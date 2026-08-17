Kylian Mbappe manteve seu lugar como o jogador com a maior nota geral do futebol masculino, com 91 no overall, mas, em vez de estar ao lado de Mohamed Salah, agora está empatado com Erling Haaland, que subiu de 90 para 91. O astro do Real Madrid e a máquina de gols do Manchester City são os únicos dois homens a alcançar a marca de 91 neste ano, estabelecendo-se como a dupla definitiva a ser batida na arena virtual.

Logo atrás da dupla líder, o grupo de talentos continua incrivelmente profundo, com várias estrelas travadas em 90 de overall. O comandante do meio-campo do Manchester City, Rodri, e Ousmane Dembele, do Paris Saint-Germain, estão entre aqueles que aparecem apenas um ponto atrás dos líderes. Eles se juntam ao clube dos 90 ao lado de Harry Kane, do Bayern de Munique, e do meteórico Michael Olise, que recebeu um enorme upgrade de quatro pontos após seu início explosivo de vida na Baviera.