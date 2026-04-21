Não é só Max Verstappen que provavelmente gostaria de enfrentar o novo carro com medidas drásticas; a Fórmula 1 reagiu agora — mas optou por uma abordagem mais suave. “Com o bisturi, não com o taco de beisebol”, é assim que a série de corridas vai revisar seu novo regulamento, tão criticado, segundo descreve Toto Wolff, chefe da Mercedes Motorsport, sobre as medidas que foram introduzidas na segunda-feira. Os organizadores reagiram assim às conclusões tiradas das três primeiras corridas da temporada com os novos motores.
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Max Verstappen não vai ficar satisfeito! A Fórmula 1 altera as novas regras apenas “com precisão cirúrgica” após críticas severas
Quase metade da energia desses carros vem de um motor elétrico, o que exigiu uma mudança radical no estilo de pilotagem e resultou em manobras de ultrapassagem totalmente incomuns. Por isso, Verstappen e muitos de seus colegas falaram em “anti-corrida”, dizendo que os pilotos prefeririam voltar a ter uma unidade de potência com uma parcela significativamente menor de energia elétrica na traseira. No entanto, essa opção nunca esteve em discussão, e Verstappen também sabe disso.
Em vez disso, buscou-se objetivos alcançáveis, relata Wolff a partir da reunião entre representantes das equipes, da Fórmula 1 e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA): “Como podemos melhorar o produto, garantir um automobilismo sem concessões e otimizar a segurança?”
Até agora, a qualificação tem sido motivo de muitas críticas. Isso porque os pilotos agora precisam recarregar a bateria constantemente durante a corrida; para isso, precisam fazer curvas rápidas mais devagar ou tirar o pé do acelerador mais cedo nas retas longas — para que possam usar a potência elétrica máxima em outros trechos. Na busca pela volta mais rápida, não é possível pilotar no limite; essa contradição causou muita irritação.
A solução: no futuro, os motores poderão recarregar menos energia elétrica por volta, portanto, precisarão entrar no modo de recarga com menos frequência. Os pilotos poderão acelerar com mais frequência e por mais tempo — porém, os carros ficarão, no geral, mais lentos.
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A Fórmula 1 enfrenta diferenças de velocidade devido aos níveis das baterias e aos impulsos elétricos
Outra alteração visa garantir maior segurança durante a corrida. Devido às diferenças, por vezes significativas, no nível de carga das baterias e também ao uso do impulso elétrico como auxílio à ultrapassagem, verificavam-se repetidamente diferenças drásticas de velocidade, o que acarretava riscos de acidentes. Também neste caso, a gestão de energia foi ajustada para garantir maior uniformidade. As medidas visam “reduzir velocidades excessivas nas aproximações e, ao mesmo tempo, preservar as oportunidades de ultrapassagem”, escreveu a FIA.
Outros ajustes visam, entre outras coisas, diminuir os riscos na largada. Também aqui há, até o momento, diferenças consideráveis de velocidade entre as equipes e, além disso, problemas técnicos recorrentes de pilotos individuais.
As medidas provavelmente entrarão em vigor já a partir do próximo Grande Prêmio em Miami (3 de maio), mas as alterações ainda precisam ser aprovadas pelo Conselho Mundial da FIA. É possível que mais mudanças ocorram ao longo do ano, mas a intenção é avançar passo a passo e evitar decisões “erráticas”, afirma Wolff. Os motores desenvolvidos com grande investimento financeiro, isso é certo, não serão jogados no lixo. Eles devem permanecer nos carros até 2030.