Sarri está atualmente comandando uma grande reformulação tática na Atalanta. Ele está desmontando ativamente a defesa com três jogadores que definiu o clube por uma década, o que levou a um início misto, com três vitórias, um empate e duas derrotas em todas as competições. O treinador insiste que o início lento é normal, ressaltando que o Chelsea foi o único clube em que ele teve impacto imediato.

"Eu diria que é uma experiência parecida com a que tive no Empoli", admitiu. "Depois de nove rodadas, estávamos na lanterna da tabela, mas seguimos até a final do play-off de promoção.

"No Napoli, tínhamos dois ou três pontos depois de quatro rodadas. Essas são dificuldades com as quais me deparei constantemente ao longo da minha carreira. O único início positivo que tive foi no Chelsea, mas no restante sempre foi difícil.

"Os motivos são óbvios: quanto mais o estilo de jogo anterior era completamente diferente do meu, mais dificuldades eu encontrava no início. É um ano de construção, tanto o diretor esportivo quanto o clube não estabeleceram metas específicas para o curto prazo, eles estão falando em construir para o longo prazo."