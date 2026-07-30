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Maxence Lacroix assina! Chelsea anuncia contratação junto ao Crystal Palace, e defensor diz ter o "mesmo desejo" do novo técnico Xabi Alonso
Chelsea conclui contratação de Lacroix
O Chelsea confirmou oficialmente a contratação de Lacroix, vindo do Palace. O zagueiro de 26 anos assinou um contrato de longa duração em Stamford Bridge até 2032. Lacroix se torna a mais recente grande contratação do Chelsea enquanto o clube se prepara para a temporada 2026/27 sob o comando do novo técnico Alonso. O defensor se juntará imediatamente aos novos companheiros de equipe antes dos próximos amistosos de pré-temporada.
Ambição compartilhada com Alonso
Ao falar em sua chegada a Stamford Bridge, Lacroix expressou seu orgulho por se juntar ao gigante londrino e destacou as conversas positivas com Alonso. O defensor francês revelou que sua ambição pessoal está alinhada com a visão apresentada pelo treinador espanhol.
"Estou muito feliz por fazer parte deste belo clube", admitiu. "Todo mundo conhece a lenda do Chelsea, sua tradição de vencer, e fazer parte disso é um momento de orgulho.
"Quando falei com o treinador, vi que temos a mesma direção e o mesmo desejo para este clube. Queremos vencer. Quando você vê a qualidade dos jogadores aqui, tudo o que temos em torno do clube, é algo que podemos alcançar. A ambição é conquistar troféus, e mal posso esperar para contribuir."
Conquista de título em Selhurst Park
Lacroix chega ao oeste de Londres consolidado como um dos zagueiros mais dominantes do futebol europeu. Durante suas duas temporadas em Selhurst Park, ele disputou 98 partidas e ajudou a escrever uma era histórica para o Palace. O ex-jogador revelado pela base do Sochaux conquistou a Copa da Inglaterra, a Supercopa da Inglaterra e a Conference League com o Crystal Palace.
- getty
Experiência em Copa do Mundo e futuro em Stamford Bridge
As atuações estelares de Lacroix pelo clube lhe renderam a estreia pela seleção principal da França no início deste ano. Em seguida, ele garantiu uma vaga no elenco da França para a Copa do Mundo, fazendo três aparições enquanto a França assegurava um quarto lugar. Com seu futuro agora resolvido até 2032, Lacroix buscará solidificar a linha defensiva do Chelsea após as atuações abertas da equipe na pré-temporada. Sua presença defensiva será vital enquanto Alonso busca formar um elenco resiliente, capaz de disputar títulos em todas as frentes.
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