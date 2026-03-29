Scott McTominay voltou aos gramados após uma lesão no tendão que o deixou fora de ação por algumas semanas, sendo decisivo na última partida do Napoli no campeonato, fora de casa contra o Cagliari. Durante esta pausa dedicada aos compromissos das seleções nacionais, surgiram rumores sobre um possível interesse de clubes sauditas nele, enquanto o Napoli trabalha na renovação do contrato do ex-jogador do Manchester United.
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McTominay e os rumores sobre a Arábia Saudita entre a Copa do Mundo e a renovação: as posições do Napoli e do jogador
PISTA FRAIA
Fabrizio Romano explica que essa possibilidade, no entanto, está em segundo plano no momento. De fato, não haveria contatos entre o escocês, sua equipe e clubes da Saudi Pro League, pelo menos até o momento. McTominaty está focado exclusivamente em encerrar a temporada atual com a camisa do Napoli. Portanto, não há preocupações com o mercado de transferências, muito menos contatos com outros times para deixar a Itália e a Europa no meio do ano.
ENTRE A COPA DO MUNDO E A RENOVAÇÃO
McTominay participará pela primeira vez na carreira de uma Copa do Mundo com a Escócia, que se classificou às custas da Dinamarca de Hojlund graças a um gol espetacular de bicicleta, garantindo uma vaga direta que não conquistava desde 1998. Enquanto isso, o Napoli, por meio do diretor esportivo Giovanni Manna, está trabalhando na renovação do contrato para garantir ainda mais o líder do meio-campo de Conte.
“Scott é um jogador importante que disse que se vê no Napoli por muito tempo. Estamos felizes, não queremos que isso se torne um assunto recorrente no futuro. Vamos ver o que acontecerá nos próximos meses, mas ele não demonstrou vontade de sair e estamos contentes. Scott é um jogador importante, está feliz em estar no Napoli, acho que ele demonstra isso quando joga e quando vive a cidade. Ele ainda tem dois anos de contrato, temos uma relação extremamente clara e franca com ele. Estamos conversando, não é um assunto atual. Sabemos da importância de Scott; até hoje não recebemos ofertas, também porque o jogador nunca manifestou vontade de mudar de ares”, disse recentemente Manna à Mediaset.