Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
خالد محمود

Traduzido por

Max Dowman faz história! O jovem prodígio do Arsenal se torna o mais jovem artilheiro da Premier League com uma arrancada fulminante que selou a vitória sobre o Everton, em uma atuação decisiva para os Gunners

O Emirates testemunhou um momento histórico no sábado, quando o Arsenal venceu o Everton por 2 a 0. O jovem prodígio Max Dowman tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol na Premier League, com uma jogada individual espetacular que selou a vitória, colocando os Gunners com 10 pontos de vantagem na liderança antes do jogo do Manchester City, mais tarde naquela noite. O feito histórico do adolescente coloca enorme pressão sobre os rivais, enquanto a equipe de Mikel Arteta continua na corrida pelo título.

  • Gunners ficam frustrados com a investida inicial

    O Arsenal começou a partida com grande intensidade, com Noni Madueke e Riccardo Calafiori chegando perto de marcar logo no início. Bukayo Saka tentou pressionar a defesa adversária, mas o Everton foi ganhando confiança, com Dwight McNeil chegando a acertar a trave. Apesar de ter registrado 13 chutes nos primeiros 45 minutos, o Arsenal não teve a precisão necessária para abrir o placar antes do intervalo.

    • Publicidade
  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Raya mantém os Toffees à distância

    No segundo tempo, o domínio do Arsenal continuou, mas o Everton mostrou-se resistente. David Raya foi obrigado a fazer uma defesa crucial para impedir o gol de Beto, enquanto William Saliba por pouco não marcou um gol contra. À medida que a tensão aumentava, Mikel Arteta recorreu ao banco, colocando em campo Dowman, de 16 anos, a 15 minutos do fim, numa mudança tática que se revelou inspirada.

  • Dowman e Gyokeres quebram o empate

    O gol decisivo surgiu aos 89 minutos, quando um cruzamento preciso de Dowman causou confusão na defesa, levando a um erro de Jordan Pickford. A bola caiu na medida certa para Viktor Gyokeres empurrá-la para o gol vazio. O Emirates explodiu em alívio, mas o momento histórico da partida ainda estava por vir, protagonizado pelo mais recente jogador formado na base do clube.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fez história no Emirates

    Com o Everton avançando com todos os jogadores, incluindo o goleiro Jordan Pickford, para um escanteio no final da partida, a bola foi desviada para Dowman. O jovem iniciou uma impressionante arrancada individual de 75 metros, ultrapassando a defesa antes de chutar para o gol vazio, levando os jogadores, comissários técnicos e torcedores do Arsenal ao delírio. Com apenas 16 anos e 73 dias, Dowman se tornou o mais jovem artilheiro da história da Premier League, coroando um dia memorável para o clube londrino.

Liga dos Campeões
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0