Assim, naquele dia em Nova York, Pochettino deu seu primeiro grande passo, definindo o tom de uma relação de quase dois anos que irá definir, ou talvez redefinir, o futebol americano: “Precisamos realmente acreditar e sonhar grande. Precisamos acreditar que podemos vencer, que podemos vencer todos os jogos. Podemos ganhar a Copa do Mundo.”
Agora, na véspera dessa Copa do Mundo, o grande momento de Pochettino finalmente chegou. Ele conduziu este grupo da seleção masculina dos EUA através do caos para chegar até aqui. O progresso nunca foi linear para este grupo e, na verdade, ainda é motivo de debate o quanto de progresso foi realmente alcançado. Quão melhor é esta equipe em relação àquela que Pochettino herdou? Seus jogadores estão em condições de ter sucesso neste verão? Será que esta equipe consegue realmente estabelecer aquela crença que ele pediu, tanto dentro quanto fora do grupo?
Essas são as perguntas que permanecem, e não são perguntas que possam ser respondidas ainda. A contratação de Pochettino nunca foi sobre os primeiros 20 meses, mas sim sobre um: o último. O momento de Pochettino chegou, ele acredita nesta seleção dos EUA — mas será que todos os outros também acreditarão?
Copa do Mundo é imprevisível e raramente sai como planejado. O momento para o plano de Pochettino se concretizar finalmente chegou e, para entendê-lo, é preciso entender o homem responsável por ele. Só então você poderá compreender de verdade por que ele aceitou esse trabalho.