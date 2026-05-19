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Max Dowman no Luton!? Jack Wilshere brinca sobre as negociações de transferência com Mikel Arteta, enquanto o Arsenal traça planos futuros para o jovem prodígio de 16 anos que vem quebrando recordes
Wilshere quer voltar ao Arsenal
Em entrevista à talkSPORT nesta semana, Wilshere confirmou seu interesse em trazer jovens jogadores do Arsenal para Kenilworth Road. Nomeado em outubro, o técnico de 34 anos comandou 43 partidas do Luton Town, conquistando 22 vitórias e 10 empates ao longo de 218 dias no cargo. Depois de levar os Hatters à conquista do EFL Trophy e de perder por pouco a chance de disputar os play-offs de promoção, Wilshere foi questionado se gostaria de contratar Dowman ou Nwaneri por empréstimo. Ele deu uma resposta enfática. “A resposta é sim!”, disse Wilshere. “Quem quer que Mikel não queira, vou simplesmente ligar para ele e perguntar.”
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Elogios ao recordista Dowman
Dowman disputou 17 partidas nesta temporada, marcando sete gols, mas foi em março que ele realmente ganhou destaque. Com 16 anos e 73 dias, tornou-se o mais jovem artilheiro da Premier League na vitória por 2 a 0 contra o Everton, saindo do banco para dar uma assistência a Viktor Gyokeres antes de marcar um gol histórico em jogada individual. Arteta ficou impressionado com o jovem. “Não foi só o gol que ele marcou, ele mudou o jogo. Sempre que recebia a bola. Ele criava jogadas e a gente parecia mais perigoso”, observou Arteta. “Fazer isso nessa idade, nesse contexto, com a pressão e as expectativas de vencer o jogo, simplesmente não é normal.”
A formação europeia de Nwaneri
Wilshere conhece bem o Centro de Treinamento Sobha Realty, tendo vencido 28 das 60 partidas que comandou com a equipe sub-18 entre 2022 e 2024. Embora Dowman seja o nome em ascensão, Nwaneri continua sendo uma promessa fundamental. O jovem disputou 23 partidas em todas as competições nesta temporada, marcando três gols, incluindo dois durante seu empréstimo na Ligue 1 pelo Marselha. Wilshere acredita que o ambiente competitivo da França será benéfico para ele. “Ethan está um pouco mais consolidado e queria ser emprestado para ganhar experiência”, explicou Wilshere. “Não deu muito certo para ele, mas ele deve ter aprendido muito sobre o futebol de verdade.”
- AFP
O que vem por aí para a dupla do Arsenal?
Como a Copa do Mundo provavelmente atrasará o retorno dos jogadores da seleção principal, a porta está aberta para que Dowman e Nwaneri impressionem Arteta durante a pré-temporada. Ambos os jogadores enfrentam uma pré-temporada decisiva para conquistar suas vagas antes que os titulares da equipe principal retornem aos treinos.