As duas partes estão perto de fechar um acordo, embora os termos financeiros ainda não estejam claros. O lendário narrador Andres Cantor foi o primeiro a informar, na noite de terça-feira, que um acordo estava próximo. O The Athletic acrescentou na manhã de quarta-feira que as coisas estão caminhando na direção certa. A U.S. Soccer ofereceu a Pochettino uma renovação antes da Copa do Mundo, mas as conversas foram colocadas em pausa durante a campanha dos Estados Unidos.

Pochettino reiterou repetidamente sua disposição de permanecer no cargo e sugeriu que a porta poderia estar aberta para um novo acordo depois que os Estados Unidos perderam para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo.

“Agora, trata-se de descansar um pouco, pensar, ter conversas com a federação para ver qual é a decisão. Estou muito feliz. Construímos uma relação muito boa", disse ele.