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Max Dowman faz história! O jovem prodígio do Arsenal se torna o mais jovem artilheiro da Premier League com uma arrancada fulminante que selou a vitória sobre o Everton, em uma atuação decisiva para os Gunners

O Emirates testemunhou um momento histórico no sábado, quando o Arsenal venceu o Everton por 2 a 0. O jovem prodígio Max Dowman tornou-se o jogador mais jovem a marcar um gol na Premier League, com uma jogada individual espetacular que selou a vitória, colocando os Gunners com 10 pontos de vantagem na liderança antes do jogo do Manchester City, mais tarde naquela noite. O feito histórico do adolescente coloca enorme pressão sobre os rivais, enquanto a equipe de Mikel Arteta continua na corrida pelo título.