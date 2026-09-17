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Mauro Icardi no Tottenham? Spurs miram contratação de agente livre enquanto Roberto De Zerbi busca pôr fim ao jejum de gols na Premier League
Jejum de gols desperta interesse em Icardi
O Tottenham está avaliando uma investida surpreendente por Icardi enquanto luta para balançar as redes na Premier League. A equipe do norte de Londres teve um início difícil na campanha doméstica sob o comando de De Zerbi, sem marcar um único gol nas quatro primeiras partidas da liga.
Segundo informações da Cronache di Spogliatoio, o argentino de 33 anos está sendo considerado como uma solução de curto prazo para os problemas ofensivos do Spurs. Icardi está disponível sem custos após encerrar sua passagem de quatro anos pelo Galatasaray, onde viveu uma fase prolífica na Super Lig.
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Atacantes em má fase e contratações caras
O interesse em Icardi surge apesar de um verão de fortes investimentos no Tottenham Hotspur Stadium. O clube gastou significativamente para reforçar o elenco, trazendo Sandro Tonali por £100 milhões, Mateus Fernandes por £85 milhões e o ponta Savio por mais £85 milhões. Também garantiu Omar Marmoush por empréstimo do Manchester City em um acordo que inclui uma obrigação de compra de £60 milhões. No entanto, o internacional egípcio ainda não abriu sua conta, apesar de ter começado como titular contra Newcastle, Nottingham Forest e na derrota por 3 a 1 para o Liverpool, quando mostrou lampejos de qualidade, mas não conseguiu balançar as redes.
Além disso, Dominic Solanke não conseguiu justificar sua escolha em termos de produção, passando em branco em suas primeiras cinco partidas pelo clube. A crise no ataque é agravada pela situação em torno de Richarlison. O atacante brasileiro foi afastado do time principal após um desentendimento desastroso com o clube e não atua desde a derrota por 3 a 0 na estreia para o Brentford.
Obstáculos financeiros e de competição
Embora o Tottenham esteja monitorando a situação, não é o único clube ligado ao experiente atacante. O jornalista Nahuel Ferreira informa que o gigante grego Olympiacos já fez "contatos formais" para fechar um acordo pelo ex-internacional da Argentina na semana passada. No entanto, nenhum acordo foi alcançado até o momento, em grande parte devido às significativas exigências salariais do atacante, com Icardi supostamente recebendo cerca de £ 8,6 milhões por ano.
Ao longo da carreira, Icardi conquistou numerosos troféus, com destaque para dois títulos da Ligue 1 durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain, além de quatro títulos da Super Lig com o Galatasaray.
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De Zerbi busca soluções urgentes
A pressão está aumentando sobre De Zerbi para consertar um time do Tottenham que parece desorganizado e sem confiança no terço final. O Spurs ocupa atualmente a 17ª posição na tabela da Premier League depois de somar apenas dois pontos em dois empates e duas derrotas, sofrendo oito gols no processo. Embora sua campanha na Copa da Liga tenha começado com uma promissora vitória por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic, a eliminação no meio da semana para o Liverpool destacou a distância entre o Spurs e os principais postulantes da liga.
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