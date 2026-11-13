Questionado se isso é um problema, Parker, bicampeão da Premier League, que falou em parceria com a Football Ticket Net, agente oficial de ingressos do FC Barcelona, disse à GOAL: “Ele não vai ter tempo para consertar nada. Mesmo que lhe dessem duas semanas, seria suficiente com esse grupo? Não faz diferença.

“Não podemos avaliá-los de verdade quando enfrentarem o Liverpool, porque não me surpreenderia se fossem até lá e fizessem uma atuação incrível, com raça e entrega e tudo aquilo que não temos visto com regularidade há bastante tempo, e todos os elogiassem por isso. É o que normalmente acontece quando surgem jogos desse tipo no Emirates, em Anfield ou no Etihad. São ocasiões perfeitas para isso, porque, se os jogadores não conseguem se motivar para esses jogos, não há esperança.

“Então vai ser bom ver o que ele tem a oferecer, observá-lo sem tempo de preparação e depois avaliá-lo nos jogos que vierem após o Liverpool. Eles enfrentam o Coventry nos próximos seis jogos, um confronto entre times da parte de baixo da tabela. Nunca tinha dito isso antes sobre o Manchester United! São jogos em que é preciso avaliar os jogadores, porque ninguém está fazendo isso neste momento.

“Todo mundo tem sua opinião sobre o nível do novo treinador. Ele deveria ter chegado muito antes, porque já se falava disso de modo geral. Eu disse que ele é perfeito para o que o Manchester United precisa em um treinador, alguém como ele, mas só se as pessoas lhe derem o que ele precisa. E sabemos que não vão dar.

“As pessoas falam dele, chamam-no de eterno segundo. Para ser sincero, você poderia trazer qualquer treinador que esteja tendo sucesso neste momento, e ele não teria sucesso agora. O Manchester United não está em condições de falar sobre conquistar títulos da liga, nem deveria estar. Deveria falar sobre se estabilizar, chegar a um ponto em que tenha atuações consistentes e esteja mais ou menos onde deveria estar neste momento, considerando tudo o que aconteceu.

“Todo mundo fala de Pochettino. Ele não ganhou nada, fracassou na final da Champions League, fracassou como treinador do Tottenham contra o Chelsea em uma final, fracassou no Chelsea. Isso é irrelevante.

“É preciso alguém que chegue lá, transforme o grupo em um time e faça com que volte a ter uma sequência, uma sequência promissora, não uma que faça todo mundo pensar ‘ah, não, lá vem isso de novo’, porque o clube ainda está instável e não quer gastar seu dinheiro com nenhum jogador que seja caro demais. Não precisa fazer isso, porque continua sendo um clube que fatura fortunas graças à sua história.”