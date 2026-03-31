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Max Dowman, pare com isso! Jovem promessa do Arsenal marca um golaço na goleada da Inglaterra Sub-19 sobre Portugal por 6 a 0
O domínio inicial e o impacto de Dowman
Os Young Lions arrasaram no dia 31 de março, com Dowman no centro da ação. O Arsenal tem uma verdadeira joia em suas mãos, já que o atacante orquestrou uma destruição implacável da defesa portuguesa. Ele deu assistência para Jesse Derry, promessa do Chelsea, logo aos quatro minutos de jogo, marcando o crucial primeiro gol. Derry mais tarde ampliou sua contagem pessoal aos 30 minutos do segundo tempo, fazendo 3 a 0 ao finalizar outra jogada incisiva criada pelo ponta. O time dominou completamente os adversários à medida que a partida avançava, demonstrando uma incrível profundidade ofensiva.
Uma espetacular masterclass a solo
O momento decisivo da partida aconteceu logo após o intervalo, quando o adolescente tomou as rédeas da situação. Ao receber a bola aos 50 minutos, ele demonstrou uma maturidade muito além dos seus 16 anos. Ele enganou seu marcador com um habilidoso movimento de ombro antes de avançar agressivamente em direção à área. Deixando os zagueiros para trás, ele desferiu um chute certeiro da entrada da área para ampliar a vantagem para 2 a 0. Essa impressionante jogada individual extinguiu por completo qualquer esperança remanescente dos anfitriões.
Uma enxurrada de gols no final sela a goleada
O placar disparou no final da partida, quando os visitantes castigaram impiedosamente seus adversários exaustos. O zagueiro do West Ham United, Ezra Mayers, fez o 4 a 0 aos 75 minutos com uma bela finalização. Dez minutos depois, Shumaira Mheuka marcou o quinto gol, agravando ainda mais o sofrimento. O placar foi finalmente fechado aos 88 minutos, quando o atacante do Brighton & Hove Albion, Harry Howell, balançou as redes, completando a goleada por 6 a 0 de forma espetacular. Outras participações notáveis incluíram o meio-campista do Sunderland, Chris Rigg, e a dupla do Liverpool, Rio Ngumoha e Trey Nyoni, que contribuíram para a aula de futebol.
Decepção na classificação, apesar da vitória
Apesar do resultado enfático, houve um final de jogo de partir o coração para a seleção nacional. A vitória acabou sendo em vão no que diz respeito à sua campanha nas eliminatórias. A equipe terminou em segundo lugar no Grupo 2 da Ronda de Elite, com seis pontos, ficando de fora da fase final do Campeonato Europeu. A Sérvia conseguiu vencer a Polônia e terminou na liderança da classificação, com sete pontos e um histórico invicto.