Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Galatasaray SK v Gaziantep FK - Trendyol Süper LigGetty Images Sport
Khaled Mahmoud
Traduzido por

Mauro Icardi no Tottenham? Spurs miram contratação de agente livre enquanto Roberto De Zerbi busca pôr fim ao jejum de gols na Premier League

M. Icardi
Tottenham
Premier League

Segundo relatos, o Tottenham Hotspur estuda uma contratação surpreendente do veterano atacante Mauro Icardi, enquanto Roberto De Zerbi busca solucionar uma crise crescente no setor ofensivo. O ex-astro de Inter e Paris Saint-Germain está atualmente sem clube após sua saída do gigante turco Galatasaray.

  • Jejum de gols desperta interesse em Icardi

    O Tottenham está avaliando uma investida surpreendente por Icardi enquanto luta para balançar as redes na Premier League. A equipe do norte de Londres teve um início difícil na campanha doméstica sob o comando de De Zerbi, sem marcar um único gol nas quatro primeiras partidas da liga.

    Segundo informações da Cronache di Spogliatoio, o argentino de 33 anos está sendo considerado como uma solução de curto prazo para os problemas ofensivos do Spurs. Icardi está disponível sem custos após encerrar sua passagem de quatro anos pelo Galatasaray, onde viveu uma fase prolífica na Super Lig.

    • Publicidade
  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Atacantes em má fase e contratações caras

    O interesse em Icardi surge apesar de um verão de fortes investimentos no Tottenham Hotspur Stadium. O clube gastou significativamente para reforçar o elenco, trazendo Sandro Tonali por £100 milhões, Mateus Fernandes por £85 milhões e o ponta Savio por mais £85 milhões. Também garantiu Omar Marmoush por empréstimo do Manchester City em um acordo que inclui uma obrigação de compra de £60 milhões. No entanto, o internacional egípcio ainda não abriu sua conta, apesar de ter começado como titular contra Newcastle, Nottingham Forest e na derrota por 3 a 1 para o Liverpool, quando mostrou lampejos de qualidade, mas não conseguiu balançar as redes.

    Além disso, Dominic Solanke não conseguiu justificar sua escolha em termos de produção, passando em branco em suas primeiras cinco partidas pelo clube. A crise no ataque é agravada pela situação em torno de Richarlison. O atacante brasileiro foi afastado do time principal após um desentendimento desastroso com o clube e não atua desde a derrota por 3 a 0 na estreia para o Brentford.

  • Obstáculos financeiros e de competição

    Embora o Tottenham esteja monitorando a situação, não é o único clube ligado ao experiente atacante. O jornalista Nahuel Ferreira informa que o gigante grego Olympiacos já fez "contatos formais" para fechar um acordo pelo ex-internacional da Argentina na semana passada. No entanto, nenhum acordo foi alcançado até o momento, em grande parte devido às significativas exigências salariais do atacante, com Icardi supostamente recebendo cerca de £ 8,6 milhões por ano.

    Ao longo da carreira, Icardi conquistou numerosos troféus, com destaque para dois títulos da Ligue 1 durante sua passagem pelo Paris Saint-Germain, além de quatro títulos da Super Lig com o Galatasaray.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    De Zerbi busca soluções urgentes

    A pressão está aumentando sobre De Zerbi para consertar um time do Tottenham que parece desorganizado e sem confiança no terço final. O Spurs ocupa atualmente a 17ª posição na tabela da Premier League depois de somar apenas dois pontos em dois empates e duas derrotas, sofrendo oito gols no processo. Embora sua campanha na Copa da Liga tenha começado com uma promissora vitória por 5 a 1 sobre o Charlton Athletic, a eliminação no meio da semana para o Liverpool destacou a distância entre o Spurs e os principais postulantes da liga.

Premier League
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL