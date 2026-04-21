Max Verstappen não vai ficar satisfeito! A Fórmula 1 altera as novas regras apenas “com precisão cirúrgica” após críticas severas

Quase metade da energia desses carros vem de um motor elétrico, o que exigiu uma mudança radical no estilo de pilotagem e resultou em manobras de ultrapassagem totalmente incomuns. Por isso, Verstappen e muitos de seus colegas falaram em “anti-corrida”, dizendo que os pilotos prefeririam voltar a ter uma unidade de potência com uma parcela significativamente menor de energia elétrica na traseira. No entanto, essa opção nunca esteve em discussão, e Verstappen também sabe disso.

Em vez disso, buscou-se objetivos alcançáveis, relata Wolff a partir da reunião entre representantes das equipes, da Fórmula 1 e da Federação Internacional de Automobilismo (FIA): “Como podemos melhorar o produto, garantir um automobilismo sem concessões e otimizar a segurança?”

Até agora, a qualificação tem sido motivo de muitas críticas. Isso porque os pilotos agora precisam recarregar a bateria constantemente durante a corrida; para isso, precisam fazer curvas rápidas mais devagar ou tirar o pé do acelerador mais cedo nas retas longas — para que possam usar a potência elétrica máxima em outros trechos. Na busca pela volta mais rápida, não é possível pilotar no limite; essa contradição causou muita irritação.

A solução: no futuro, os motores poderão recarregar menos energia elétrica por volta, portanto, precisarão entrar no modo de recarga com menos frequência. Os pilotos poderão acelerar com mais frequência e por mais tempo — porém, os carros ficarão, no geral, mais lentos.