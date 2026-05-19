Max Dowman no Luton!? Jack Wilshere brinca sobre as negociações de transferência com Mikel Arteta, enquanto o Arsenal traça planos futuros para o jovem prodígio de 16 anos que vem quebrando recordes

Dowman disputou 17 partidas nesta temporada, marcando sete gols, mas foi em março que ele realmente ganhou destaque. Com 16 anos e 73 dias, tornou-se o mais jovem artilheiro da Premier League na vitória por 2 a 0 contra o Everton, saindo do banco para dar uma assistência a Viktor Gyokeres antes de marcar um gol histórico em jogada individual. Arteta ficou impressionado com o jovem. “Não foi só o gol que ele marcou, ele mudou o jogo. Sempre que recebia a bola. Ele criava jogadas e a gente parecia mais perigoso”, observou Arteta. “Fazer isso nessa idade, nesse contexto, com a pressão e as expectativas de vencer o jogo, simplesmente não é normal.”