Mikel Arteta confirmou que a sensação adolescente Max Dowman está totalmente recuperado e incluído na lista de relacionados para enfrentar o Leeds United. O produto da base de Hale End viveu uma ascensão meteórica, ganhando as manchetes depois de garantir três entradas no Guinness Book of Records por feitos nas categorias de base.

Arteta disse não ter nenhuma preocupação com a forma como o meio-campista vai lidar com os holofotes.

"Max está disponível", confirmou Arteta ao atualizar a situação física de seu elenco antes da partida de sábado.