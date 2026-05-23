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Max Dowman fica de fora; Inglaterra confirma a surpreendente convocação de um ponta do Arsenal como quarto e último jogador do “campo de preparação” a viajar para a América do Norte
Tuchel define o elenco para a preparação na Flórida
Tuchel confirmou a última contratação para a pré-convocatória da seleção inglesa em Miami, em preparação para a Copa do Mundo de 2026. O ponta do Arsenal, Nwaneri, é o jogador escolhido para se juntar aos Três Leões na Flórida, completando um quarteto de jovens jogadores em formação que inclui Alex Scott, do Bournemouth, Josh King, do Fulham, e Rio Ngumoha, do Liverpool. A decisão representa uma demonstração significativa de confiança em Nwaneri, que passou por uma temporada turbulenta no cenário nacional.
O ponta de 19 anos passou a segunda metade da atual temporada emprestado ao Marselha, mas teve dificuldades para se adaptar à Ligue 1. Após a rápida saída do técnico Roberto De Zerbi, Nwaneri teve poucas oportunidades de jogo, marcando apenas dois gols em nove partidas. Apesar desse período difícil na França, Nwaneri será integrado ao elenco principal para reforçar o número de jogadores nos treinos e ganhar experiência vital antes do torneio nos Estados Unidos, Canadá e México.
- AFP
Dowman ausente após feito que bateu recordes
A convocação de Nwaneri significa que não há vaga para seu companheiro de clube no Arsenal, Dowman, apesar da ascensão meteórica do jovem nos últimos meses. Dowman recentemente entrou para os livros de história ao se tornar o mais jovem artilheiro da Premier League, com apenas 16 anos e 73 dias de idade. Seu sensacional gol de solitário contra o Everton gerou pedidos para uma convocação surpresa para a seleção principal, mas parece que Tuchel optou pelo jogador mais experiente da seleção juvenil da Inglaterra, Nwaneri.
O perfil de Nwaneri é bem conhecido pela comissão técnica da seleção, já que ele fez parte da seleção sub-21 da Inglaterra que conquistou o título do Campeonato Europeu em 2025. Dowman, por sua vez, continua sendo uma aposta para o futuro no Emirates, e não está claro se ele foi considerado como opção para o estágio de preparação.
“Vamos levar alguns jogadores jovens que treinarão conosco no tamanho de elenco que precisamos, e temos os dois amistosos para cuidar dos minutos e da carga de trabalho dos jogadores”, revelou Tuchel.
“Estou feliz por ter esses jogadores, especialmente o Alex, que estava na lista [longa] de 55 [jogadores para o elenco de 26 da Copa do Mundo] e, obviamente, não passou na primeira seleção, mas a reação dele foi excelente, e o compromisso e o desejo de estar no pré-concentração e dar um passo a mais em direção à equipe nem sequer foram questionados por ele.
“Isso me mostrou seu caráter e estou muito feliz que ele estará conosco, porque foi por pouco e ele terá a chance de dar um passo adiante e conquistar uma convocação.”
Aumenta a pressão em torno das acusações de que se trataria de uma "equipe B"
A ênfase de Tuchel em perfis táticos específicos não tem sido recebida com aprovação unânime. O ex-atacante da Premier League Troy Deeney tem sido bastante crítico, sugerindo que o técnico está priorizando um “time B” em detrimento de estrelas consagradas. Ao discutir o equilíbrio do elenco e a ênfase na “fome” de vitória em vez da reputação, Deeney alertou que, caso não consiga conquistar a glória na Copa do Mundo, isso deveria resultar em sua demissão imediata. A exclusão de jogadores criativos como Phil Foden e Cole Palmer só serviu para piorar a situação.
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Testes de preparação em Tampa e Orlando
A pré-temporada na Flórida servirá como a última oportunidade para Tuchel afinar suas táticas antes do início das competições. A Inglaterra enfrentará a Nova Zelândia no Raymond James Stadium, em Tampa, no dia 6 de junho, seguido por um confronto contra a Costa Rica em Orlando, no dia 10 de junho. Esses jogos provavelmente servirão de palco para que Nwaneri e seus colegas “jogadores de preparação” mostrem seus talentos à comissão técnica principal em um ambiente de alta pressão.