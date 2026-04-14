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Max Dowman revelou o que poderá “prejudicá-lo” na disputa por uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo - enquanto o jovem prodígio de 16 anos faz história na Premier League pelo Arsenal
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Tuchel deixa em aberto a possibilidade de escalar Dowman
Thomas Tuchel deixou a porta aberta para que todos os jogadores à sua disposição possam disputar até o último momento uma vaga no avião com destino à América do Norte neste verão. O técnico alemão disse sobre Dowman: “No momento, acho que ele está em boa posição para disputar seus minutos no Arsenal. Sempre temos a chance de convocá-lo, talvez, para a Copa do Mundo. Não há necessidade de convocá-lo agora e aumentar a pressão e todo o alvoroço que vem com isso, mas temos todas as opções.”
Dowman, formado na academia de Hale End, ainda não estreou como titular na Premier League, com seu desenvolvimento sendo cuidadosamente gerenciado no norte de Londres. Ele, no entanto, já marcou um gol na competição de primeira divisão após registrar um gol histórico contra o Everton em 14 de março de 2026.
Esse feito ganhou as manchetes em todo o mundo e transformou o talentoso ponta em um nome conhecido. O Arsenal está compreensivelmente cauteloso em colocar demasiada pressão e expectativa sobre os ombros do jovem, com uma onda de entusiasmo global sendo impulsionada por aqueles que estão fora do Emirates Stadium.
Por que Dowman provavelmente não será convocado para a Copa do Mundo
As especulações sobre convocações para a seleção principal não estão ajudando a acalmar os ânimos, com a empolgação crescendo em torno dos jovens talentos mais promissores, mas é possível encontrar vozes mais ponderadas em meio a toda essa agitação.
O ex-meio-campista da Inglaterra Barry faz parte desse grupo. O ex-jogador do Manchester City e do Aston Villa, com 53 partidas pela seleção, falou em parceria com a BetMGM e disse ao GOAL, quando questionado se seria muito cedo para Dowman ser convocado para a Copa do Mundo: “Seria ótimo vê-lo. Ele parece estar confiante. Mas, apenas pelo tempo de jogo, não acho que tenhamos visto o suficiente dele — a parte consistente, se ele consegue produzir esses momentos de forma consistente. Acho que isso provavelmente vai jogar contra ele.
“Mas, para o futuro, seria brilhante vê-lo ter mais tempo de jogo na próxima temporada e amadurecer para vestir a camisa da Inglaterra. Adoramos ver esses jogadores se destacando no mais alto nível.”
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Ex-jovem promessa da Inglaterra analisa as chances de Dowman
Outra ex-estrela dos Three Lions que sabe muito bem o que é ser uma sensação adolescente, o atacante Michael Owen, autor de 40 gols, disse recentemente ao GOAL quando lhe foi feita a mesma pergunta: “Se eles forem bons o suficiente, então, sim, eu não teria nenhum problema.
“Obviamente, dizer que são bons o suficiente é uma coisa, mas isso envolve uma série de outros fatores que precisam ser avaliados. Ele conquistou o suficiente? Ele fez o suficiente? Bem, definitivamente ainda não. Quero dizer, você está falando se ele vai entrar no lugar de um [Bukayo] Saka, um [Phil] Foden, um [Jude] Bellingham ou um Anthony Gordon? Você está falando de jogadores que já têm várias, várias temporadas, várias provas.
“Max Dowman, o que ele jogou? Três partidas na Premier League, entrando como reserva. Ele teria que basicamente começar praticamente todas as partidas daqui até o final da temporada e arrasar em tudo para que você pudesse justificar que ele passe à frente do que é provavelmente a parte mais forte do nosso time nessas áreas de ataque pelas laterais.
“Então, eu diria que, por mais que eu seja um grande admirador e esteja animado para ver a carreira fantástica que ele pode ter, provavelmente — com base em todas as evidências que nos foram apresentadas — ainda é um pouco cedo.”
Copa do Mundo de 2030: Dowman será convocado para a seleção principal
Dada a grande variedade de talentos à disposição de Tuchel neste verão, a expectativa é que sejam escolhidas opções alternativas para preencher as vagas no meio-campo criativo e no ataque. A hora de Dowman chegará, porém, e é provável que — se seu potencial indiscutível continuar a ser desenvolvido — ele faça parte da busca pela glória mundial quando o principal evento da FIFA for realizado no Marrocos, na Espanha e em Portugal, em 2030.