Max Dowman garantiu que tem um futuro “fantástico” pela seleção inglesa pela frente, mas ex-técnico adverte para não “apressar” o jovem prodígio do Arsenal

Tuchel deu a entender que Max Dowman, o jovem prodígio do Arsenal, continua na disputa por uma vaga na Copa do Mundo, apesar de ter ficado de fora da última convocação da seleção principal. O jogador de 16 anos teve uma ascensão meteórica no Emirates Stadium, tornando-se recentemente o mais jovem artilheiro da história da Premier League com um gol contra o Everton.

Embora Dowman vá continuar seu desenvolvimento na equipe sub-19 por enquanto, Tuchel insiste que a falta de experiência do jovem não o impedirá necessariamente de viajar para a América do Norte neste verão.

O técnico alemão observou: “Com esses jovens, é claro que conhecemos todos esses jogadores. Nós os vemos da mesma forma que vocês. No momento, acho que ele está em uma boa posição para disputar seus minutos no Arsenal. Sempre temos a chance de convocá-lo, talvez para a Copa do Mundo.”