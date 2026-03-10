Goal.com
FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Gabriel Marin

Saiba quem é Maycon Cardozo, joia brasileira do Bayern de Munique e filho de ex-jogador do Santos

Meia-atacante de 17 anos estreou recentemente no time principal do Bayern e já chama atenção como uma das promessas brasileiras no futebol europeu

O futebol brasileiro pode estar diante de mais um talento em ascensão no cenário internacional. Aos 17 anos, o jovem Maycon Cardozo começou a ganhar espaço no elenco profissional do Bayern de Munique, um dos clubes mais tradicionais da Europa. Filho do ex-atacante Douglas Cardozo, campeão brasileiro pelo Santos em 2002, o garoto vem construindo uma trajetória incomum, com passagem pela Ásia antes de chegar ao futebol alemão.

Nascido no ABC Paulista, mas criado na Tailândia por causa da carreira do pai, Maycon percorreu um caminho pouco tradicional até chegar a um dos maiores clubes do mundo. Com habilidade, velocidade e personalidade em campo, ele já começa a ser observado de perto por torcedores e analistas do futebol europeu.

    Onde tudo começou

    Apesar de ter nascido em São Bernardo do Campo, Maycon Cardozo cresceu longe do futebol brasileiro. Ainda criança, mudou-se para a Tailândia acompanhando o pai, Douglas, que atuava e posteriormente trabalhou como treinador no país asiático.

    Foi justamente na Tailândia que o jovem começou a dar seus primeiros passos no futebol. Ele passou por academias locais e jogou no Bangkok Christian College, onde rapidamente chamou atenção pela qualidade técnica.

    O desempenho chamou a atenção de olheiros ligados ao Bayern, que o convidaram para participar do World Squad, projeto internacional do clube alemão voltado à descoberta de talentos pelo mundo.

    A experiência foi decisiva, mesmo sendo um dos mais jovens do grupo, Maycon impressionou treinadores e dirigentes e acabou sendo integrado ao sistema de formação do Bayern.

    A grande chance

    O salto mais importante da carreira aconteceu no última sexta-feira (6). O brasileiro foi relacionado pela primeira vez para uma partida oficial do time principal do Bayern e fez sua estreia na vitória por 4 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach, pela Bundesliga.

    Na partida disputada na Allianz Arena, Maycon entrou no segundo tempo e atuou por cerca de meia hora. Com apenas 17 anos, quatro meses e 24 dias, tornou-se o brasileiro mais jovem a vestir a camisa do Bayern em jogos oficiais.

    O momento teve um significado especial para a família. Enquanto o filho estreava na Alemanha, o pai acompanhava a partida a milhares de quilômetros de distância, na cidade de Santos, onde vive atualmente.

    Como está indo

    O jovem brasileiro vive uma fase de rápida evolução dentro do Bayern. Depois de passar pelas categorias de base, ele foi promovido ao Bayern II, equipe que disputa competições profissionais e serve como etapa intermediária antes do elenco principal.

    Nos últimos meses, Maycon também passou a treinar com frequência sob o comando do técnico Vincent Kompany, atual treinador do clube bávaro.

    O clube demonstra confiança no talento do brasileiro. Recentemente, o Bayern renovou seu contrato até 2028, sinalizando que o vê como uma aposta para o futuro.

    Pontos fortes

    Maycon Cardozo atua principalmente como ponta ou meia ofensivo e chama atenção pela capacidade técnica. A comissão técnica tanto do Bayern, quanto do Bayern II, destacam algumas características que o diferenciam, como a técnica refinada e o bom controle de bola, agilidade e velocidade em espaços curtos, versatilidade (podendo atuar nas duas pontas e também na armação) e a finalização com as duas pernas, o que aumenta a sua imprevisibilidade.

    Especialistas também ressaltam a criatividade e a facilidade para jogar em velocidade, características típicas do futebol brasileiro.

    Espaço para melhorias

    Apesar do enorme potencial, Maycon ainda está em fase de desenvolvimento, algo natural para um jogador de 17 anos.

    Entre os pontos que o próprio clube trabalha para evoluir estão o seu fortalecimento físico (já que o jogador tem apenas 1,65m de altura), sua regularidade em alto nível e a adaptação ao ritmo do futebol profissional europeu.

    Nos últimos meses, a comissão técnica tem enfatizado justamente a evolução física do atleta, que já apresentou progresso nesse aspecto desde que chegou ao clube.

    O próximo... Neymar?

    Pelas características de jogo, velocidade, habilidade e capacidade de atuar aberto pelos lados, analistas costumam comparar Maycon a pontas brasileiros como Neymar ou até Philippe Coutinho, esse segundo mais por já ter atuado no Bayern.

    A comparação ainda é precoce, mas o estilo de jogo ofensivo e criativo coloca o jovem dentro dessa linhagem de jogadores brasileiros técnicos que buscam o drible e a jogada individual.

    O que vem a seguir?

    O próximo passo da carreira de Maycon Cardozo deve ser ganhar mais minutos no futebol profissional. A tendência é que ele continue alternando entre o Bayern II e o elenco principal, acumulando experiência enquanto evolui fisicamente e taticamente.

    Dentro do clube alemão, existe a expectativa de que ele possa se tornar o primeiro jogador revelado pelo projeto World Squad a se firmar no time principal.

    Se a evolução continuar no ritmo atual, o garoto do ABC Paulista que cresceu na Tailândia pode se transformar em mais um brasileiro de destaque no futebol europeu e, quem sabe, um nome a ser observado no futuro da seleção brasileira.

