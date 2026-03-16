Max Dowman e Rio Ngumoha são jogadores demasiado especiais para que Thomas Tuchel os ignore: o técnico da Inglaterra DEVE convocar essas jovens promessas para os amistosos de março e dar-lhes uma chance na Copa do Mundo

Cada partida que Dowman disputa pelo Arsenal costuma ser acompanhada por artigos e publicações nas redes sociais afirmando que ele “fez história” ou “bateu um recorde”. De todas as conquistas alcançadas até agora em sua carreira ainda muito jovem, as de sábado foram, de longe, as mais importantes.

Com os Gunners empatados em 0 a 0 contra o Everton, Mikel Arteta recorreu ao jogador de 16 anos na esperança de mudar o jogo. De fato, foi o cruzamento certeiro do ponta que resultou no gol de Viktor Gyokeres aos 89 minutos, antes que o próprio estudante se tornasse o artilheiro mais jovem da história da Premier League com uma jogada individual no final do tempo adicional.

O que talvez seja mais impressionante é que já dava para prever que Dowman assumiria esse papel de longe. Quando jogou pela equipe principal nesta temporada, ele parecia em todos os aspectos uma estrela pronta para a Premier League e a Liga dos Campeões.

“'Vá lá, faça o seu trabalho e garanta a vitória para nós'”, afirmou Arteta, revelando que essa foi sua mensagem para Dowman na linha lateral. “Eu disse que esses são os momentos da temporada em que algo especial precisa acontecer, e ele sabe que tem a capacidade; eu só preciso dar a oportunidade, e ele vai cumprir.

"Provavelmente, no fundo, eu tinha um pressentimento. Ele vinha treinando nos últimos dias e eu senti que era o momento dele. Provavelmente porque ele não parece se intimidar com a ocasião, o momento, o contexto ou o adversário. Ele simplesmente joga com muita naturalidade. Ele toma decisões para fazer as coisas acontecerem e o que ele fez foi incrível."