Mauro Junior recebe primeira convocação para o Brasil de Carlo Ancelotti após flerte com a Holanda

O capitão do PSV Eindhoven, Mauro Junior, chegou oficialmente à seleção principal do Brasil de Carlo Ancelotti para a próxima turnê FIFA Super Date na Austrália e na Índia. A inclusão do jogador de 27 anos acontece depois de ele ter declarado publicamente anteriormente sua abertura para adquirir a cidadania holandesa e jogar pela seleção dos Países Baixos.

Apesar de suas investidas anteriores na Oranje, a convocação de Ancelotti encerrou uma ausência de seis anos do cenário internacional.

O defensor nascido em Palmital representou amplamente o Brasil nas categorias de base, do sub-15 ao sub-23, entre 2013 e 2020.