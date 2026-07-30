Ao falar em sua chegada a Stamford Bridge, Lacroix expressou seu orgulho por se juntar ao gigante londrino e destacou as conversas positivas com Alonso. O zagueiro francês revelou que sua ambição pessoal combina com a visão apresentada pelo treinador espanhol.

"Estou muito feliz por fazer parte deste lindo clube", admitiu. "Todo mundo conhece a lenda do Chelsea, sua tradição de vitórias, e fazer parte disso é um momento de orgulho.

"Quando falei com o treinador, vi que temos a mesma direção e o mesmo desejo por este clube. Queremos vencer. Quando você vê a qualidade dos jogadores aqui, tudo o que temos ao redor do clube, é algo que podemos alcançar. A ambição é conquistar troféus, e mal posso esperar para contribuir."



