McTominay e os rumores sobre a Arábia Saudita entre a Copa do Mundo e a renovação: as posições do Napoli e do jogador

McTominay participará pela primeira vez na carreira de uma Copa do Mundo com a Escócia, que se classificou às custas da Dinamarca de Hojlund graças a um gol espetacular de bicicleta, garantindo uma vaga direta que não conquistava desde 1998. Enquanto isso, o Napoli, por meio do diretor esportivo Giovanni Manna, está trabalhando na renovação do contrato para garantir ainda mais o líder do meio-campo de Conte.

“Scott é um jogador importante que disse que se vê no Napoli por muito tempo. Estamos felizes, não queremos que isso se torne um assunto recorrente no futuro. Vamos ver o que acontecerá nos próximos meses, mas ele não demonstrou vontade de sair e estamos contentes. Scott é um jogador importante, está feliz em estar no Napoli, acho que ele demonstra isso quando joga e quando vive a cidade. Ele ainda tem dois anos de contrato, temos uma relação extremamente clara e franca com ele. Estamos conversando, não é um assunto atual. Sabemos da importância de Scott; até hoje não recebemos ofertas, também porque o jogador nunca manifestou vontade de mudar de ares”, disse recentemente Manna à Mediaset.



