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Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Mbappé, lesão no tendão: más sensações, Real Madrid preocupado, desfalca Roma e o clássico com o Barcelona?

K. Mbappe
França
Real Madrid

O camisa 10 da França se machucou contra a Turquia: de quantos jogos ele vai desfalcar?

A França e o Real Madrid estão preocupados com as condições de Kylian Mbappé, que se machucou na partida vencida na noite de sexta-feira pela seleção francesa contra a Turquia. "A lesão de Mbappé não é nada animadora, ele terá de voltar a Madri": Zinedine Zidane, ontem à noite, na estreia no comando da França, na partida vencida por 1 a 0 justamente graças a um gol de Mbappé, se expressou assim ao fim do jogo disputado no Al Kocaeli Stadium. Primeiro o gol, depois a lesão para o camisa 10: Mbappé marcou o primeiro gol da era Zidane no comando da França, abrindo o placar do duelo da Nations League contra a Turquia, mas foi obrigado a deixar o campo por causa de uma dor no joelho esquerdo.


Depois de poucas horas chegou a nota da federação francesa que confirma a lesão no joelho esquerdo: "Kylian Mbappé machucou o joelho. Ele sofre de uma lesão tendínea e está fora pelo restante do período de treinos. Boa recuperação, Kylian".


Mbappé terá de ficar fora, portanto, das partidas contra a Bélgica (28 de setembro), Itália (2 de outubro) e novamente Bélgica (5 de outubro).

  • REAL MADRID PREOCUPADO. MÁS SENSAÇÕES

    Naturalmente, também há grande preocupação em Madri, onde o Real Madrid de José Mourinho é aguardado por uma sequência de partidas importantes depois da pausa, uma série que terá seu ápice em 25 de outubro, no Clásico contra o Barcelona. O calendário do Real Madrid, depois da pausa, prevê estes compromissos: Villarreal (10 de outubro), Roma (14 de outubro), Sevilla (18 de outubro), Leipzig (21 de outubro), Barcelona (25 de outubro). O craque francês conseguirá se recuperar durante a pausa ou terá de perder também alguns desses compromissos? Entre os interessados, obviamente, também está a Roma, que receberá o Real Madrid no Olímpico na segunda rodada da fase de liga da Champions League.


    À espera de um boletim oficial por parte do Real Madrid, a imprensa espanhola, e em particular o As, fala em "más sensações".


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  • Bola de Ouro

    A preocupação de Mbappé está voltada, além do Real Madrid, também para a Bola de Ouro, cobiçado prêmio individual pelo qual Mbappé está na disputa junto com Yamal, Kane e poucos outros. O francês, nestes últimos dias, não escondeu o desejo de vencer a Bola de Ouro, e os próximos jogos teriam sido uma boa oportunidade para tentar convencer quem, entre os votantes, ainda estivesse indeciso.

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