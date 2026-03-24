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Max Dowman garantiu que tem um futuro “fantástico” pela seleção inglesa pela frente, mas ex-técnico adverte para não “apressar” o jovem prodígio do Arsenal
Tuchel mantém aberta a porta para a Copa do Mundo
Tuchel deu a entender que Max Dowman, o jovem prodígio do Arsenal, continua na disputa por uma vaga na Copa do Mundo, apesar de ter ficado de fora da última convocação da seleção principal. O jogador de 16 anos teve uma ascensão meteórica no Emirates Stadium, tornando-se recentemente o mais jovem artilheiro da história da Premier League com um gol contra o Everton.
Embora Dowman vá continuar seu desenvolvimento na equipe sub-19 por enquanto, Tuchel insiste que a falta de experiência do jovem não o impedirá necessariamente de viajar para a América do Norte neste verão.
O técnico alemão observou: “Com esses jovens, é claro que conhecemos todos esses jogadores. Nós os vemos da mesma forma que vocês. No momento, acho que ele está em uma boa posição para disputar seus minutos no Arsenal. Sempre temos a chance de convocá-lo, talvez para a Copa do Mundo.”
- AFP
Carsley pede paciência com um talento “fantástico”
O técnico da seleção sub-21 da Inglaterra e ex-treinador interino da seleção principal, Lee Carsley, compartilha do entusiasmo de Tuchel, mas acredita que não há necessidade imediata de apressar a ascensão do meio-campista. Carsley, que acompanhou a evolução do jogador nas categorias de base, enfatizou que o tempo está a favor do jovem, que concilia o futebol com os estudos.
“Acho que Max terá um futuro fantástico no cenário internacional”, disse Carsley aos repórteres. “É importante não apressarmos as coisas. Uma coisa que ele tem é tempo de sobra. Ele vai jogar pela seleção sub-19, uma etapa realmente importante; espero que eles se classifiquem para a Eurocopa e, potencialmente, disputem a Copa do Mundo sub-20.”
Ele acrescentou: “Eu o vi jogar bastante na seleção sub-17, assim como vi muitos outros jogadores. É um jogador de grande talento e, com certeza, terá sua chance em algum momento.”
Lenda da Inglaterra se pronuncia sobre o debate de que "é muito cedo"
O entusiasmo em torno de Dowman inevitavelmente gerou comparações com antigas sensações adolescentes, incluindo Michael Owen. No entanto, o ex-vencedor da Bola de Ouro alertou que, embora o talento seja evidente, uma convocação para a seleção principal para a Copa do Mundo de 2026 pode ser prematura, dada a grande quantidade de talentos atualmente disponíveis na seleção inglesa.
Em entrevista ao GOAL, Owen questionou se uma oportunidade na Copa do Mundo chegaria muito cedo para o atacante. “Max Dowman, o que ele jogou? Três partidas na Premier League, entrando como reserva. Ele teria que basicamente começar praticamente todas as partidas daqui até o final da temporada e arrasar em tudo para que você pudesse justificar que ele passe à frente do que é provavelmente a parte mais forte da nossa equipe”, disse Owen.
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Trajetória das estrelas da base do Arsenal
Enquanto Dowman aguarda sua estreia na equipe principal, seu companheiro de equipe no Arsenal, Myles Lewis-Skelly, foi integrado ao elenco sub-21. O jogador de 19 anos, que já havia participado da primeira pré-temporada de Tuchel com a equipe principal, busca recuperar o ritmo após ter tido seu tempo de jogo limitado recentemente sob o comando de Mikel Arteta no norte de Londres.
Carsley continua otimista quanto ao futuro do lateral, afirmando: “Muito entusiasmado, muito dedicado. Muito motivado para jogar pela equipe sub-21, ganhar tempo de jogo e, com sorte, impulsionar o grupo. Obviamente, ele tem essa qualidade. Estamos ansiosos para vê-lo jogar contra Andorra. Acho importante que qualquer jogador que atue na Premier League ou em um time principal de alto nível tenha a chance de chamar a atenção de Thomas, e Myles não será diferente disso.”