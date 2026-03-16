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Thomas Tuchel Max Dowman Rio NgumohaGOAL
Sean Walsh

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Max Dowman e Rio Ngumoha são jogadores demasiado especiais para que Thomas Tuchel os ignore: o técnico da Inglaterra DEVE convocar essas jovens promessas para os amistosos de março e dar-lhes uma chance na Copa do Mundo

Thomas Tuchel anunciará na sexta-feira a convocação da Inglaterra para os jogos internacionais de março, com os Três Leões se reunindo pela última vez antes do fim da temporada de clubes 2025-26. Esta será, na prática, a última chance para os jogadores que estão à margem da seleção impressionarem sem o receio imediato de perderem sua vaga na Copa do Mundo. Mas será também a última oportunidade de Tuchel testar esquemas e jogadores que ele acredita que possam ajudar a conquistar o troféu.

Tuchel foi contratado pela Federação Inglesa de Futebol não apenas por causa de suas conquistas em clubes, mas também por ser um estrategista perspicaz. Entre as muitas equipes que treinou, poucas se assemelham umas às outras, tamanha é sua disposição para se adaptar às necessidades do elenco.

No entanto, ele talvez tenha que se adaptar para acomodar alguns jogadores que, até pouco tempo atrás, não pareciam estar na disputa pela Copa do Mundo. A dupla de adolescentes Max Dowman e Rio Ngumoha está causando impacto no Arsenal e no Liverpool, respectivamente, e eles merecem pelo menos uma chance antes da festa deste verão na América do Norte.

  • Mansfield Town v Arsenal - Emirates FA Cup Fifth RoundGetty Images Sport

    Quebra-recorde

    Cada partida que Dowman disputa pelo Arsenal costuma ser acompanhada por artigos e publicações nas redes sociais afirmando que ele “fez história” ou “bateu um recorde”. De todas as conquistas alcançadas até agora em sua carreira ainda muito jovem, as de sábado foram, de longe, as mais importantes.

    Com os Gunners empatados em 0 a 0 contra o Everton, Mikel Arteta recorreu ao jogador de 16 anos na esperança de mudar o jogo. De fato, foi o cruzamento certeiro do ponta que resultou no gol de Viktor Gyokeres aos 89 minutos, antes que o próprio estudante se tornasse o artilheiro mais jovem da história da Premier League com uma jogada individual no final do tempo adicional.

    O que talvez seja mais impressionante é que já dava para prever que Dowman assumiria esse papel de longe. Quando jogou pela equipe principal nesta temporada, ele parecia em todos os aspectos uma estrela pronta para a Premier League e a Liga dos Campeões.

    “'Vá lá, faça o seu trabalho e garanta a vitória para nós'”, afirmou Arteta, revelando que essa foi sua mensagem para Dowman na linha lateral. “Eu disse que esses são os momentos da temporada em que algo especial precisa acontecer, e ele sabe que tem a capacidade; eu só preciso dar a oportunidade, e ele vai cumprir.

    "Provavelmente, no fundo, eu tinha um pressentimento. Ele vinha treinando nos últimos dias e eu senti que era o momento dele. Provavelmente porque ele não parece se intimidar com a ocasião, o momento, o contexto ou o adversário. Ele simplesmente joga com muita naturalidade. Ele toma decisões para fazer as coisas acontecerem e o que ele fez foi incrível."

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  • Max Dowman Lionel MessiGetty/GOAL

    O mini-Messi da Inglaterra

    Qualquer ponta canhota que se preze será inevitavelmente comparada a Lionel Messi em algum momento da carreira. Dowman ainda nem fez o GCSE e já está sendo comparado a ele.

    A lenda do Chelsea, John Terry, que enfrentou Messi muitas vezes ao longo de sua ilustre carreira de alto nível, postou nas redes sociais logo após a vitória do Arsenal no fim de semana: “Max Dowman, que jogador, aliás, 16 anos de idade, absolutamente incrível. Eu o vi jogar contra o Chelsea há cerca de um ano e nunca vi ninguém passar pelos adversários como esse rapaz faz, a não ser o Messi. É uma comparação muito, muito ousada, mas esse rapaz é um verdadeiro talento e terá um papel importante no futuro do Arsenal e também da Inglaterra. Um talento super, super. Grande, grande vitória para eles [Arsenal] hoje também.”

    Enquanto isso, Wayne Rooney, um dos primeiros jovens supertalentosos de 16 anos da Premier League, disse sobre Dowman: “Pelo que vi nos jogos, ele parece não deixar que a pressão o afete. Ele recebe a bola, segura-a, atrai os zagueiros, vai para o confronto e, assim, definitivamente parece ter confiança em si mesmo.

    "Às vezes as pessoas acham que aproveitar o sucesso é arrogância, mas eu acho que isso é típico dos EUA. Lá eles aproveitam e comemoram. Então, quando temos um jovem assim surgindo aos 16 anos, é claro que ele tem muito talento e a gente só espera que ele consiga realizar todo esse potencial. Deixem que ele aproveite e se expresse."

  • Liverpool v Barnsley - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    A ascensão do Rio

    Enquanto o Arsenal se aproxima do título da Premier League, o atual campeão Liverpool tem enfrentado dificuldades para defender sua coroa. Os Reds de Arne Slot não se parecem em nada com a equipe que conquistou o primeiro lugar com tanta facilidade na temporada passada, e houve muito poucos pontos positivos até agora nesta campanha, com Dominik Szoboszlai afirmando que ele e seus companheiros deveriam se considerar gratos por conseguirem, a este ritmo, pelo menos a classificação para a Liga Conferência.

    Um dos raros destaques tem sido Ngumoha. Com o desempenho do Liverpool frequentemente lento e passivo, os torcedores têm pedido a Slot que dê mais tempo de jogo ao jogador de 17 anos, cuja ousadia tem sido uma lufada de ar fresco. Ele tem apenas um gol marcado na categoria principal — marcado em sua estreia na Premier League, na vitória sobre o Newcastle em agosto —, mas sempre que entra em campo está ansioso para fazer algo acontecer.

    Veja o jogo de domingo contra o Tottenham. O plano do Liverpool era, quase sempre, isolar Ngumoha contra Pedro Porro, sabendo muito bem que ele levava a melhor sobre o lateral-direito titular da Espanha todas as vezes. Quando o adolescente foi substituído no último terço da partida, houve perplexidade em Anfield e o time acabou perdendo a vantagem de um gol. Os campeões da Premier League gastaram mais de 400 milhões de libras no verão passado e, mesmo assim, dependem de um adolescente para abrir o jogo para eles.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pronto para as rupturas

    Quando jogadores da idade e do talento de Dowman e Ngumoha começam a se destacar, eles geralmente sobem vários degraus em rápida sucessão, num curto espaço de tempo.

    Vamos dar uma olhada em alguns dos melhores jogadores do mundo atualmente: Erling Haaland começou a temporada 2019-20 como o jogador do Red Bull Salzburg com maior potencial de destaque, depois de ter jogado apenas cinco vezes no ano anterior, e encerrou aquela campanha como o craque do Borussia Dortmund; O Birmingham City foi alvo de críticas por aposentar a camisa nº 22 de Jude Bellingham quando ele partiu para o Dortmund, mas logo ficou claro o motivo pelo qual o clube fez isso; Kylian Mbappé era relativamente desconhecido antes da temporada 2016-17, quando o Mônaco conquistou o título, mas foi transferido para o Paris Saint-Germain por uma quantia de nove dígitos 12 meses depois; Lamine Yamal nem sequer estava no EA Sports FC quando conquistou a Euro 2024 com a Espanha.

    Você entendeu a ideia. A verdadeira nata dos jovens talentos dá o salto para o futebol profissional de forma tão natural que é muito fácil esquecer de onde eles realmente vieram. Não estamos dizendo que Dowman e Ngumoha serão necessariamente tão bons quanto os jogadores citados, mas eles estão em trajetórias semelhantes ou até melhores.

  • Quarter Final England v Portugal: World Cup 2006Getty Images Sport

    Não é uma situação à Walcott

    Caso Tuchel opte por escalar Dowman e Ngumoha neste mês ou na Copa do Mundo, os céticos logo apontarão a tentativa fracassada de Theo Walcott de entrar rapidamente na seleção inglesa em 2006 como motivo para o ceticismo.

    Aos 17 anos, Walcott foi uma escolha controversa para a Copa do Mundo de 2006. Ele havia se transferido do Southampton, da Championship, para o Arsenal no meio da temporada 2005-06, mas não fez nenhuma partida pelos Gunners até a temporada seguinte. O técnico Sven-Goran Eriksson defendeu a decisão de escolher Walcott, alegando que isso lhe proporcionaria uma experiência valiosa em torneios futuros. Walcott teve uma excelente carreira na Premier League e disputou 47 partidas pela Inglaterra, mas o único outro grande torneio que disputou foi a Euro 2012.

    Dowman e Ngumoha não seriam escolhas tão inovadoras. Eles já estão jogando minutos importantes e fazendo uma diferença tangível para times no topo da Premier League. Uma comparação mais útil seria a inclusão de Bellingham na Euro 2020 após um ano jogando na Bundesliga pelo Dortmund, mesmo estando fora dos holofotes da Inglaterra.

    A participação deles não seria apenas uma aposta no futuro, mas também no presente. Ainda não lhes foi tirada essa coragem inata pelo treinamento, e com tantos jogadores na Inglaterra se tornando avessos ao risco, isso poderia ser um diferencial no cenário internacional.

  • England v Serbia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Titulares em baixa de forma

    Seria muito mais difícil defender a escalação de Dowman e Ngumoha se os atuais alas da Inglaterra estivessem realmente em boa fase, mas a maioria das outras opções de Tuchel está em declínio.

    Phil Foden não marca há 19 jogos e foi tirado da escalação titular do Manchester City, enquanto os especialistas em estatísticas viram suas previsões confirmadas com a regressão de Morgan Rogers à média, depois de ter superado os modelos de xG no início da temporada, marcando apenas um dos seus últimos 35 chutes desde o Natal.

    Cole Palmer não tem sido o mesmo nesta temporada após lutar contra lesões e problemas físicos provavelmente causados pela participação na Copa do Mundo de Clubes no verão passado, e mesmo apesar do sucesso do Arsenal, Bukayo Saka e Eberechi Eze não estão tendo o melhor de seus anos em nível individual.

    Há uma lacuna no mercado para alas ingleses dinâmicos entrarem em cena e conquistarem um espaço na cabeça de Tuchel. Entre os jogadores mais experientes, Jarrod Bowen e o alvo da seleção escocesa, Harvey Barnes, poderiam chegar e causar impacto, mas a aposta na juventude vale bem a pena ser considerada pelo técnico.

  • England Men Training & Press ConferenceGetty Images Sport

    Caminho rápido para a glória?

    Não tem havido muitos motivos para Tuchel mudar sua estratégia, já que venceu nove das dez partidas que comandou os Três Leões, mas até mesmo ele deve reconhecer como o jogo muda rapidamente e não pode correr o risco de ficar para trás.

    Dowman e Ngumoha estão prontos agora. O mínimo que Tuchel poderia fazer é observá-los mais de perto, vê-los nos treinos e tirar algumas conclusões apenas por estar na presença deles. Quando a convocação da Inglaterra for divulgada no final desta semana, deve haver alguns rostos novos no grupo, e esses dois adolescentes conquistaram o direito de estar dentro e ao redor da seleção.

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