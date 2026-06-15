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Maurizio Sarri tem um novo clube! O ex-técnico do Chelsea foi confirmado como treinador de um time da Série A após deixar a Lazio
Sarri volta à linha lateral para enfrentar a Atalanta
O Atalanta anunciou oficialmente que Sarri assumirá o comando da equipe principal, marcando um retorno de grande destaque para um dos treinadores italianos mais condecorados da era moderna. O técnico de 67 anos chega com uma vasta experiência, somando mais de 800 partidas profissionais e um palmarés que inclui títulos nacionais e europeus.
O clube confirmou a contratação em um comunicado na segunda-feira, expressando sua satisfação por ter contratado um técnico de seu calibre. “A Atalanta tem o prazer de anunciar que a orientação técnica da equipe principal foi confiada a Maurizio Sarri, cuja brilhante carreira inclui mais de 800 partidas no comando de times profissionais, com uma lista de conquistas enriquecida pela vitória na Liga Europa e um Scudetto”, declarou o clube.
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Com base em uma carreira de sucesso na Itália e na Inglaterra
A trajetória de Sarri até o topo do futebol europeu é uma das histórias mais singulares do esporte, tendo começado nas divisões inferiores do futebol da Toscana antes de subir de categoria. Ele ganhou destaque nacional pela primeira vez no Empoli, antes de se tornar uma figura cult no Napoli, onde levou a Juventus ao limite em várias disputas emocionantes pelo título ao lado do diretor esportivo Cristiano Giuntoli.
Seu sucesso em Nápoles acabou lhe rendendo uma transferência para a Premier League, no Chelsea. Durante sua única temporada em Stamford Bridge, ele garantiu o terceiro lugar no campeonato e arquitetou uma vitória dominante sobre o Arsenal na final da Liga Europa de 2018-19. Ele deu continuidade a esse sucesso retornando à Itália para levar a Juventus ao seu mais recente título da Série A em 2020.
Substituindo um sistema antigo em Bergamo
Assumir o comando no Estádio Gewiss não é tarefa fácil, tendo em vista o desempenho consistentemente acima da média do clube nos últimos anos. No entanto, o histórico recente de Sarri na Lazio sugere que ele continua sendo um técnico de primeira linha.
Em Roma, ele levou os Biancocelesti ao segundo lugar em 2023 e chegou às oitavas de final da Liga dos Campeões, além de ter chegado à final da Coppa Italia na última temporada.
A diretoria da Atalanta, liderada pelas famílias Percassi e Pagliuca, acredita que Sarri é o homem certo para manter a trajetória europeia do clube. “A família Percassi, a família Pagliuca e todo o clube dão as boas-vindas ao Sr. Maurizio Sarri à família Nerazzurri”, continuou o comunicado oficial, destacando a unidade por trás da decisão de nomear o técnico nascido em Nápoles.
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Espera-se uma mudança tática na La Dea
Os torcedores de Bergamo podem esperar uma evolução tática significativa sob o comando de Sarri. Conhecido por seu rígido esquema 4-3-3 e por um estilo de jogo de passes verticais em ritmo acelerado, a filosofia de Sarri tem sido frequentemente apelidada de “Sarrismo”. Essa abordagem levou-o a quebrar recordes de pontuação no Napoli, incluindo uma campanha invicta com 91 pontos na temporada 2017/18, e rendeu-lhe o prestigioso prêmio Panchina d'oro.
Embora o Atalanta tenha sido tradicionalmente associado a um sistema com três zagueiros sob a gestão anterior, a contratação de Sarri sinaliza um novo capítulo. Tendo crescido na Toscana, mas passado parte de sua infância na região de Bergamo, a mudança representa uma espécie de volta ao lar para o técnico, que se prepara para liderar os Orobici em uma nova era da Série A e das competições europeias.