Max Dowman dá "arrepios" a Thierry Henry, mas a lenda do Arsenal faz um alerta ao futebol inglês sobre o jogador de 16 anos

Em um final dramático nos acréscimos, o jovem prodígio do Arsenal, Dowman, inscreveu seu nome na história da Premier League ao marcar o gol que garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o Everton. Com apenas 16 anos e 73 dias, o habilidoso ponta-direita tornou-se o jogador mais jovem de todos os tempos a marcar um gol na primeira divisão inglesa.

Dowman já havia causado sensação no futebol inglês, estreando na Premier League com apenas 15 anos. Seu gol recorde agora o coloca à frente de James Vaughan, do Everton, que detinha o título de artilheiro mais jovem há mais de duas décadas, tornando Dowman mais de seis meses mais jovem na época de seu gol histórico.

“Fico arrepiado, para ser sincero”, disse Henry durante sua participação no programa Monday Night Football, da Sky Sports. “Fico arrepiado — não costumo ficar arrepiado, mas lembro-me do meu primeiro momento, daquele nível de expectativa, e me identifiquei. Mesmo que você não seja torcedor do Arsenal, acho que naquele momento específico todos se identificaram — e ficaram felizes por ele. E (mesmo deixando) o fato de ser do Arsenal de lado... ele me deu arrepios.”