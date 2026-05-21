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Max Dowman falta ao treino do Arsenal para fazer os exames do GCSE, apenas dois dias depois de se tornar o mais jovem campeão da Premier League de todos os tempos
De volta à realidade para o jogador que fez história no Arsenal
Apenas dois dias depois de bater o recorde de Phil Foden e se tornar o mais jovem campeão da Premier League da história, Dowman voltou às aulas. Enquanto seus companheiros da equipe principal comemoravam a conquista do título, o jogador formado na base teve que fazer os exames do GCSE. Foi um momento de reflexão para o adolescente, que teve uma ascensão meteórica sob o comando de Mikel Arteta nesta temporada.
Os Gunners encerraram oficialmente sua espera de 22 anos por um título da liga na noite de terça-feira, quando o Manchester City não conseguiu garantir a vitória contra o Bournemouth. Esse resultado provocou comemorações frenéticas em todo o norte de Londres, mas, para Dowman, a festa teve que ser interrompida para que ele se concentrasse nos compromissos acadêmicos. Ainda não está claro quais disciplinas específicas o jovem está cursando, embora inglês, administração e economia estejam entre as provas que os alunos de todo o país estão fazendo esta semana.
- AFP
Uma temporada de recordes
Dowman tem sido a grande revelação da campanha do Arsenal, provando que consegue lidar com a pressão do futebol de alto nível, apesar de sua tenra idade. Ele já havia ganhado destaque ao se tornar o mais jovem artilheiro da história da Premier League durante uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Everton no início da temporada. Esse gol recorde fez parte de uma trajetória incrível que o levou a conquistar uma vaga de titular nas escalações de Arteta.
O meio-campista já soma 12 partidas em todas as competições nesta temporada, demonstrando uma maturidade muito além de sua idade. Enquanto seus colegas se concentram na vida escolar, Dowman tem equilibrado os rigores da disputa pelo título com os estudos. Felizmente para o jogador, na próxima semana há férias escolares, o que lhe permitirá se preparar sem distrações para os próximos compromissos europeus do Arsenal.
Merino volta enquanto a missão dupla continua
Enquanto Dowman se dedica aos estudos, Arteta recebeu um grande reforço nos treinos com o retorno de Mikel Merino. O meio-campista espanhol estava afastado dos gramados desde o final de janeiro devido a uma lesão de longa duração no pé, mas agora está de volta ao elenco, enquanto os Gunners buscam encerrar a temporada em alta. Seu retorno proporciona a profundidade de que tanto se precisava, já que o clube almeja conquistar uma coleção histórica de troféus.
O Arsenal ainda tem muito pelo que lutar, apesar de já ter garantido o título da Premier League. O time viajará para enfrentar o Crystal Palace na última partida da temporada nacional neste domingo. Assim que a cortina da liga cair, todos os olhos se voltarão para a final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, em 30 de maio, onde o gigante do norte de Londres poderá conquistar a dobradinha de título nacional e europeu.
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Desfile do troféu e comemorações programadas
O clube já confirmou os planos para um grande desfile com o troféu por Islington no dia 31 de maio, um dia após o confronto com o PSG. É um momento pelo qual os torcedores esperam há mais de duas décadas, tendo finalmente se livrado do rótulo de “fracos nos momentos decisivos” que os acompanhava nas últimas temporadas. Segundo relatos, os jogadores foram vistos comemorando a conquista do título no Emirates até as 5h da manhã de quarta-feira, mas o foco voltou rapidamente às obrigações profissionais.
Mesmo enquanto lida com a intensidade dos exames do GCSE em andamento, Dowman sem dúvida estará de olho no maior jogo da história moderna do Arsenal. O jovem de 16 anos espera fazer uma breve pausa nos estudos para participar da final. Se a equipe de Arteta for bem-sucedida em Budapeste, o adolescente poderá se ver comemorando a glória europeia bem no meio da temporada de exames.