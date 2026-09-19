O cobiçado defensor de dupla nacionalidade Banks oficializou seu futuro internacional com a Alemanha. A Federação Alemã de Futebol anunciou a decisão na sexta-feira, encerrando de forma definitiva uma longa disputa com os Estados Unidos.

A notícia representa um revés significativo para a estrutura da seleção masculina dos Estados Unidos. O elenco americano atualmente parece notavelmente carente na zaga, o que torna a perda do prospecto de 19 anos uma notícia especialmente amarga para o técnico Pochettino.

Ao lado do atacante de dupla nacionalidade tunisiana Louey Ben Farhat, do Karlsruher SC, Banks agora também concordou com um caminho designado dentro do sistema da seleção alemã.