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Ipswich Town v Arsenal - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

Max, joia! Arteta exalta Dowman, recordista, enquanto estrela adolescente ganha vaga no elenco do Leeds

Arsenal
M. Dowman
Arsenal x Leeds
Leeds
Premier League
M. Arteta

Mikel Arteta confirmou que o prodígio de 16 anos Max Dowman está totalmente à disposição para enfrentar o Leeds United. O técnico do Arsenal elogiou o caráter humilde do jovem após sua entrada no Livro dos Recordes Guinness.

  • Dowman está disponível para ser relacionado contra o Leeds

    Mikel Arteta confirmou que a sensação adolescente Max Dowman está totalmente recuperado e incluído na lista de relacionados para enfrentar o Leeds United. O produto da base de Hale End viveu uma ascensão meteórica, ganhando as manchetes depois de garantir três entradas no Guinness Book of Records por feitos nas categorias de base.

    Arteta disse não ter nenhuma preocupação com a forma como o meio-campista vai lidar com os holofotes.

    "Max está disponível", confirmou Arteta ao atualizar a situação física de seu elenco antes da partida de sábado.

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    Responsabilidade coletiva para desenvolver talentos

    Questionado sobre como o Arsenal administra toda a expectativa em torno do talento prodigioso, Arteta creditou à família de Dowman e aos treinadores da base a responsabilidade por incutir valores sólidos. "Acho que isso é uma responsabilidade coletiva", explicou Arteta.

    "Antes de tudo, dos pais, porque são eles que passam mais tempo com ele e já deram a educação para que ele seja como é hoje."

    "E depois, todos que trabalham com ele e ao seu redor."

  • O foco total continua no campo

    Arteta elogiou o foco singular de Dowman no futebol, e não em reconhecimentos externos ou atenção nas redes sociais. "Não acho que Max tenha muitos sinais com que se preocupar", observou o técnico.

    "Porque o que ele quer fazer é jogar futebol, jogar futebol o melhor que puder no mais alto nível, e o foco dele está nisso."

    O jogador de 16 anos segue treinando regularmente ao lado do elenco principal no Sobha Realty Training Centre.

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    Opção ofensiva no banco de reservas

    Com Christos Tzolis fora por causa de uma lesão muscular, a presença de Dowman entre os reservas oferece uma valiosa profundidade criativa para Arteta contra o Leeds. O espanhol segue disposto a dar oportunidades aos jovens jogadores quando elas são merecidas.

    O Arsenal recebe o Leeds United no sábado, às 12h30 BST.

    Dowman espera causar seu mais recente impacto sob as luzes do Emirates.

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