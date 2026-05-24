Parecia uma encenação. Na verdade, um cenário natural não poderia ser tão simbólico para um contexto tão amplo, mas era realmente real. Lá estava Max Eberl, na final da Copa da Alemanha, na arquibancada do Estádio Olímpico de Berlim, bem na frente de Uli Hoeneß. Agora, o patrão do clube de Munique não estava mais apenas, no sentido figurado da palavra, olhando por cima dos ombros dele com atenção e constante. Mas também no sentido literal da palavra.
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Max Eberl estragou o dia e, mais uma vez, colocou-se no centro das atenções: do ponto de vista humano, essa atitude de Uli Hoeneß foi absolutamente repugnante!
Exatamente cinco horas antes do início da final, a revista *Der Spiegel* publicou uma entrevista detalhada com Hoeneß. Com a habitual franqueza, o jogador de 74 anos fala nela sobre Thomas Tuchel, o partido AfD, sua escalação ideal para a seleção alemã na Copa do Mundo, o tempo que passou na prisão e vários outros assuntos.
E, em determinado momento, ele chegou a expressar, literalmente, “dúvidas” sobre o trabalho da diretoria esportiva empossada no início de 2024. O contrato de Eberl vence em 2027 e, segundo Hoeneß, as chances de renovação seriam de “60 para 40”.
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Max Eberl reagiu às declarações de Uli Hoeneß após o apito final
Justamente no dia da final da Copa da Alemanha, a primeira grande final do FC Bayern desde 2020. Justamente no dia em que os muniquenses querem coroar sua melhor temporada dos últimos seis anos. Com um time montado sob a liderança de Eberl e um técnico contratado sob a liderança de Eberl. Justamente neste dia, ele é questionado publicamente pelo homem mais poderoso do clube.
Do ponto de vista humano, essa atitude de Hoeneß foi absolutamente repugnante. Por que ele estragou para Eberl esse dia, que deveria ser tão festivo para ele e para o clube, com essas declarações e, em vez disso, mais uma vez se colocou no centro das atenções, parece totalmente incompreensível. Inevitavelmente, Eberl não pôde desfrutar plenamente da vitória por 3 a 0 contra o VfB Stuttgart e da conquista da dobradinha que veio com ela. Inevitavelmente, ele se viu pensando, de passagem, em seu futuro e nas acusações de Hoeneß. Era inevitável que ele tivesse de se pronunciar posteriormente sobre esse assunto desagradável.
“60 a 40”, exclamou Eberl com humor negro, assim que entrou na zona mista, antes mesmo de a primeira pergunta ter sido feita. Em seguida, ele teve uma atuação, no geral, autêntica e segura. Sua alegria pelo título e pela consagração da temporada que veio com ele misturava-se visivelmente à decepção com as palavras de Hoeneß. Eberl comunicou claramente sua incompreensão quanto ao momento, mas, sabiamente, evitou uma escalada desnecessária.
Ele chegou a enfatizar que as dúvidas de Hoeneß, bem como do conselho fiscal a ele subordinado (e decisivo para o futuro de Eberl), eram “legítimas”. Pois, em termos de conteúdo, é claro que se pode discutir criticamente o histórico de Eberl até agora como diretor esportivo do FC Bayern.
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O balanço das transferências de Max Eberl no FC Bayern
Sim, Eberl, em colaboração com o restante da diretoria esportiva liderada por Christoph Freund e Jan-Christian Dreesen, contratou o técnico de sucesso Vincent Kompany, dando assim um golpe de mestre. Mas é verdade que, inicialmente, ele queria manter Tuchel e contratar alguns outros treinadores, como Hoeneß, entre outros, lhe acusou em entrevista à revista Spiegel. No entanto, ao longo desta temporada, Eberl também renovou o contrato de Kompany antecipadamente e sem alarde, prevenindo assim eventuais tentativas de contratação por parte do Manchester City.
O atacante emprestado Nicolas Jackson revelou-se um fracasso — sobretudo considerando o pacote financeiro total de cerca de 25 milhões de euros. Com seu anúncio público sobre jogadores emprestados, porém, foi justamente Hoeneß quem limitou severamente a margem de manobra de Eberl antecipadamente. A contratação desnecessária e superfaturada de João Palhinhas já havia sido iniciada antes da chegada de Eberl.
Com Michael Olise e Luis Diaz, o FC Bayern, sob a égide de Eberl, concretizou duas transferências de peso. No caso de Diaz, porém, assim como no de Kompany, foi conveniente para ele que as supostas soluções desejadas não dessem certo antecipadamente. Além disso, ele trouxe reforços sem custo de transferência com Jonathan Tah e Tom Bischof e, com Jonas Urbig por apenas sete milhões de euros, o possível sucessor de Manuel Neuer.
Eberl vendeu Mathys Tel, Paul Wanner e Adam Aznou por somas consideráveis. No entanto, com as caras renovações de contrato de Alphonso Davies e Jamal Musiala, ele sobrecarregou ainda mais a estrutura salarial, que já era cara demais. Não é de se admirar que outros jogadores se orientem por isso em suas negociações — primeiro Dayot Upamecano, agora Konrad Laimer. Um círculo vicioso. Além disso, é, de certa forma, azar de Eberl que justamente Davies e Musiala tenham sofrido lesões graves logo após suas recuperações e, até o momento, não tenham recuperado a forma anterior.
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FC Bayern: Max Eberl demonstra falhas nas relações públicas
O trabalho de relações públicas de Eberl nem sempre transmite segurança. Especialmente durante várias negociações contratuais, ele se colocou em apuros com declarações imprudentes. Isso ficou mais evidente na despedida altamente indigna do ícone do clube, Thomas Müller, há um ano. Além disso, no verão passado, Eberl não conduziu de maneira ideal a comunicação em torno das tentativas de transferência de Florian Wirtz ou Nick Woltemade, que acabaram fracassando (assim como Hoeneß, aliás). Recentemente, porém, ele melhorou nesse aspecto.
Mas o que realmente importa no futebol é o que acontece em campo: e, nesse aspecto, o FC Bayern se apresentou nesta temporada de forma bem-sucedida e atraente como há muito não acontecia. Vencedor da Copa. Campeão com vários recordes. Embora tenha sido eliminado de forma dramática nas semifinais da Liga dos Campeões, conquistou muita simpatia em toda a Europa. Além disso, com Harry Kane e Michael Olise, dois potenciais candidatos à Bola de Ouro jogam em Munique. Sucessos como esses são um trabalho coletivo, e o diretor esportivo também tem uma participação considerável nisso.
Sim, há alguns argumentos contra Max Eberl. No momento, porém, os pontos positivos prevalecem, como Hoeneß também enfatizou com sua declaração “60 a 40” – mas, infelizmente, no momento totalmente errado. O verão que se aproxima é tempo suficiente para debates sobre o trabalho e o futuro de Eberl. Antes disso, um dia de final de copa totalmente despreocupado, sem ruídos de fundo perturbadores para todos os envolvidos, ainda teria sido possível.