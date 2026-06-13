McTominay, o "Trainspotting", lidera a Escócia: rumo à Copa do Mundo com a Tartan Army mais forte de todos os tempos

Os torcedores, ao som das pitorescas gaitas de foles, estão prontos para a estreia no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts: inscritos em um Grupo C bastante complicado, com a seleção verde-dourada de Ancelotti e os campeões africanos, os escoceses precisam, obrigatoriamente, conquistar os três pontos contra a seleção caribenha, de forma convincente, já que também se classificarão as oito melhores entre as doze terceiras colocadas. McTominay estará presente, apesar de um problema estomacal que o incomodou nos últimos dias, assim como McGinn, recém-campeão da Liga Europa com a camisa do Aston Villa, e Che Adams, do Torino, ao lado da surpresa Shankland, autor de uma grande temporada com a camisa do Hearts, segundo colocado na Premier escocesa atrás do Celtic e recém-transferido para o outro time protestante, o Rangers de Glasgow. Entre os torcedores escoceses cresce o entusiasmo pela equipe capitaneada por Andy Robertson, nova contratação do Tottenham de Roberto De Zerbi, com trinta mil torcedores esperados em Boston: o próprio primeiro-ministro John Swinney conseguiu do rei Carlos um feriado bancário especial para segunda-feira, permitindo que os torcedores não trabalhem, devido ao horário tardio da partida.







