Max Dowman, pare com isso! Jovem promessa do Arsenal marca um golaço na goleada da Inglaterra Sub-19 sobre Portugal por 6 a 0

Apesar do resultado enfático, houve um final de jogo de partir o coração para a seleção nacional. A vitória acabou sendo em vão no que diz respeito à sua campanha nas eliminatórias. A equipe terminou em segundo lugar no Grupo 2 da Ronda de Elite, com seis pontos, ficando de fora da fase final do Campeonato Europeu. A Sérvia conseguiu vencer a Polônia e terminou na liderança da classificação, com sete pontos e um histórico invicto.



