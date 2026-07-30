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Maxence Lacroix assinou! Chelsea anuncia contratação de £ 52 milhões junto ao Crystal Palace, e zagueiro diz ter a "mesma ambição" do novo técnico Xabi Alonso
Chelsea conclui contratação de Lacroix
O Chelsea confirmou oficialmente a contratação de Lacroix, do Palace, em um acordo que, segundo informações, gira em torno de £ 52 milhões. O zagueiro central de 26 anos assinou um contrato de longo prazo em Stamford Bridge até 2032. Lacroix se torna a mais recente grande adição do Chelsea enquanto o clube se prepara para a temporada 2026-27 sob o comando do novo técnico Alonso. O defensor se juntará imediatamente aos novos companheiros de equipe antes dos próximos amistosos de pré-temporada.
Ambição compartilhada com Alonso
Ao falar em sua chegada a Stamford Bridge, Lacroix expressou seu orgulho por se juntar ao gigante londrino e destacou as conversas positivas com Alonso. O zagueiro francês revelou que sua ambição pessoal combina com a visão apresentada pelo treinador espanhol.
"Estou muito feliz por fazer parte deste lindo clube", admitiu. "Todo mundo conhece a lenda do Chelsea, sua tradição de vitórias, e fazer parte disso é um momento de orgulho.
"Quando falei com o treinador, vi que temos a mesma direção e o mesmo desejo por este clube. Queremos vencer. Quando você vê a qualidade dos jogadores aqui, tudo o que temos ao redor do clube, é algo que podemos alcançar. A ambição é conquistar troféus, e mal posso esperar para contribuir."
Sucesso com título em Selhurst Park
Lacroix chega ao oeste de Londres consolidado como um dos zagueiros mais imponentes do futebol europeu. Durante suas duas temporadas em Selhurst Park, ele disputou 98 partidas e ajudou a escrever uma era histórica para o Crystal Palace. Revelado nas categorias de base do Sochaux, ele conquistou a FA Cup, a Community Shield e a Conference League com o clube.
- getty
Experiência em Copa do Mundo e futuro em Stamford Bridge
As atuações estelares de Lacroix no clube lhe renderam a estreia pela seleção principal da França no início deste ano. Depois, ele garantiu um lugar no elenco da França para a Copa do Mundo, fazendo três aparições enquanto a França assegurava um quarto lugar. Com seu futuro agora resolvido até 2032, Lacroix buscará solidificar a linha defensiva do Chelsea após suas atuações abertas na pré-temporada. Sua presença defensiva será vital enquanto Alonso busca formar um elenco resiliente capaz de competir por títulos em todas as frentes.
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