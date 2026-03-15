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Max Dowman, jovem promessa do Arsenal, recebe comparação com Lionel Messi de John Terry, enquanto a lenda do Chelsea elogia o “incrível” jogador de 16 anos que fez história na Premier League
Tarde histórica no Emirates
O gol de Dowman foi um momento de brilhantismo individual. Depois que o Everton avançou em busca do empate no final da partida a partir de um escanteio, o jogador de 16 anos liderou um contra-ataque devastador. Ele demonstrou força e habilidade ao cabecear a bola para além de Vitalii Mykolenko, antes de mostrar uma calma excepcional para deixar Kiernan Dewsbury-Hall para trás com uma mudança brusca de direção. O gol consolidou seu lugar na história da Premier League, quebrando o recorde de jogador mais jovem a marcar um gol na história da competição. Isso coroou uma tarde em que ele também desempenhou um papel vital no primeiro gol, mostrando sua versatilidade ao se deslocar para a lateral para dar o cruzamento que acabou levando Gyokeres a balançar as redes.
- Getty Images Sport
Terry compara o jogador do Arsenal que bateu o recorde com Messi
Em uma postagemno TikTok após a partida, Terry compartilhou sua admiração pelo meio-campista, relembrando a primeira vez que o viu em ação na base. “Max Dowman, que jogador, aliás, com 16 anos de idade, absolutamente incrível”, disse Terry. “Eu o vi jogar contra o Chelsea há cerca de um ano e nunca vi ninguém passar pelos adversários como esse rapaz faz, a não ser o Messi. É uma comparação muito, muito ousada, mas esse rapaz é um verdadeiro talento e terá um papel importante no futuro do Arsenal e também da Inglaterra. Um talento super, super. Grande, grande vitória para eles [Arsenal] hoje também.”
A "intuição" de Arteta dá certo
O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, revelou após a partida que teve um forte pressentimento de que deveria dar uma chance ao jovem jogador. Apesar do peso do confronto da Premier League, o espanhol sentiu que Dowman estava pronto para as exigências físicas e mentais do futebol profissional. O jovem retribuiu essa confiança ao desmontar a defesa do Everton durante seu breve tempo em campo.
“Ontem ele estava treinando e, nos últimos dias, tive um pressentimento de que era a hora dele”, explicou Arteta. “Provavelmente porque ele não parece se intimidar com a ocasião, o momento, o contexto ou o adversário. Ele simplesmente joga com muita naturalidade. Ele toma decisões para fazer as coisas acontecerem e o que ele apresentou foi incrível. Acho que é o seu caráter, a sua personalidade e o fato de ele não parecer intimidado pela pressão, pelos companheiros de equipe ou pelo adversário. Já vi muitos jogadores com talento, mas aos 16 anos, muito poucos conseguem lidar com esse nível de exigência.”
- AFP
O que vem a seguir para Dowman e o Arsenal?
Com o Arsenal agora firmemente na liderança da disputa pelo título da Premier League, Arteta precisa lidar com o entusiasmo em torno de seu mais recente prodígio. A atuação digna do prêmio de “Melhor em Campo” contra o Everton colocou Dowman no centro das atenções mundiais, e o desafio agora será manter esse nível de consistência à medida que a pressão da disputa pelo título se intensifica. O Arsenal receberá o Bayer Leverkusen no Emirates na terça-feira, pela partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões, com o objetivo de se classificar para as quartas de final após o empate na partida de ida. Quatro dias depois, a equipe viaja para Wembley para enfrentar o Manchester City na final da Carabao Cup.
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