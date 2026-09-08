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Mauricio Pochettino quebra o silêncio sobre a transferência frustrada de Folarin Balogun para o Everton enquanto técnico dos EUA planeja conversas de “apoio”
Técnico da seleção dos Estados Unidos planeja convocar Balogun
Pochettino revelou sua intenção de entrar em contato com Balogun após a transferência fracassada para o Everton no último dia da janela. O jogador de 25 anos segue como atleta do Monaco depois de desistir de um retorno à Premier League na última hora. Embora um acordo já tivesse sido supostamente acertado entre todas as partes, o Everton levantou questionamentos sobre os exames médicos do atacante.
A situação levou Balogun a reconsiderar suas opções, o que acabou fazendo com que ele rejeitasse a transferência e permanecesse na Ligue 1 por enquanto. Pochettino, falando por videoconferência de Londres na segunda-feira, confirmou que ainda não conversou com o atacante, mas pretende oferecer total apoio.
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Pochettino oferece espaço e apoio
Pochettino admitiu que lidar com situações desse tipo é desafiador para um treinador de seleção, mas segue totalmente ao lado de Balogun. O ex-técnico de Chelsea e Tottenham quer garantir que o atacante encontre um ambiente em que possa prosperar.
"É difícil porque você não pode influenciar a decisão e só precisa apoiar o que eles estão fazendo com as pessoas que tomam as decisões", disse Pochettino, em declaração reproduzida pela ESPN.
"Claro, em algum caso especial, [como] Flo, vou ligar nos próximos dias porque quero dar um pouco de espaço depois de tudo o que aconteceu com a situação dele no Everton.
"Quero saber dele o que aconteceu, mas sempre oferecendo nosso apoio e estando com eles, e é isso. Acho que ele é um jogador importante para nós, foi um jogador importante na Copa do Mundo e espero que ele possa encontrar, estando no Monaco ou em outro lugar, seu melhor lugar para atuar da melhor maneira."
Monaco aponta dúvidas médicas
A decisão de Balogun de cancelar a ida para o Everton foi motivada por enorme frustração com a forma como o clube de Merseyside conduziu os estágios finais das negociações. O diretor esportivo do Monaco, Thiago Scuro, esclareceu a mentalidade do atacante pouco depois do fechamento da janela. Segundo Scuro, Balogun se sentiu desconfortável em assinar um contrato de longo prazo após as avaliações médicas.
"A alegação de Balogun é a de que, 'não estou me sentindo bem com a forma como o clube me tratou, com a forma como a equipe médica levantou dúvidas sobre o meu futuro ou a minha saúde. Não estou confortável para assinar um contrato longo aqui pela forma como encerramos a janela de transferências aqui'", revelou Scuro.
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O que vem a seguir para Balogun?
Balogun agora enfrenta um futuro incerto no Monaco, já que suas opções imediatas de transferência continuam a diminuir. Com as principais janelas europeias agora fechadas, suas chances de garantir uma saída do principado são extremamente limitadas. No entanto, algumas ligas alternativas ainda seguem abertas. A janela da Saudi Pro League vai até 12 de outubro, oferecendo uma possível rota de escape, enquanto clubes de Portugal, Brasil e México também têm até meados de setembro para concluir qualquer negócio de última hora.
Se nenhuma transferência se concretizar, Balogun terá de lutar por seu lugar no Monaco e recuperar sua melhor forma para garantir que continue sendo uma peça central nos planos de Pochettino para a USMNT.
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