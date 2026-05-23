A convocação de Nwaneri significa que não há vaga para seu companheiro de clube no Arsenal, Dowman, apesar da ascensão meteórica do jovem nos últimos meses. Dowman recentemente entrou para os livros de história ao se tornar o mais jovem artilheiro da Premier League, com apenas 16 anos e 73 dias de idade. Seu sensacional gol de solitário contra o Everton gerou pedidos para uma convocação surpresa para a seleção principal, mas parece que Tuchel optou pelo jogador mais experiente da seleção juvenil da Inglaterra, Nwaneri.

O perfil de Nwaneri é bem conhecido pela comissão técnica da seleção, já que ele fez parte da seleção sub-21 da Inglaterra que conquistou o título do Campeonato Europeu em 2025. Dowman, por sua vez, continua sendo uma aposta para o futuro no Emirates, e não está claro se ele foi considerado como opção para o estágio de preparação.

“Vamos levar alguns jogadores jovens que treinarão conosco no tamanho de elenco que precisamos, e temos os dois amistosos para cuidar dos minutos e da carga de trabalho dos jogadores”, revelou Tuchel.

“Estou feliz por ter esses jogadores, especialmente o Alex, que estava na lista [longa] de 55 [jogadores para o elenco de 26 da Copa do Mundo] e, obviamente, não passou na primeira seleção, mas a reação dele foi excelente, e o compromisso e o desejo de estar no pré-concentração e dar um passo a mais em direção à equipe nem sequer foram questionados por ele.

“Isso me mostrou seu caráter e estou muito feliz que ele estará conosco, porque foi por pouco e ele terá a chance de dar um passo adiante e conquistar uma convocação.”