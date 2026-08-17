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Mbappé e Haaland dividem o topo! As notas do EA FC 27 são reveladas, com Messi recebendo um grande aumento e astro do Liverpool sofrendo um rebaixamento brutal
Mbappé e Haaland lideram no topo
Kylian Mbappe manteve seu lugar como o jogador com a maior nota geral do futebol masculino, com 91 no overall, mas, em vez de estar ao lado de Mohamed Salah, agora está empatado com Erling Haaland, que subiu de 90 para 91. O astro do Real Madrid e a máquina de gols do Manchester City são os únicos dois homens a alcançar a marca de 91 neste ano, estabelecendo-se como a dupla definitiva a ser batida na arena virtual.
Logo atrás da dupla líder, o grupo de talentos continua incrivelmente profundo, com várias estrelas travadas em 90 de overall. O comandante do meio-campo do Manchester City, Rodri, e Ousmane Dembele, do Paris Saint-Germain, estão entre aqueles que aparecem apenas um ponto atrás dos líderes. Eles se juntam ao clube dos 90 ao lado de Harry Kane, do Bayern de Munique, e do meteórico Michael Olise, que recebeu um enorme upgrade de quatro pontos após seu início explosivo de vida na Baviera.
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Grandes impulsos para Messi e Fernandes, enquanto Van Dijk cai
Um dos maiores pontos de discussão da revelação é o ressurgimento de Lionel Messi. O ícone do Inter Miami voltou a ter 89 no geral, após 86, depois de suas atuações heroicas na Copa do Mundo com a Argentina, provando que a classe é, de fato, permanente mesmo no crepúsculo de sua carreira. Ele se junta, com 89, ao Jogador da Temporada da Premier League Bruno Fernandes, que foi recompensado com um aumento de 87 para 89 após conduzir o Manchester United de volta à Champions League.
No entanto, nem todos tiveram boas notícias na Premier League. Em uma decisão que já causou bastante controvérsia entre os fiéis de Anfield, o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, teve sua nota geral reduzida em dois pontos, de 90 para 88. É um declínio raro para o defensor holandês, que segue como um dos jogadores mais bem avaliados de sua posição apesar da queda. Outros nomes de destaque na faixa dos 88 incluem a dupla defensiva do Arsenal, William Saliba e Declan Rice, além de Joshua Kimmich, do Bayern de Munique, e Luis Diaz.
Putellas mantém o domínio no futebol feminino
No futebol feminino, a nova contratação do London City Lionesses, Alexia Putellas, segue como a jogadora com a maior nota, com 91 no geral, mantendo sua sequência como o principal talento no banco de dados feminino. Putellas, apesar de sua recente saída do Barcelona para a WSL, continua sendo o padrão-ouro de habilidade técnica no jogo. Ela tem uma vantagem apertada sobre a vencedora da Bola de Ouro Aitana Bonmati, que caiu de 91 para 90 após uma temporada marcada por lesões. Apesar da leve redução, a estrela do Barcelona segue como peça central para qualquer entusiasta do Ultimate Team em busca de criatividade no meio-campo.
Juntando-se à elite na marca de 90 está Khadija Shaw, do Manchester City, que também tem 90 no geral após conduzir seu clube ao título da Women's Super League. O domínio aéreo de Shaw e sua finalização clínica finalmente foram refletidos com uma nota de nível mundial. Sua companheira de equipe no City, Yui Hasegawa, também foi recompensada por sua inteligência tática, recebendo um aumento significativo de 85 para 88 no geral. A Women's Super League está bem representada no topo, destacando o crescente prestígio global do campeonato inglês dentro do ecossistema do EA FC.
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Rebaixamentos chocantes e o caminho até o lançamento
Há, porém, uma queda surpreendente, de 89 para 88, para Alessia Russo, do Arsenal, apesar de seu melhor total da carreira em uma temporada, com 24 gols em todas as competições. Muitos torcedores esperavam que a internacional inglesa subisse mais após sua forma prolífica pelos Gunners, mas a EA optou por uma leve redução em seus atributos básicos. Enquanto isso, Claudia Pina, do Barcelona, recebeu um aumento de três pontos, de 86 para 89, juntando-se às companheiras de clube Ewa Pajor (de 88 para 89) e Caroline Graham Hansen (de 90 para 89) em uma formidável linha de ataque para o gigante catalão.
Com o top 27 inicial agora divulgado, a contagem regressiva para o lançamento completo está bem encaminhada. A EA confirmou que o banco de dados completo de mais de 21.000 jogadores será revelado em etapas ao longo da semana, cobrindo a Premier League, La Liga e a Bundesliga. O lançamento oficial está marcado para 25 de setembro, embora aqueles que optarem pela Ultimate Edition possam começar sua jornada uma semana antes, em 18 de setembro.
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