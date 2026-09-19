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Maurizio Sarri admite que não tem "boas lembranças" de sua passagem pela Juventus, apesar do título do Scudetto, ao refletir sobre o sucesso no Chelsea
De volta a um palco conhecido
Sarri se prepara para um reencontro tenso, com seu Atalanta viajando para enfrentar a Juventus em Turim. O veterano técnico italiano voltará ao Allianz Juventus Stadium neste domingo para encarar um clube onde passou uma única e turbulenta temporada.
Apesar de ter levado a Juventus ao scudetto da Serie A na temporada 2019-20, Sarri admite que a experiência não é lembrada com carinho por nenhuma das partes. Agora no comando em Bérgamo, ele está totalmente focado em seu novo projeto tático.
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Sem arrependimentos sobre passagem estranha por Turim
A passagem de Sarri por Turim foi fortemente impactada pelo surto da pandemia global. A paralisação do futebol e o retorno posterior com portões fechados deixaram uma impressão negativa duradoura no treinador.
"Foi uma temporada estranha, com os estádios praticamente vazios a partir de março por causa da pandemia, e talvez esse seja um dos motivos pelos quais não tenho boas lembranças daquela experiência", disse Sarri à Sky Sport Italia.
Apesar das lembranças amargas e de uma saída abrupta depois de apenas um ano, o italiano mantém uma visão filosófica sobre sua passagem pela Juventus e disse: "De qualquer forma, não tenho arrependimentos."
Problemas iniciais na transição em Bérgamo
Sarri está atualmente comandando uma grande reformulação tática na Atalanta. Ele está desmontando ativamente a defesa com três jogadores que definiu o clube por uma década, o que levou a um início misto, com três vitórias, um empate e duas derrotas em todas as competições. O treinador insiste que o início lento é normal, ressaltando que o Chelsea foi o único clube em que ele teve impacto imediato.
"Eu diria que é uma experiência parecida com a que tive no Empoli", admitiu. "Depois de nove rodadas, estávamos na lanterna da tabela, mas seguimos até a final do play-off de promoção.
"No Napoli, tínhamos dois ou três pontos depois de quatro rodadas. Essas são dificuldades com as quais me deparei constantemente ao longo da minha carreira. O único início positivo que tive foi no Chelsea, mas no restante sempre foi difícil.
"Os motivos são óbvios: quanto mais o estilo de jogo anterior era completamente diferente do meu, mais dificuldades eu encontrava no início. É um ano de construção, tanto o diretor esportivo quanto o clube não estabeleceram metas específicas para o curto prazo, eles estão falando em construir para o longo prazo."
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Confiando no processo de construção a longo prazo
Os torcedores da Atalanta precisarão manter a paciência enquanto o elenco se adapta a uma filosofia de jogo completamente diferente. Sarri destacou que se afastar do esquema rígido do regime anterior naturalmente cria atritos no início, observando que mudanças estilísticas extremas exigem tempo.
No entanto, ele tem total respaldo da cúpula da Atalanta para executar sua visão. O diretor esportivo e a diretoria do clube evitaram deliberadamente estabelecer metas de curto prazo, concentrando-se, em vez disso, na construção de um projeto sustentável de longo prazo.
O foco imediato agora se volta para o duelo de domingo, com início às 17h no horário do Reino Unido, em Turim. Sarri espera que sua Atalanta em evolução possa dar uma grande resposta contra seus ex-empregadores.
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