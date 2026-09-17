O interesse em Icardi surge apesar de um verão de fortes investimentos no Tottenham Hotspur Stadium. O clube gastou significativamente para reforçar o elenco, trazendo Sandro Tonali por £100 milhões, Mateus Fernandes por £85 milhões e o ponta Savio por mais £85 milhões. Também garantiu Omar Marmoush por empréstimo do Manchester City em um acordo que inclui uma obrigação de compra de £60 milhões. No entanto, o internacional egípcio ainda não abriu sua conta, apesar de ter começado como titular contra Newcastle, Nottingham Forest e na derrota por 3 a 1 para o Liverpool, quando mostrou lampejos de qualidade, mas não conseguiu balançar as redes.

Além disso, Dominic Solanke não conseguiu justificar sua escolha em termos de produção, passando em branco em suas primeiras cinco partidas pelo clube. A crise no ataque é agravada pela situação em torno de Richarlison. O atacante brasileiro foi afastado do time principal após um desentendimento desastroso com o clube e não atua desde a derrota por 3 a 0 na estreia para o Brentford.