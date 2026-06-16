Maxi Araújo garante empate no final para o Uruguai contra a Arábia Saudita na estreia na Copa do Mundo, enquanto Darwin Núñez, pouco eficaz, foi substituído no intervalo

Al-Owais foi fundamental para garantir um ponto para a Arábia Saudita. O goleiro fez várias defesas importantes ao longo da partida, incluindo uma excelente defesa com a ponta dos dedos para desviar o chute forte de Manuel Ugarte para a trave, logo após a marca de uma hora de jogo.

Ele continuou a frustrar o Uruguai nos minutos finais, defendendo um chute de Valverde nos acréscimos, enquanto a Arábia Saudita se mantinha firme. Embora o Uruguai tenha dominado grande parte do segundo tempo, faltou-lhe o poder de finalização esperado de uma equipe considerada entre as favoritas para avançar com facilidade da fase de grupos.

Para a Arábia Saudita, o empate representa um resultado encorajador e mantém vivas as esperanças de chegar às oitavas de final. O Uruguai, por sua vez, ficará aliviado por ter evitado a derrota após uma estreia pouco convincente.