Escócia —, fica claro que é verdade: destacam-se também os italianos Billy Gilmour, do Napoli, e Lewis Ferguson. O aeroporto de Heathrow, o maior de Londres, ontem de manhã estava repleto do exército do colorido e pitoresco coração da torcida escocesa, caracterizado pelo kilt xadrez e colorido e pelas meias compridas que vão até abaixo do joelho: o sonho desta vez é chegar até o fim.