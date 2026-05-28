Apesar do momento em que a notícia foi divulgada, os membros da comissão técnica da seleção americana insistiram que o futuro de Pochettino não se tornou uma distração, agora que a equipe inicia os preparativos finais para a Copa do Mundo.

“Não, isso não nos incomoda”, disse Tim Weah. “Acho que sou alguém que vive o presente, e neste momento ele está aqui, e estamos trabalhando com ele, então é uma sensação incrível ter um técnico tão prestigiado nos treinando. Quando você quer chegar ao mais alto nível, você quer ser treinado pelos melhores técnicos, então tem sido incrível.

“O que quer que ele decida fazer depois de nós é decisão do técnico, e estamos aqui para apoiá-lo. Ele está aqui para nos apoiar, e estamos apenas vivendo o presente e garantindo que façamos nosso trabalho.”

O CEO da U.S. Soccer, JT Batson, também enfatizou que Pochettino e sua comissão técnica continuam focados tanto na Copa do Mundo deste verão quanto no projeto de longo prazo da federação.

“Desde o início deste projeto, quando nos encontramos pela primeira vez em Barcelona, Mauricio, Jesus e a equipe têm estado muito animados com este verão e com o longo prazo da U.S. Soccer”, disse Batson. “Sabíamos que o foco tinha que ser este verão, e temos feito isso.

“Quando vi a notícia pela primeira vez esta manhã, alguém me lembrou que Mauricio, Jesus, Dan e eu fomos, na verdade, as últimas pessoas a sair do Centro Nacional de Treinamento ontem à noite. A sessão foi inteiramente dedicada às Olimpíadas, às nossas seleções de base e à formação de treinadores. Eles têm estado muito focados no sucesso de longo prazo da federação, mas também sabemos que precisamos nos concentrar no verão, e eles estão animados com isso.”

Batson acrescentou que a U.S. Soccer sempre soube que haveria interesse externo em Pochettino.

“Mauricio e toda a equipe têm sido incrivelmente transparentes durante todo o processo”, disse Batson. “Mesmo quando nos conhecemos há alguns verões atrás, havia muitas outras pessoas interessadas em ter o Mauricio e a equipe conosco. Ele tinha propostas em aberto de outros lugares. Ele queria estar aqui. Ele acredita firmemente no que estamos fazendo na U.S. Soccer, acredita firmemente no futebol nos Estados Unidos e acredita firmemente nesta seleção masculina.”

Batson também enquadrou o interesse como algo natural de se ter um técnico de alto nível liderando o programa.

“Quando você tem talentos de primeira linha, sejam eles vendedores, profissionais de marketing ou treinadores, outras organizações os querem”, disse ele.