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Mauro Junior recebe primeira convocação para o Brasil de Carlo Ancelotti após flerte com a Holanda
Mauro Junior recusa a elegibilidade pela Holanda por convocação do Brasil
O capitão do PSV Eindhoven, Mauro Junior, chegou oficialmente à seleção principal do Brasil de Carlo Ancelotti para a próxima turnê FIFA Super Date na Austrália e na Índia. A inclusão do jogador de 27 anos acontece depois de ele ter declarado publicamente anteriormente sua abertura para adquirir a cidadania holandesa e jogar pela seleção dos Países Baixos.
Apesar de suas investidas anteriores na Oranje, a convocação de Ancelotti encerrou uma ausência de seis anos do cenário internacional.
O defensor nascido em Palmital representou amplamente o Brasil nas categorias de base, do sub-15 ao sub-23, entre 2013 e 2020.
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Capitão do PSV detalha evolução tática da camisa 10 para a lateral-direita
Em entrevista à CBF TV em Brisbane, Mauro Junior refletiu sobre sua transformação fundamental no futebol holandês. Depois de vestir a icônica camisa 10 como meio-campista ofensivo nos tempos de seleções de base, ele se adaptou de forma natural para atuar como lateral no PSV.
Ele citou as lendas brasileiras Marcelo, Roberto Carlos e Branco como principais fontes de inspiração.
“Joguei muitos anos no meio-campo e hoje, jogando como lateral, vejo que são posições totalmente diferentes”, explicou Mauro. “Em uma, você joga de costas para o adversário e, na outra, joga de frente para ele. Isso torna meu estilo de jogo um pouco mais fácil.”
Campeão da Eredivisie em quatro ocasiões se prepara para dar o passo rumo ao profissional
Desde que se juntou ao PSV vindo do Desportivo Brasil em 2017, Mauro Junior já soma mais de 200 partidas e conquistou quatro títulos da Eredivisie. O lateral-esquerdo destacou que sua maturidade tática na Europa o preparou para a pressão de representar a seleção principal.
Ele enfatizou que realizar seu sonho de infância na Austrália representa o auge do seu crescimento profissional.
“Vestir esta camisa é uma sensação avassaladora, e estou preparado para dar tudo de mim para ajudar”, acrescentou. “É sempre uma honra defender esta camisa, sabemos o peso que ela tem.”
- Sports Press Photo
Seleção mira vitória total em turnê pela Austrália e Índia
Mauro Junior busca garantir três vitórias enquanto o Brasil inicia um novo ciclo internacional de olho em futuros grandes torneios. A equipe de Ancelotti enfrenta a Austrália na sexta-feira, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, antes de reencontrar a Austrália em 29 de setembro, em Brisbane.
A turnê termina em 3 de outubro contra a Índia, no Salt Lake Stadium, em Kolkata.
O capitão do PSV espera fazer sua estreia pela seleção principal e conquistar um papel de longo prazo.
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