Saiba quem é Maycon Cardozo, joia brasileira do Bayern de Munique e filho de ex-jogador do Santos

O futebol brasileiro pode estar diante de mais um talento em ascensão no cenário internacional. Aos 17 anos, o jovem Maycon Cardozo começou a ganhar espaço no elenco profissional do Bayern de Munique, um dos clubes mais tradicionais da Europa. Filho do ex-atacante Douglas Cardozo, campeão brasileiro pelo Santos em 2002, o garoto vem construindo uma trajetória incomum, com passagem pela Ásia antes de chegar ao futebol alemão.
Nascido no ABC Paulista, mas criado na Tailândia por causa da carreira do pai, Maycon percorreu um caminho pouco tradicional até chegar a um dos maiores clubes do mundo. Com habilidade, velocidade e personalidade em campo, ele já começa a ser observado de perto por torcedores e analistas do futebol europeu.
