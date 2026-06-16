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Maxi Araújo garante empate no final para o Uruguai contra a Arábia Saudita na estreia na Copa do Mundo, enquanto Darwin Núñez, pouco eficaz, foi substituído no intervalo
A Arábia Saudita derrota o apático Uruguai antes de Araujo marcar
O Uruguai passou por um primeiro tempo frustrante em Miami e ficou atrás no placar pouco antes do intervalo. A Arábia Saudita defendeu com disciplina e limitou a influência de Núñez, levando Bielsa a substituir o atacante no intervalo após uma atuação ineficaz. O gol da virada surgiu aos 41 minutos. A cabeçada de Mohamed Kanno foi defendida por Fernando Muslera, mas Al-Amri foi o mais rápido a reagir à bola perdida e converteu de perto, dando à Arábia Saudita uma vantagem surpreendente.
O Uruguai melhorou significativamente após o intervalo. As substituições de Bielsa trouxeram mais energia e objetividade, permitindo que Federico Valverde e seus companheiros exercessem pressão contínua. A persistência deles finalmente valeu a pena aos 80 minutos, quando Mohammed Al-Owais defendeu uma cabeçada, mas Araujo aproveitou o rebote de um ângulo fechado e empatou o placar.
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Nunez foi derrotado pelo saudita
O principal tema de discussão girou em torno da decisão de Bielsa de substituir Núñez no intervalo. O ataque do Uruguai careceu de fluidez na primeira parte, e as alterações feitas no intervalo melhoraram imediatamente a capacidade ofensiva da equipe. A Arábia Saudita, por sua vez, apresentou mais uma atuação disciplinada na Copa do Mundo. Sua organização defensiva frustrou o Uruguai por longos períodos e permitiu que se mantivesse competitiva contra uma das seleções mais fortes da América do Sul.
Al-Owais é decisivo no empate entre as duas equipes
Al-Owais foi fundamental para garantir um ponto para a Arábia Saudita. O goleiro fez várias defesas importantes ao longo da partida, incluindo uma excelente defesa com a ponta dos dedos para desviar o chute forte de Manuel Ugarte para a trave, logo após a marca de uma hora de jogo.
Ele continuou a frustrar o Uruguai nos minutos finais, defendendo um chute de Valverde nos acréscimos, enquanto a Arábia Saudita se mantinha firme. Embora o Uruguai tenha dominado grande parte do segundo tempo, faltou-lhe o poder de finalização esperado de uma equipe considerada entre as favoritas para avançar com facilidade da fase de grupos.
Para a Arábia Saudita, o empate representa um resultado encorajador e mantém vivas as esperanças de chegar às oitavas de final. O Uruguai, por sua vez, ficará aliviado por ter evitado a derrota após uma estreia pouco convincente.
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Aumenta a pressão sobre o Uruguai para que melhore
A Arábia Saudita tentará aproveitar o ponto conquistado com muito esforço e manter o ímpeto para o próximo jogo do Grupo H contra a Espanha, no dia 21 de junho. Já o Uruguai precisa se recuperar e melhorar seu desempenho para manter vivas as esperanças de avançar para as oitavas de final. A equipe de Bielsa enfrenta Cabo Verde no Miami Stadium.