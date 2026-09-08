Pochettino admitiu que lidar com situações desse tipo é desafiador para um treinador de seleção, mas segue totalmente ao lado de Balogun. O ex-técnico de Chelsea e Tottenham quer garantir que o atacante encontre um ambiente em que possa prosperar.

"É difícil porque você não pode influenciar a decisão e só precisa apoiar o que eles estão fazendo com as pessoas que tomam as decisões", disse Pochettino, em declaração reproduzida pela ESPN.

"Claro, em algum caso especial, [como] Flo, vou ligar nos próximos dias porque quero dar um pouco de espaço depois de tudo o que aconteceu com a situação dele no Everton.

"Quero saber dele o que aconteceu, mas sempre oferecendo nosso apoio e estando com eles, e é isso. Acho que ele é um jogador importante para nós, foi um jogador importante na Copa do Mundo e espero que ele possa encontrar, estando no Monaco ou em outro lugar, seu melhor lugar para atuar da melhor maneira."