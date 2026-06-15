Maurizio Sarri tem um novo clube! O ex-técnico do Chelsea foi confirmado como treinador de um time da Série A após deixar a Lazio

O Atalanta anunciou oficialmente que Sarri assumirá o comando da equipe principal, marcando um retorno de grande destaque para um dos treinadores italianos mais condecorados da era moderna. O técnico de 67 anos chega com uma vasta experiência, somando mais de 800 partidas profissionais e um palmarés que inclui títulos nacionais e europeus.

O clube confirmou a contratação em um comunicado na segunda-feira, expressando sua satisfação por ter contratado um técnico de seu calibre. “A Atalanta tem o prazer de anunciar que a orientação técnica da equipe principal foi confiada a Maurizio Sarri, cuja brilhante carreira inclui mais de 800 partidas no comando de times profissionais, com uma lista de conquistas enriquecida pela vitória na Liga Europa e um Scudetto”, declarou o clube.