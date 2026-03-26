Apesar de ser um amistoso, o confronto entre Brasil e França foi um jogo de verdade. As duas seleções não pouparam esforços, com Mbappé em grande forma. Perfeito o chute por cima da trave com que, aos 32 minutos, abriu o placar após passe de Dembelé.

No segundo tempo, a situação para a França complicou-se com a expulsão de Upamecano por falta sobre Wesley, da Roma. Os franceses, porém, encontraram forças para fazer o 2 a 0 com Ekitiké aos 65 minutos, antes que o gol de Bremer, aos 78, acendesse o final da partida. Os verde-e-amarelos tentaram, mas não conseguiram encontrar o gol do empate.