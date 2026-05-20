Maurizio Sarri está de volta ao Napoli! O ex-técnico do Chelsea recebeu uma proposta para substituir Antonio Conte, que está prestes a deixar a Lazio em meio a uma saída conturbada

A chama do “Sarrismo” está pronta para ser reacendida no Estádio Diego Armando Maradona, segundo ojornal La Gazzetta dello Sport. Após meses de especulações sobre a direção técnica do clube, o presidente do Napoli, De Laurentiis, teria apresentado uma oferta concreta para trazer Sarri de volta ao seu lar espiritual. O acordo seria um contrato de dois anos com opção de renovação por uma terceira temporada, no valor de aproximadamente € 3,5 milhões por ano, além de bônus por desempenho.

Sarri estaria encantado com a perspectiva de voltar ao clube onde passou três temporadas icônicas entre 2015 e 2018. Apesar do sucesso alcançado sob o comando de Luciano Spalletti e, mais recentemente, com Conte, a torcida do Napoli ainda nutre um profundo carinho pela gestão de Sarri, marcada por uma campanha de tirar o fôlego na Série A, com 91 pontos, e um estilo de jogo amplamente considerado o mais atraente da Europa na época.