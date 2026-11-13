Mauricio Pochettino, futuro técnico do Manchester United, recebe alerta sobre o “bando” e conselho sobre os “pesos mortos”; campeão da Premier League explica quando o argentino será avaliado
Pochettino deve suceder Carrick em Old Trafford
Depois de ver o otimismo crescer no chamado “Teatro dos Sonhos” com o terceiro lugar e a classificação para a Champions League na temporada passada, o Manchester United voltou a andar para trás no início de 2026-27.
A irregularidade custou o emprego a Carrick, que conquistou títulos da Premier League e da Champions League como jogador do United e permaneceu no cargo por apenas 32 jogos antes de ser dispensado. A decisão foi seguir outro caminho.
Depois de nomes como Eddie Howe e Antonio Conte terem sido cogitados para o cargo em determinado momento, o Manchester United recorreu a Pochettino em busca de inspiração. Sua experiência anterior na Inglaterra também pesou a favor.
O sul-americano de 54 anos já levou o Tottenham à final da Champions League e tem um currículo de peso, tendo também trabalhado com Lionel Messi, Kylian Mbappe e Neymar no Paris Saint-Germain. Ele, porém, não assumirá o cargo em Old Trafford imediatamente.
Pochettino vai encerrar sua passagem pela seleção dos Estados Unidos conduzindo a equipe no confronto de ida e volta das quartas de final da Liga das Nações da Concacaf contra o Haiti. A autorização para seguir para Manchester só será dada na madrugada de quarta-feira, no horário britânico.
O United tem um compromisso em Anfield contra o arquirrival Liverpool no domingo, 22 de novembro, o que dará ao novo técnico apenas alguns dias para lidar com os muitos problemas que herdará e tentar encontrar soluções.
- Getty
Novo técnico do Manchester United tem várias falhas a corrigir
Questionado se isso é um problema, Parker, bicampeão da Premier League, que falou em parceria com a Football Ticket Net, agente oficial de ingressos do FC Barcelona, disse à GOAL: “Ele não vai ter tempo para consertar nada. Mesmo que lhe dessem duas semanas, seria suficiente com esse grupo? Não faz diferença.
“Não podemos avaliá-los de verdade quando enfrentarem o Liverpool, porque não me surpreenderia se fossem até lá e fizessem uma atuação incrível, com raça e entrega e tudo aquilo que não temos visto com regularidade há bastante tempo, e todos os elogiassem por isso. É o que normalmente acontece quando surgem jogos desse tipo no Emirates, em Anfield ou no Etihad. São ocasiões perfeitas para isso, porque, se os jogadores não conseguem se motivar para esses jogos, não há esperança.
“Então vai ser bom ver o que ele tem a oferecer, observá-lo sem tempo de preparação e depois avaliá-lo nos jogos que vierem após o Liverpool. Eles enfrentam o Coventry nos próximos seis jogos, um confronto entre times da parte de baixo da tabela. Nunca tinha dito isso antes sobre o Manchester United! São jogos em que é preciso avaliar os jogadores, porque ninguém está fazendo isso neste momento.
“Todo mundo tem sua opinião sobre o nível do novo treinador. Ele deveria ter chegado muito antes, porque já se falava disso de modo geral. Eu disse que ele é perfeito para o que o Manchester United precisa em um treinador, alguém como ele, mas só se as pessoas lhe derem o que ele precisa. E sabemos que não vão dar.
“As pessoas falam dele, chamam-no de eterno segundo. Para ser sincero, você poderia trazer qualquer treinador que esteja tendo sucesso neste momento, e ele não teria sucesso agora. O Manchester United não está em condições de falar sobre conquistar títulos da liga, nem deveria estar. Deveria falar sobre se estabilizar, chegar a um ponto em que tenha atuações consistentes e esteja mais ou menos onde deveria estar neste momento, considerando tudo o que aconteceu.
“Todo mundo fala de Pochettino. Ele não ganhou nada, fracassou na final da Champions League, fracassou como treinador do Tottenham contra o Chelsea em uma final, fracassou no Chelsea. Isso é irrelevante.
“É preciso alguém que chegue lá, transforme o grupo em um time e faça com que volte a ter uma sequência, uma sequência promissora, não uma que faça todo mundo pensar ‘ah, não, lá vem isso de novo’, porque o clube ainda está instável e não quer gastar seu dinheiro com nenhum jogador que seja caro demais. Não precisa fazer isso, porque continua sendo um clube que fatura fortunas graças à sua história.”
Pochettino cumpre o restante de seu período como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos
Questionado ainda se o Manchester United poderia, ou deveria, ter se empenhado mais para contratar Pochettino de imediato, diante do tamanho do desafio que ele teria pela frente, o ex-defensor do clube Parker acrescentou: “Talvez devessem ter pensado melhor nisso, mas a forma como lidaram com a situação e conduziram tudo não surpreende ninguém.
“Isso não deveria causar espanto. ‘Deveríamos tê-lo trazido antes para preparar este jogo’, mas, neste momento, a preparação não tem dado muito resultado.
“É preciso alguém que entre lá e identifique, entre os jogadores, os líderes que estão causando os problemas. Acho que basta olhar há quanto tempo alguns desses jogadores estão no clube para perceber que eles não deveriam mais estar ali. Se o clube quer ter sucesso e aumentar suas chances, precisa se desfazer dos DWs, os pesos mortos.”
- gemini
Jogos do Manchester United em 2026/27: sequência antes da janela de transferências de janeiro
O United tem 10 jogos pela frente em todas as competições antes da abertura da janela de transferências de janeiro, quando terá a oportunidade de renovar o elenco com contratações e saídas de jogadores.
Essa sequência inclui confrontos com Liverpool, Newcastle, Coventry, RB Leipzig, Crystal Palace, Arsenal, Nottingham Forest e Sunderland. Após a queda para a zona de rebaixamento da Premier League, Pochettino terá de começar bem para reconquistar o apoio dos torcedores insatisfeitos e afastar o temor de que o time seja arrastado para a luta contra o rebaixamento.
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