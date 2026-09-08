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balogun(C)Getty Images
Yosua Arya

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Mauricio Pochettino quebra o silêncio sobre a transferência frustrada de Folarin Balogun para o Everton enquanto técnico dos EUA planeja conversas de “apoio”

Mercado da bola
F. Balogun
M. Pochettino
Everton
Mônaco
Estados Unidos da América
Premier League
Campeonato Francês

Mauricio Pochettino revelou que falará com Folarin Balogun nos próximos dias depois que a transferência do atacante para o Everton no último dia da janela fracassou. O técnico da seleção masculina dos Estados Unidos quer oferecer seu apoio após uma janela turbulenta para o jogador de 25 anos.

  • Técnico da seleção dos Estados Unidos planeja convocar Balogun

    Pochettino revelou sua intenção de entrar em contato com Balogun após a transferência fracassada para o Everton no último dia da janela. O jogador de 25 anos segue como atleta do Monaco depois de desistir de um retorno à Premier League na última hora. Embora um acordo já tivesse sido supostamente acertado entre todas as partes, o Everton levantou questionamentos sobre os exames médicos do atacante.

    A situação levou Balogun a reconsiderar suas opções, o que acabou fazendo com que ele rejeitasse a transferência e permanecesse na Ligue 1 por enquanto. Pochettino, falando por videoconferência de Londres na segunda-feira, confirmou que ainda não conversou com o atacante, mas pretende oferecer total apoio.

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    Pochettino oferece espaço e apoio

    Pochettino admitiu que lidar com situações desse tipo é desafiador para um treinador de seleção, mas segue totalmente ao lado de Balogun. O ex-técnico de Chelsea e Tottenham quer garantir que o atacante encontre um ambiente em que possa prosperar.

    "É difícil porque você não pode influenciar a decisão e só precisa apoiar o que eles estão fazendo com as pessoas que tomam as decisões", disse Pochettino, em declaração reproduzida pela ESPN.

    "Claro, em algum caso especial, [como] Flo, vou ligar nos próximos dias porque quero dar um pouco de espaço depois de tudo o que aconteceu com a situação dele no Everton.

    "Quero saber dele o que aconteceu, mas sempre oferecendo nosso apoio e estando com eles, e é isso. Acho que ele é um jogador importante para nós, foi um jogador importante na Copa do Mundo e espero que ele possa encontrar, estando no Monaco ou em outro lugar, seu melhor lugar para atuar da melhor maneira."

  • Monaco aponta dúvidas médicas

    A decisão de Balogun de cancelar a ida para o Everton foi motivada por enorme frustração com a forma como o clube de Merseyside conduziu os estágios finais das negociações. O diretor esportivo do Monaco, Thiago Scuro, esclareceu a mentalidade do atacante pouco depois do fechamento da janela. Segundo Scuro, Balogun se sentiu desconfortável em assinar um contrato de longo prazo após as avaliações médicas.

    "A alegação de Balogun é a de que, 'não estou me sentindo bem com a forma como o clube me tratou, com a forma como a equipe médica levantou dúvidas sobre o meu futuro ou a minha saúde. Não estou confortável para assinar um contrato longo aqui pela forma como encerramos a janela de transferências aqui'", revelou Scuro.

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  • Folarin Balogun USMNT 2026 World CupGetty

    O que vem a seguir para Balogun?

    Balogun agora enfrenta um futuro incerto no Monaco, já que suas opções imediatas de transferência continuam a diminuir. Com as principais janelas europeias agora fechadas, suas chances de garantir uma saída do principado são extremamente limitadas. No entanto, algumas ligas alternativas ainda seguem abertas. A janela da Saudi Pro League vai até 12 de outubro, oferecendo uma possível rota de escape, enquanto clubes de Portugal, Brasil e México também têm até meados de setembro para concluir qualquer negócio de última hora.

    Se nenhuma transferência se concretizar, Balogun terá de lutar por seu lugar no Monaco e recuperar sua melhor forma para garantir que continue sendo uma peça central nos planos de Pochettino para a USMNT.