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Mauricio Pochettino estaria perto de fechar um contrato de quatro anos para voltar à seleção dos Estados Unidos após impasse contratual
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Um acordo quase fechado
As duas partes estão perto de fechar um acordo, embora os termos financeiros ainda não estejam claros. O lendário narrador Andres Cantor foi o primeiro a informar, na noite de terça-feira, que um acordo estava próximo. O The Athletic acrescentou na manhã de quarta-feira que as coisas estão caminhando na direção certa. A U.S. Soccer ofereceu a Pochettino uma renovação antes da Copa do Mundo, mas as conversas foram colocadas em pausa durante a campanha dos Estados Unidos.
Pochettino reiterou repetidamente sua disposição de permanecer no cargo e sugeriu que a porta poderia estar aberta para um novo acordo depois que os Estados Unidos perderam para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo.
“Agora, trata-se de descansar um pouco, pensar, ter conversas com a federação para ver qual é a decisão. Estou muito feliz. Construímos uma relação muito boa", disse ele.
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Progresso feito
As notícias de quarta-feira chegam após uma campanha respeitável dos Estados Unidos na Copa do Mundo. A equipe venceu dois dos três jogos da fase de grupos em casa e terminou na liderança do grupo antes de bater a Bósnia e Herzegovina na fase de 32 avos, garantindo ao programa sua primeira vitória em mata-mata de Copa do Mundo desde 2002.
Os Estados Unidos acabaram sendo eliminados da competição por uma Bélgica avassaladora, com derrota por 4 a 1 nas oitavas de final menos de 72 horas depois de a suspensão por cartão vermelho de Folarin Balogun ter sido controversamente retirada pela FIFA.
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De olho em clubes?
Embora um novo acordo estendesse o contrato de Pochettino, isso não garantiria necessariamente que ele permaneça no programa durante todo o período. Ele se reuniu com o Milan enquanto o clube buscava o sucessor de Max Allegri após a temporada de 2026, enquanto seu nome também foi ligado ao cargo no Brentford antes da campanha de 2025-26.
Pochettino tem ampla experiência na Premier League, tendo comandado anteriormente Southampton, Tottenham e Chelsea, e pode continuar sendo considerado para cargos em clubes europeus.
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Um compromisso de longo prazo
Um acordo de quatro anos colocaria Pochettino em posição de comandar os Estados Unidos em dois grandes torneios: a Copa América de 2028, que, segundo relatos, pode ser sediada nos Estados Unidos, e a Copa do Mundo de 2030.
A U.S. Soccer também afirmou que pretende reavaliar seu sistema de desenvolvimento de base, embora ainda não esteja claro qual papel Pochettino teria nesse processo.
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