Os gols de Mbappé e Ekitike decidiram o amistoso de alto nível entre Brasil e França, disputado no Gillette Stadium, em Foxborough, Massachusetts, nos Estados Unidos. Excelente atuação do atacante do Real Madrid, que abriu o placar no primeiro tempo com um belo gol após passe de Dembelé, seu rival na La Liga pelo Barcelona. Pela seleção brasileira, o gol foi marcado por Bremer.
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Mbappé-Ekitike: a França vence o Brasil em amistoso nos Estados Unidos. Upamecano é expulso; Bremer marca o gol
A PARTIDA
Apesar de ser um amistoso, o confronto entre Brasil e França foi um jogo de verdade. As duas seleções não pouparam esforços, com Mbappé em grande forma. Perfeito o chute por cima da trave com que, aos 32 minutos, abriu o placar após passe de Dembelé.
No segundo tempo, a situação para a França complicou-se com a expulsão de Upamecano por falta sobre Wesley, da Roma. Os franceses, porém, encontraram forças para fazer o 2 a 0 com Ekitiké aos 65 minutos, antes que o gol de Bremer, aos 78, acendesse o final da partida. Os verde-e-amarelos tentaram, mas não conseguiram encontrar o gol do empate.