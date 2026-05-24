Max Eberl estragou o dia e, mais uma vez, colocou-se no centro das atenções: do ponto de vista humano, essa atitude de Uli Hoeneß foi absolutamente repugnante!

Justamente no dia da final da Copa da Alemanha, a primeira grande final do FC Bayern desde 2020. Justamente no dia em que os muniquenses querem coroar sua melhor temporada dos últimos seis anos. Com um time montado sob a liderança de Eberl e um técnico contratado sob a liderança de Eberl. Justamente neste dia, ele é questionado publicamente pelo homem mais poderoso do clube.

Do ponto de vista humano, essa atitude de Hoeneß foi absolutamente repugnante. Por que ele estragou para Eberl esse dia, que deveria ser tão festivo para ele e para o clube, com essas declarações e, em vez disso, mais uma vez se colocou no centro das atenções, parece totalmente incompreensível. Inevitavelmente, Eberl não pôde desfrutar plenamente da vitória por 3 a 0 contra o VfB Stuttgart e da conquista da dobradinha que veio com ela. Inevitavelmente, ele se viu pensando, de passagem, em seu futuro e nas acusações de Hoeneß. Era inevitável que ele tivesse de se pronunciar posteriormente sobre esse assunto desagradável.

“60 a 40”, exclamou Eberl com humor negro, assim que entrou na zona mista, antes mesmo de a primeira pergunta ter sido feita. Em seguida, ele teve uma atuação, no geral, autêntica e segura. Sua alegria pelo título e pela consagração da temporada que veio com ele misturava-se visivelmente à decepção com as palavras de Hoeneß. Eberl comunicou claramente sua incompreensão quanto ao momento, mas, sabiamente, evitou uma escalada desnecessária.

Ele chegou a enfatizar que as dúvidas de Hoeneß, bem como do conselho fiscal a ele subordinado (e decisivo para o futuro de Eberl), eram “legítimas”. Pois, em termos de conteúdo, é claro que se pode discutir criticamente o histórico de Eberl até agora como diretor esportivo do FC Bayern.