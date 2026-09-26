A França e o Real Madrid estão preocupados com as condições de Kylian Mbappé, que se machucou na partida vencida na noite de sexta-feira pela seleção francesa contra a Turquia. "A lesão de Mbappé não é nada animadora, ele terá de voltar a Madri": Zinedine Zidane, ontem à noite, na estreia no comando da França, na partida vencida por 1 a 0 justamente graças a um gol de Mbappé, se expressou assim ao fim do jogo disputado no Al Kocaeli Stadium. Primeiro o gol, depois a lesão para o camisa 10: Mbappé marcou o primeiro gol da era Zidane no comando da França, abrindo o placar do duelo da Nations League contra a Turquia, mas foi obrigado a deixar o campo por causa de uma dor no joelho esquerdo.





Depois de poucas horas chegou a nota da federação francesa que confirma a lesão no joelho esquerdo: "Kylian Mbappé machucou o joelho. Ele sofre de uma lesão tendínea e está fora pelo restante do período de treinos. Boa recuperação, Kylian".





Mbappé terá de ficar fora, portanto, das partidas contra a Bélgica (28 de setembro), Itália (2 de outubro) e novamente Bélgica (5 de outubro).