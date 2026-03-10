Saiba quem é Maycon Cardozo, joia brasileira do Bayern de Munique e filho de ex-jogador do Santos

Apesar de ter nascido em São Bernardo do Campo, Maycon Cardozo cresceu longe do futebol brasileiro. Ainda criança, mudou-se para a Tailândia acompanhando o pai, Douglas, que atuava e posteriormente trabalhou como treinador no país asiático.

Foi justamente na Tailândia que o jovem começou a dar seus primeiros passos no futebol. Ele passou por academias locais e jogou no Bangkok Christian College, onde rapidamente chamou atenção pela qualidade técnica.

O desempenho chamou a atenção de olheiros ligados ao Bayern, que o convidaram para participar do World Squad, projeto internacional do clube alemão voltado à descoberta de talentos pelo mundo.

A experiência foi decisiva, mesmo sendo um dos mais jovens do grupo, Maycon impressionou treinadores e dirigentes e acabou sendo integrado ao sistema de formação do Bayern.