Max Dowman, jovem promessa do Arsenal, recebe comparação com Lionel Messi de John Terry, enquanto a lenda do Chelsea elogia o “incrível” jogador de 16 anos que fez história na Premier League

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, revelou após a partida que teve um forte pressentimento de que deveria dar uma chance ao jovem jogador. Apesar do peso do confronto da Premier League, o espanhol sentiu que Dowman estava pronto para as exigências físicas e mentais do futebol profissional. O jovem retribuiu essa confiança ao desmontar a defesa do Everton durante seu breve tempo em campo.

“Ontem ele estava treinando e, nos últimos dias, tive um pressentimento de que era a hora dele”, explicou Arteta. “Provavelmente porque ele não parece se intimidar com a ocasião, o momento, o contexto ou o adversário. Ele simplesmente joga com muita naturalidade. Ele toma decisões para fazer as coisas acontecerem e o que ele apresentou foi incrível. Acho que é o seu caráter, a sua personalidade e o fato de ele não parecer intimidado pela pressão, pelos companheiros de equipe ou pelo adversário. Já vi muitos jogadores com talento, mas aos 16 anos, muito poucos conseguem lidar com esse nível de exigência.”