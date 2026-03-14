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Max Dowman faz história! O jovem prodígio do Arsenal se torna o mais jovem artilheiro da Premier League com uma arrancada fulminante que selou a vitória sobre o Everton, em uma atuação decisiva para os Gunners
Gunners ficam frustrados com a investida inicial
O Arsenal começou a partida com grande intensidade, com Noni Madueke e Riccardo Calafiori chegando perto de marcar logo no início. Bukayo Saka tentou pressionar a defesa adversária, mas o Everton foi ganhando confiança, com Dwight McNeil chegando a acertar a trave. Apesar de ter registrado 13 chutes nos primeiros 45 minutos, o Arsenal não teve a precisão necessária para abrir o placar antes do intervalo.
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Raya mantém os Toffees à distância
No segundo tempo, o domínio do Arsenal continuou, mas o Everton mostrou-se resistente. David Raya foi obrigado a fazer uma defesa crucial para impedir o gol de Beto, enquanto William Saliba por pouco não marcou um gol contra. À medida que a tensão aumentava, Mikel Arteta recorreu ao banco, colocando em campo Dowman, de 16 anos, a 15 minutos do fim, numa mudança tática que se revelou inspirada.
Dowman e Gyokeres quebram o empate
O gol decisivo surgiu aos 89 minutos, quando um cruzamento preciso de Dowman causou confusão na defesa, levando a um erro de Jordan Pickford. A bola caiu na medida certa para Viktor Gyokeres empurrá-la para o gol vazio. O Emirates explodiu em alívio, mas o momento histórico da partida ainda estava por vir, protagonizado pelo mais recente jogador formado na base do clube.
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Fez história no Emirates
Com o Everton avançando com todos os jogadores, incluindo o goleiro Jordan Pickford, para um escanteio no final da partida, a bola foi desviada para Dowman. O jovem iniciou uma impressionante arrancada individual de 75 metros, ultrapassando a defesa antes de chutar para o gol vazio, levando os jogadores, comissários técnicos e torcedores do Arsenal ao delírio. Com apenas 16 anos e 73 dias, Dowman se tornou o mais jovem artilheiro da história da Premier League, coroando um dia memorável para o clube londrino.
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