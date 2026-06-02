Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Pochettino Portrait gfxGetty/GOAL
Ryan Tolmich

Traduzido por

Mauricio Pochettino quer que todos acreditem na seleção americana - mas será que sua aventura nos Estados Unidos resultará em uma Copa do Mundo inesquecível?

Análises
Estados Unidos
M. Pochettino
Copa do Mundo
Especiais e Opinião

É 13 de setembro de 2024, e Mauricio Pochettino está todo sorridente. Vestido com um terno azul e um grande broche da Federação Americana de Futebol na lapela, Pochettino está sendo apresentado ao agitado mundo do futebol americano pela primeira vez. Ladeado por seus novos chefes, Pochettino parece determinado a causar uma boa primeira impressão; nos Estados Unidos, geralmente a melhor maneira de causar uma boa primeira impressão é sendo ousado.

Assim, naquele dia em Nova York, Pochettino deu seu primeiro grande passo, definindo o tom de uma relação de quase dois anos que irá definir, ou talvez redefinir, o futebol americano: “Precisamos realmente acreditar e sonhar grande. Precisamos acreditar que podemos vencer, que podemos vencer todos os jogos. Podemos ganhar a Copa do Mundo.”

Agora, na véspera dessa Copa do Mundo, o grande momento de Pochettino finalmente chegou. Ele conduziu este grupo da seleção masculina dos EUA através do caos para chegar até aqui. O progresso nunca foi linear para este grupo e, na verdade, ainda é motivo de debate o quanto de progresso foi realmente alcançado. Quão melhor é esta equipe em relação àquela que Pochettino herdou? Seus jogadores estão em condições de ter sucesso neste verão? Será que esta equipe consegue realmente estabelecer aquela crença que ele pediu, tanto dentro quanto fora do grupo?

Essas são as perguntas que permanecem, e não são perguntas que possam ser respondidas ainda. A contratação de Pochettino nunca foi sobre os primeiros 20 meses, mas sim sobre um: o último. O momento de Pochettino chegou, ele acredita nesta seleção dos EUA — mas será que todos os outros também acreditarão?

Copa do Mundo é imprevisível e raramente sai como planejado. O momento para o plano de Pochettino se concretizar finalmente chegou e, para entendê-lo, é preciso entender o homem responsável por ele. Só então você poderá compreender de verdade por que ele aceitou esse trabalho.

  • 2002 World Cup Pochettino Argentina EnglandGetty Images

    O sonho se transforma em pesadelo

    Em 1994 e 1998, Pochettino não foi convocado. Ele também desejava muito isso. Durante anos, ele sonhou em representar a Argentina em uma Copa do Mundo e, durante anos, lutou por esse sonho tanto em casa, com o Newell's Old Boys, quanto no exterior, com o Espanyol e depois com o Paris Saint-Germain. Esse sonho foi moldado por seus primeiros anos em Murphy. Naquela época, trabalhando na fazenda da família, os sonhos de Pochettino floresceram. Eles finalmente se tornaram realidade em 2002.

    A primeira experiência de Pochettino na Copa do Mundo, porém, não foi um sonho; foi, na verdade, um pesadelo. A Argentina estava entre as favoritas naquele verão da Copa do Mundo de 2002, como costuma acontecer, mas foi eliminada na fase de grupos. Pochettino foi, pelo menos em parte, responsável por isso, já que sua falta em Michael Owen resultou em um gol de David Beckham de pênalti e, por fim, na derrota por 1 a 0 para a Inglaterra que selou o destino da equipe naquele verão.

    “Você chega à Copa do Mundo, e eu me lembro que chegamos em nossa melhor forma”, disse ele. “Isso foi no Japão e na Coreia, e estávamos no Japão e depois fomos eliminados. Foi um dos períodos mais decepcionantes da história da seleção. Ninguém se lembra, só eu ou os jogadores, do que vivemos naqueles anos. Estávamos invictos. Vencemos a Alemanha na Alemanha, o Brasil no Brasil. Vencemos a Espanha. Tudo bem, ótimo, muito bem, mas na Copa do Mundo você perde e todo mundo lembra o quanto fomos ruins.

    "Ninguém se lembra dos dias bons."

    • Publicidade
  • Mauricio Pochettino USMNT Press conferenceAFP

    A caminho dos Estados Unidos

    Felizmente, houve muitos momentos bons desde que Pochettino começou a carreira de treinador. Houve a oportunidade no Espanyol e a ascensão com o Southampton. Foram aqueles cinco anos em que conquistou o status de lenda no Tottenham. O PSG lhe deu a chance de treinar ícones, enquanto o Chelsea lhe proporcionou uma nova perspectiva sobre o que ele gostaria de fazer a seguir.

    Todas essas passagens o levaram aos EUA. Elas também lhe renderam um certo prestígio, que o fez ser reconhecido como um dos melhores treinadores do mundo. Depois de ser eliminada da Copa América de 2024 na fase de grupos, a Federação Americana de Futebol precisava de energia e precisava de alguém para fornecê-la. Não se tratava de uma simples contratação de treinador; tratava-se de escolher o rosto do futebol americano rumo ao maior momento do esporte nos Estados Unidos.

    Quem assumisse o comando não iria apenas traçar táticas, mas seria um embaixador. Nessa função, o técnico precisaria representar o futebol americano perante o resto do mundo. Ele também teria que ajudar o futebol americano a alcançar o resto do mundo — e teria que fazer isso rapidamente.

    Depois de deixar o Chelsea, Pochettino queria um projeto, e encontrou na Seleção Masculina dos EUA (USMNT) um que lhe daria a chance de redefinir suas memórias da Copa do Mundo. Quando usamos a palavra “projeto”, porém, não é por acaso. Mesmo Pochettino não estava totalmente preparado para o que estava prestes a enfrentar quando mergulhou de cabeça no futebol americano.

  • Panama v United StatesGetty Images Sport

    O começo de algo

    O primeiro jogo da era Pochettino foi uma festa. Naquela noite de outubro de 2024, em Austin, Texas, havia um clima de verdadeira empolgação no ar. Cartazes foram distribuídos aos torcedores, evocando o lema de outro lendário técnico de futebol americano, Ted Lasso: “Acredite”.

    Havia motivos para acreditar naquela noite, já que os EUA derrotaram o Panamá por 2 a 0. Mas, como era de se esperar, mesmo no início, nada foi fácil. Dias depois daquela vitória no Texas, os EUA foram ao México com um time bastante renovado e perderam para o El Tri, dando início a uma gestão repleta de grandes altos e baixos extremos.

    Em novembro, a equipe de Pochettino derrotou a Jamaica em dois jogos consecutivos. Em janeiro, impulsionados por um elenco repleto de jogadores da MLS, eles derrotaram a Venezuela e a Costa Rica por um placar combinado de 6 a 1. Naquela época, parecia que Pochettino estava vivendo o melhor momento de sua vida. Ele estava introduzindo uma nova geração de jogadores na seleção nacional enquanto reconstruía a confiança da velha guarda. Tudo estava indo conforme o planejado.

    Então chegou março de 2025, uma pausa para jogos internacionais tão infame que ainda é discutida cerca de 15 meses depois.

  • United States v Panama - CONCACAF Nations League: SemifinalGetty Images Sport

    Ponto de virada

    O efeito borboleta foi enorme. Naquele mês de março, a seleção masculina dos EUA perdeu por 1 a 0 para o Panamá nas semifinais da Liga das Nações da CONCACAF, com um gol no último segundo, depois de ter dominado grande parte da partida. Dias depois, o rival Canadá levou a melhor sobre eles. Naquele momento, Pochettino ficou furioso com a falta de garra da sua equipe.

    “Nós somos os EUA”, disse ele naquele momento. “Vocês não podem vencer só por causa da camisa, nem podem vencer se jogarem aqui, ali ou sei lá onde. Vocês precisam mostrar, precisam vir aqui e ser melhores, sofrer, vencer os duelos e trabalhar duro. Se não, não vai ser suficiente.”

    Logo a situação piorou. Antes da Copa Ouro do verão, o craque Christian Pulisic informou a Pochettino que preferia ficar de fora do torneio para descansar. Yunus Musah disse o mesmo. Weston McKennie, Tim Weah e Gio Reyna, por sua vez, estavam indisponíveis devido à Copa do Mundo de Clubes, enquanto Sergino Dest, Antonee Robinson, Folarin Balogun e Ricardo Pepi estavam todos fora de jogo por lesões.

    Pochettino, então, aproveitou aquele verão para reiniciar e relembrar. Nada estaria garantido daquele ponto em diante, e qualquer status que os jogadores achassem ter conquistado estava oficialmente fora de questão.

    “Se você chega ao campo de treinamento e quer passar bons momentos, jogar golfe, sair para jantar, visitar minha família, visitar meu amigo, é essa a cultura que queremos criar?”, disse Pochettino naquele verão. “Não, não, não, não, não. O que queremos fazer é ir para a seleção, chegar e estar focado, dedicando toda a minha atenção e energia à seleção.

    “Se queremos ser bons daqui a um ano, precisamos pensar que hoje é o dia mais importante.”

  • Mauricio Pochettino, Alex Freeman USMNTGetty Images

    Reinício cultural

    Em entrevista aos repórteres em maio, no novo Centro Nacional de Treinamento da Federação Americana de Futebol, Pochettino reconheceu que sabia no que estava se metendo. Os lugares onde havia morado e jogado — Argentina, Espanha, França e Inglaterra — não tinham nada a ver com os Estados Unidos. Aqui havia uma cultura diferente, para o bem ou para o mal. Um dos principais desafios, portanto, era trabalhar dentro dessa cultura e, ao mesmo tempo, reconstruí-la.

    “Agora estamos vendo o verdadeiro jogador americano”, disse ele quando a preparação para a Copa do Mundo realmente começou. “Acho que o importante é que agora, como seleção nacional, somos competitivos. Acho que entendemos, e eles entenderam desde o tempo que passamos com eles, que temos nossa cultura e filosofia. Viemos de países diferentes para nos estabelecer e criar uma nova maneira de ver as coisas aqui.

    "Acho que isso era necessário e era a prioridade, porque se queremos jogar contra todos esses países, Brasil, Argentina, acho que precisamos ver o esporte de uma maneira diferente daquela que estávamos vendo."

    As mudanças não aconteceram contra o Brasil ou a Argentina, mas sim contra Trinidad e Tobago, Arábia Saudita e Haiti. Depois vieram a Costa Rica e a Guatemala. Os alicerces da cultura não foram construídos em grandes amistosos, mas na Gold Cup, uma aventura de verão de um mês pelos Estados Unidos, sem muitas das maiores estrelas da equipe.

    Foi durante aquele verão que as expectativas foram redefinidas. Foram estabelecidos padrões mínimos em relação a esforço, comprometimento e dedicação. Se um jogador não quisesse cumprir esses padrões, Pochettino não o queria na seleção. Assim, embora muitos nomes estivessem ausentes, Pochettino contou com um grupo de novatos ambiciosos e veteranos desesperados para mostrar ao técnico o quanto se importavam. Essa mistura levou a equipe à final, onde acabou perdendo para o México. Também a colocou de volta nos trilhos.

    Depois de perder para a Coreia do Sul no início da temporada de outono, os EUA ficaram invictos contra Japão, Equador, Austrália, Paraguai e Uruguai, vencendo todos esses jogos, exceto um. O melhor foi guardado para o final, quando os EUA golearam o Uruguai por 5 a 1 para encerrar 2025.

    As derrotas humilhantes em março para a Bélgica e Portugal logo se seguiram, mas a equipe de Pochettino começou sua preparação para a Copa do Mundo da melhor maneira possível, com uma vitória por 3 a 2 sobre a potência africana Senegal.

    O clima está animado nos EUA, pelo menos mais animado do que tem estado durante grande parte deste ciclo. Mas será que está animado o suficiente para nos levar de volta ao objetivo original de Pochettino: ganhar a Copa do Mundo?


  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Há motivos para acreditar?

    É hora de revelar a todos um segredo mal guardado: os EUA provavelmente não vão ganhar a Copa do Mundo. Há simplesmente muitas seleções talentosas neste torneio, muitas equipes experientes e que não cometem erros. Mesmo que essa seleção fosse uma das favoritas, as chances estão contra ela, simplesmente devido à quantidade de qualidade que existe no topo.

    Vale lembrar, então, que a grande missão de Pochettino não era ganhar a Copa do Mundo. A principal tarefa era fazer os EUA acreditarem que sãocapazes. Talvez não este ano, talvez não daqui a quatro anos, mas algum dia — será que Pochettino consegue fazer o país acreditar que logo chegará o dia em que os EUA vão levantar o troféu mais icônico do esporte?

    No fundo, esta era Pochettino tem tudo a ver com crença. Crença no técnico e em sua capacidade de levar esta equipe a uma Copa do Mundo. Crença em um grupo de jogadores amplamente considerado como uma geração de ouro, capaz de dar o pontapé inicial para muitas outras que estão por vir. Acreditar em um programa que vem se construindo para este momento há quase 32 anos, desde o verão de 1994, quando o futebol americano se colocou no cenário global pela primeira vez.

    Com esse objetivo, Pochettino tem insistido e insistido na mensagem de fé. Ele cita rotineiramente o Milagre no Gelo. Ele pergunta regularmente: “Por que não nós?” E, notavelmente, ele criou um slogan.

    “Sejamos realistas”, disse Pochettino à sua equipe, “e façamos o impossível”. 

    Pochettino continua ousado. Agora, no que podem ser os últimos dias de sua jornada no futebol americano, o técnico argentino continua apostando alto. Será que essa ousadia se transformará em algo tangível? Só os deuses do futebol sabem.

    Mas, até o momento em que os EUA descobrirem, Pochettino está pedindo à América que embarque nessa jornada e acredite nele e em sua equipe a cada passo do caminho.

Amistosos
Estados Unidos crest
Estados Unidos
EU
Alemanha crest
Alemanha
ALE