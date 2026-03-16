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Max Dowman dá "arrepios" a Thierry Henry, mas a lenda do Arsenal faz um alerta ao futebol inglês sobre o jogador de 16 anos
A reação emocionada de Henry ao gol histórico
Em um final dramático nos acréscimos, o jovem prodígio do Arsenal, Dowman, inscreveu seu nome na história da Premier League ao marcar o gol que garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o Everton. Com apenas 16 anos e 73 dias, o habilidoso ponta-direita tornou-se o jogador mais jovem de todos os tempos a marcar um gol na primeira divisão inglesa.
Dowman já havia causado sensação no futebol inglês, estreando na Premier League com apenas 15 anos. Seu gol recorde agora o coloca à frente de James Vaughan, do Everton, que detinha o título de artilheiro mais jovem há mais de duas décadas, tornando Dowman mais de seis meses mais jovem na época de seu gol histórico.
“Fico arrepiado, para ser sincero”, disse Henry durante sua participação no programa Monday Night Football, da Sky Sports. “Fico arrepiado — não costumo ficar arrepiado, mas lembro-me do meu primeiro momento, daquele nível de expectativa, e me identifiquei. Mesmo que você não seja torcedor do Arsenal, acho que naquele momento específico todos se identificaram — e ficaram felizes por ele. E (mesmo deixando) o fato de ser do Arsenal de lado... ele me deu arrepios.”
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Um aviso severo para os Gunners
Apesar de seu entusiasmo evidente em relação ao enorme potencial do adolescente, Henry não hesitou em moderar o entusiasmo com uma advertência importante sobre a gestão do jogador. O francês, que testemunhou a ascensão semelhante de Wayne Rooney há décadas, insistiu que tanto o clube quanto a seleção devem ter cuidado ao lidar com um talento tão precoce.
Henry continuou: “Eu estava lá quando Rooney fez isso, e se alguém tivesse me dito que ele teria a carreira que teve, eu teria respondido: ‘talvez’. Mas o que precisamos fazer é garantir que também possamos protegê-lo ao longo do caminho. Porque temos um talento especial aqui, não apenas para o Arsenal, mas para o futebol inglês. Mas não vamos nos empolgar demais. Estou feliz por ele estar no Arsenal? Claro que sim. Mas também precisamos protegê-lo e não ir longe demais, cedo demais, com o que ele pode alcançar.”
Arteta elogia seu jovem jogador decisivo
Mikel Arteta foi igualmente efusivo em seus elogios, descrevendo o jogador formado na base como um divisor de águas após seu papel fundamental no primeiro gol da equipe, antes de seu próprio gol ajudar os Gunners a abrir nove pontos de vantagem na liderança da Premier League, depois que o Manchester City empatou em 1 a 1 com o West Ham no final da noite. O técnico destacou que a serenidade de Dowman sob pressão é o que o diferencia de outros jogadores de sua idade.
“Acho que ele mudou o jogo”, disse Arteta. “Sempre que recebia a bola, ele fazia as coisas acontecerem. Parecia que estávamos mais ameaçadores. Fazer isso nessa idade, nesse contexto, com essa pressão, simplesmente não é normal. Ele treinou nos últimos dias e eu tive um pressentimento de que era o momento dele. Provavelmente porque ele não parece se abalar com a ocasião, o momento, o contexto ou o adversário. Ele simplesmente joga com tanta naturalidade. Ele toma decisões para fazer as coisas acontecerem e o que ele apresentou foi incrível. Algumas das coisas que ele faz, ele faz contra esses zagueiros que estão entre os melhores do mundo. Então, ele pode fazer isso contra qualquer outro adversário.”
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A educação tem prioridade sobre a disputa pelo título
Apesar de suas atuações heroicas em campo, Dowman pode ver seu tempo de jogo reduzido nas próximas semanas devido a seus compromissos fora dele. Rooney, que já quebrou recordes anteriormente, destacou que o jogador de 16 anos tem marcos acadêmicos importantes a alcançar antes de poder se dedicar totalmente à luta pelo título dos Gunners.
Rooney explicou: “Ele tem uma aura e uma convicção, e foi assim também contra o Everton. (Mas) se a educação vier em primeiro lugar, não acho que o veremos muito nas próximas semanas. Ele tem os exames do GCSE, e a educação, tenho certeza de que para ele e sua família, também é importante. Ele não vai jogar tanto quanto provavelmente gostaria, mas ainda tem muitos anos pela frente.”
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