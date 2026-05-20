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Maurizio Sarri está de volta ao Napoli! O ex-técnico do Chelsea recebeu uma proposta para substituir Antonio Conte, que está prestes a deixar a Lazio em meio a uma saída conturbada
Um retorno lendário para Sarri
A chama do “Sarrismo” está pronta para ser reacendida no Estádio Diego Armando Maradona, segundo ojornal La Gazzetta dello Sport. Após meses de especulações sobre a direção técnica do clube, o presidente do Napoli, De Laurentiis, teria apresentado uma oferta concreta para trazer Sarri de volta ao seu lar espiritual. O acordo seria um contrato de dois anos com opção de renovação por uma terceira temporada, no valor de aproximadamente € 3,5 milhões por ano, além de bônus por desempenho.
Sarri estaria encantado com a perspectiva de voltar ao clube onde passou três temporadas icônicas entre 2015 e 2018. Apesar do sucesso alcançado sob o comando de Luciano Spalletti e, mais recentemente, com Conte, a torcida do Napoli ainda nutre um profundo carinho pela gestão de Sarri, marcada por uma campanha de tirar o fôlego na Série A, com 91 pontos, e um estilo de jogo amplamente considerado o mais atraente da Europa na época.
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Conte se despede enquanto Sarri repete a história
O caminho para o retorno de Sarri foi aberto pela saída repentina do atual técnico. Conte deve encerrar abruptamente sua passagem pelo Napoli neste verão, optando por se afastar um ano antes do término previsto de seu contrato. Em uma jogada que reflete a dança das cadeiras dos treinadores de 2018, Sarri voltaria a substituir Conte, assim como fez quando assumiu o comando do Chelsea.
Conte teria tomado sua decisão há algum tempo, garantindo que a diretoria do clube não fosse pega de surpresa. O ex-técnico da Inter já iniciou sua turnê de despedida pela cidade, reunindo-se com autoridades locais para sinalizar o fim de um projeto que muitos esperavam que trouxesse estabilidade de longo prazo ao clube. Com o fim oficial da era Conte, De Laurentiis não perdeu tempo em recorrer a um rosto conhecido para manter a equipe competitiva no topo da tabela.
Fuga da Lazio e a sucessão de Klose
Antes que Sarri possa assinar oficialmente seu contrato com o Napoli, ele precisa primeiro resolver sua saída definitiva da capital. As tensões na Lazio chegaram a um ponto crítico, e o presidente Claudio Lotito não tem feito muito esforço para esconder sua insatisfação com a atual comissão técnica. Ao falar sobre a incerteza em torno do banco de reservas, Lotito comentou que “na vida, todos são úteis e ninguém é indispensável”, um sinal claro de que o tempo do técnico em Roma chegou ao fim.
Enquanto Sarri se prepara para fazer as malas para um retorno emocionante ao sul, a Lazio já está de olho em seu substituto. O lendário alemão Miroslav Klose surgiu como o principal candidato para assumir o comando dos Biancocelesti após uma passagem impressionante como técnico do Nuremberg. Para Sarri, a volta ao Napoli representa uma chance de conquistar o título que lhe escapou durante sua primeira passagem — um sonho de Scudetto pelo qual ele admitiu sentir um pouco de inveja após os recentes triunfos históricos do Napoli.
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O passado repleto de títulos de Sarri e a missão que o aguarda no Napoli
Depois de ter levado o Chelsea ao título da Liga Europa da UEFA na temporada 2018-2019 e conquistado o Scudetto da Série A com a Juventus na campanha 2019-2020, Sarri espera finalmente repetir esse sucesso na conquista de títulos ao retornar a Nápoles. Essa mudança ocorre após uma temporada extremamente decepcionante com a Lazio, clube da capital que atualmente ocupa a nona posição na tabela, ficando oficialmente de fora das competições europeias na próxima temporada.
O Napoli, por sua vez, está em segundo lugar, três pontos à frente do AC Milan e da Roma, antes da última partida da temporada.