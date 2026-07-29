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Mauricio Pochettino, USMNTGetty
Thomas Hindle

Traduzido por

Mauricio Pochettino estaria perto de fechar um contrato de quatro anos para voltar à seleção dos Estados Unidos após impasse contratual

Estados Unidos da América
M. Pochettino

Segundo relatos, Mauricio Pochettino está perto de acertar um novo contrato para seguir como técnico da seleção dos Estados Unidos até a Copa do Mundo de 2030. Embora nada tenha sido acordado, as duas partes estão ansiosas para concluir o negócio. O contrato inicial de Pochettino terminava em agosto, depois de ele levar os EUA à sua primeira vitória em mata-mata de Copa do Mundo desde 2002.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Um acordo quase fechado

    As duas partes estão perto de fechar um acordo, embora os termos financeiros ainda não estejam claros. O lendário narrador Andres Cantor foi o primeiro a informar, na noite de terça-feira, que um acordo estava próximo. O The Athletic acrescentou na manhã de quarta-feira que as coisas estão caminhando na direção certa. A U.S. Soccer ofereceu a Pochettino uma renovação antes da Copa do Mundo, mas as conversas foram colocadas em pausa durante a campanha dos Estados Unidos.

    Pochettino reiterou repetidamente sua disposição de permanecer no cargo e sugeriu que a porta poderia estar aberta para um novo acordo depois que os Estados Unidos perderam para a Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo.

    “Agora, trata-se de descansar um pouco, pensar, ter conversas com a federação para ver qual é a decisão. Estou muito feliz. Construímos uma relação muito boa", disse ele.

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  • imago-sport-1078663693.jpgUPI Photo

    Progresso feito

    As notícias de quarta-feira chegam após uma campanha respeitável dos Estados Unidos na Copa do Mundo. A equipe venceu dois dos três jogos da fase de grupos em casa e terminou na liderança do grupo antes de bater a Bósnia e Herzegovina na fase de 32 avos, garantindo ao programa sua primeira vitória em mata-mata de Copa do Mundo desde 2002.

    Os Estados Unidos acabaram sendo eliminados da competição por uma Bélgica avassaladora, com derrota por 4 a 1 nas oitavas de final menos de 72 horas depois de a suspensão por cartão vermelho de Folarin Balogun ter sido controversamente retirada pela FIFA.

  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    De olho em clubes?

    Embora um novo acordo estendesse o contrato de Pochettino, isso não garantiria necessariamente que ele permaneça no programa durante todo o período. Ele se reuniu com o Milan enquanto o clube buscava o sucessor de Max Allegri após a temporada de 2026, enquanto seu nome também foi ligado ao cargo no Brentford antes da campanha de 2025-26.

    Pochettino tem ampla experiência na Premier League, tendo comandado anteriormente Southampton, Tottenham e Chelsea, e pode continuar sendo considerado para cargos em clubes europeus.

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  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Um compromisso de longo prazo

    Um acordo de quatro anos colocaria Pochettino em posição de comandar os Estados Unidos em dois grandes torneios: a Copa América de 2028, que, segundo relatos, pode ser sediada nos Estados Unidos, e a Copa do Mundo de 2030.

    A U.S. Soccer também afirmou que pretende reavaliar seu sistema de desenvolvimento de base, embora ainda não esteja claro qual papel Pochettino teria nesse processo.