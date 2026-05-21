Apenas dois dias depois de bater o recorde de Phil Foden e se tornar o mais jovem campeão da Premier League da história, Dowman voltou às aulas. Enquanto seus companheiros da equipe principal comemoravam a conquista do título, o jogador formado na base teve que fazer os exames do GCSE. Foi um momento de reflexão para o adolescente, que teve uma ascensão meteórica sob o comando de Mikel Arteta nesta temporada.

Os Gunners encerraram oficialmente sua espera de 22 anos por um título da liga na noite de terça-feira, quando o Manchester City não conseguiu garantir a vitória contra o Bournemouth. Esse resultado provocou comemorações frenéticas em todo o norte de Londres, mas, para Dowman, a festa teve que ser interrompida para que ele se concentrasse nos compromissos acadêmicos. Ainda não está claro quais disciplinas específicas o jovem está cursando, embora inglês, administração e economia estejam entre as provas que os alunos de todo o país estão fazendo esta semana.



