Thomas Tuchel deixou a porta aberta para que todos os jogadores à sua disposição possam disputar até o último momento uma vaga no avião com destino à América do Norte neste verão. O técnico alemão disse sobre Dowman: “No momento, acho que ele está em boa posição para disputar seus minutos no Arsenal. Sempre temos a chance de convocá-lo, talvez, para a Copa do Mundo. Não há necessidade de convocá-lo agora e aumentar a pressão e todo o alvoroço que vem com isso, mas temos todas as opções.”

Dowman, formado na academia de Hale End, ainda não estreou como titular na Premier League, com seu desenvolvimento sendo cuidadosamente gerenciado no norte de Londres. Ele, no entanto, já marcou um gol na competição de primeira divisão após registrar um gol histórico contra o Everton em 14 de março de 2026.

Esse feito ganhou as manchetes em todo o mundo e transformou o talentoso ponta em um nome conhecido. O Arsenal está compreensivelmente cauteloso em colocar demasiada pressão e expectativa sobre os ombros do jovem, com uma onda de entusiasmo global sendo impulsionada por aqueles que estão fora do Emirates Stadium.