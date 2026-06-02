Em entrevista aos repórteres em maio, no novo Centro Nacional de Treinamento da Federação Americana de Futebol, Pochettino reconheceu que sabia no que estava se metendo. Os lugares onde havia morado e jogado — Argentina, Espanha, França e Inglaterra — não tinham nada a ver com os Estados Unidos. Aqui havia uma cultura diferente, para o bem ou para o mal. Um dos principais desafios, portanto, era trabalhar dentro dessa cultura e, ao mesmo tempo, reconstruí-la.

“Agora estamos vendo o verdadeiro jogador americano”, disse ele quando a preparação para a Copa do Mundo realmente começou. “Acho que o importante é que agora, como seleção nacional, somos competitivos. Acho que entendemos, e eles entenderam desde o tempo que passamos com eles, que temos nossa cultura e filosofia. Viemos de países diferentes para nos estabelecer e criar uma nova maneira de ver as coisas aqui.

"Acho que isso era necessário e era a prioridade, porque se queremos jogar contra todos esses países, Brasil, Argentina, acho que precisamos ver o esporte de uma maneira diferente daquela que estávamos vendo."

As mudanças não aconteceram contra o Brasil ou a Argentina, mas sim contra Trinidad e Tobago, Arábia Saudita e Haiti. Depois vieram a Costa Rica e a Guatemala. Os alicerces da cultura não foram construídos em grandes amistosos, mas na Gold Cup, uma aventura de verão de um mês pelos Estados Unidos, sem muitas das maiores estrelas da equipe.

Foi durante aquele verão que as expectativas foram redefinidas. Foram estabelecidos padrões mínimos em relação a esforço, comprometimento e dedicação. Se um jogador não quisesse cumprir esses padrões, Pochettino não o queria na seleção. Assim, embora muitos nomes estivessem ausentes, Pochettino contou com um grupo de novatos ambiciosos e veteranos desesperados para mostrar ao técnico o quanto se importavam. Essa mistura levou a equipe à final, onde acabou perdendo para o México. Também a colocou de volta nos trilhos.

Depois de perder para a Coreia do Sul no início da temporada de outono, os EUA ficaram invictos contra Japão, Equador, Austrália, Paraguai e Uruguai, vencendo todos esses jogos, exceto um. O melhor foi guardado para o final, quando os EUA golearam o Uruguai por 5 a 1 para encerrar 2025.

As derrotas humilhantes em março para a Bélgica e Portugal logo se seguiram, mas a equipe de Pochettino começou sua preparação para a Copa do Mundo da melhor maneira possível, com uma vitória por 3 a 2 sobre a potência africana Senegal.

O clima está animado nos EUA, pelo menos mais animado do que tem estado durante grande parte deste ciclo. Mas será que está animado o suficiente para nos levar de volta ao objetivo original de Pochettino: ganhar a Copa do Mundo?



