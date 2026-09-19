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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Traduzido por

Mauricio Pochettino sofre duro golpe, já que a promessa da Bundesliga Noahkai Banks rejeita a USMNT para defender a Alemanha

Alemanha
N. Banks
Estados Unidos da América
M. Pochettino
Augsburg
Bundesliga

Mauricio Pochettino e a seleção masculina dos Estados Unidos sofreram um grande baque depois que o zagueiro muito bem avaliado Noahkai Banks comprometeu seu futuro internacional com a Alemanha. O defensor central de 19 anos do Augsburg, que anteriormente representou a USMNT nas categorias de base, agora vai solicitar à Fifa uma troca única para representar a terra natal de sua mãe.

  • Um duro golpe para a seleção dos Estados Unidos

    O cobiçado defensor de dupla nacionalidade Banks oficializou seu futuro internacional com a Alemanha. A Federação Alemã de Futebol anunciou a decisão na sexta-feira, encerrando de forma definitiva uma longa disputa com os Estados Unidos.

    A notícia representa um revés significativo para a estrutura da seleção masculina dos Estados Unidos. O elenco americano atualmente parece notavelmente carente na zaga, o que torna a perda do prospecto de 19 anos uma notícia especialmente amarga para o técnico Pochettino.

    Ao lado do atacante de dupla nacionalidade tunisiana Louey Ben Farhat, do Karlsruher SC, Banks agora também concordou com um caminho designado dentro do sistema da seleção alemã.

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  • FC Augsburg v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Alemanha garante com sucesso seus principais alvos

    O técnico da seleção sub-21 da Alemanha, Antonio Di Salvo, expressou claramente sua satisfação por garantir a chegada dos adolescentes altamente cotados. A DFB havia identificado ambos os jogadores como reforços prioritários para fortalecer suas categorias de base. Di Salvo explicou à imprensa como foi a investida bem-sucedida após o anúncio.

    "Estamos em contato com os dois já há algum tempo e concentramos nossos esforços neles", disse Di Salvo no site da DFB. "Estou muito satisfeito por termos conseguido apresentar a eles um caminho futuro com a Alemanha e por eles terem concordado com isso."

  • A jornada de Honolulu a Augsburg

    Nascido no Havaí, filho de pai americano e mãe alemã, Banks se mudou para a Europa quando tinha apenas sete semanas de vida. Depois, subiu pelas categorias de base do Augsburg, até finalmente chegar ao time principal e somar 35 partidas em todas as competições.

    Banks já representou os Estados Unidos na Copa do Mundo Sub-17 de 2023 e, a princípio, parecia prestes a abraçar totalmente o projeto americano. Em fevereiro, ele falou em tom elogioso sobre o ambiente da USMNT, revelando que estrelas já estabelecidas, como Christian Pulisic e Tim Weah, fizeram com que sua adaptação fosse extremamente acolhedora.

    Apesar dessa experiência positiva, o adolescente recusou um convite para um período de treinamentos dos EUA em março. Na semana passada, Pochettino admitiu que a situação seguia completamente em aberto, ao afirmar: "Estamos em contato com todos os potenciais jogadores com dupla nacionalidade. Acho que é importante para nós vermos, claro, porque essa é a conexão."

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  • Noahkai Banks, AugsburgGetty

    À espera do sinal verde oficial da Fifa

    Como Banks representou os Estados Unidos em um torneio de base reconhecido pela Fifa, sua decisão ainda não está totalmente concluída em nível administrativo. Agora, ele precisa formalizar um pedido único de mudança de associação junto à entidade máxima do futebol mundial.

    Até sexta-feira, o portal oficial da Fifa que acompanha mudanças de seleção em nível internacional indicava que sua documentação ainda não havia sido processada. No entanto, assim que o pedido de rotina for aprovado, o defensor estará oficialmente liberado para se juntar à seleção sub-21 da Alemanha de Di Salvo.