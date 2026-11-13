Mauricio Pochettino é anunciado como técnico do Manchester United; saída da seleção dos Estados Unidos é confirmada poucos meses após ele assinar novo contrato
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A situação no Manchester United
O anúncio de sexta-feira vem após dias de especulação sobre o futuro de Pochettino. A seleção dos Estados Unidos está concentrada para o próximo confronto com o Haiti pela Liga das Nações da Concacaf, mas as manchetes foram dominadas por notícias que associavam Pochettino ao cargo de técnico do Manchester United.
Embora essas notícias tenham surgido no início da semana, a situação avançou na quinta-feira, quando o Manchester United oficializou a demissão de Michael Carrick. Com isso, o clube ficou livre para contratar Pochettino, associado ao cargo em Old Trafford desde sua passagem pelo Tottenham.
Agora, a possibilidade se concretizou: o treinador de 54 anos assinou um contrato de dois anos e meio para assumir o Manchester United.
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E a seleção masculina dos Estados Unidos?
Embora Pochettino tenha confirmado sua ida para o Manchester United, ele ainda comandará a seleção dos Estados Unidos em dois últimos jogos contra o Haiti. O primeiro será no sábado, em Miami, antes de as duas equipes voltarem a se enfrentar na terça-feira, em Cincinnati, nas partidas que encerrarão a era Pochettino.
Depois disso, a seleção dos Estados Unidos iniciará a busca por um novo treinador e terá tempo para fazê-la de forma abrangente. A equipe deve se reunir em dezembro para um período de preparação com predominância de jogadores da MLS, sob o comando de Steve Cherundolo, técnico da seleção sub-23. Essa concentração, porém, acontecerá fora de uma Data Fifa. Assim, os próximos jogos oficiais da equipe podem ocorrer em março, embora a possibilidade de disputar partidas da Liga das Nações dependa do desempenho contra o Haiti nesta Data Fifa.
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O que foi dito
“A oportunidade de representar o escudo dos EUA foi uma das maiores honras da minha carreira. Somos muito gratos aos jogadores pelo comprometimento, aos torcedores pela confiança e à Federação por sempre apoiar nossa comissão técnica e criar oportunidades para influenciar a cultura do futebol neste grande país”, disse Pochettino.
“Queremos agradecer a Cindy Parlow Cone, JT Batson e Dan Helfrich pela parceria e pela incrível relação de trabalho durante todo o tempo que passamos aqui. Há um enorme talento entre os jogadores dos EUA, das seleções de base à principal, e esse é um dos motivos pelos quais temos tanta confiança no futuro da U.S. Soccer. Vocês sempre terão um lugar especial em nossos corações, e estaremos torcendo pelas equipes sempre que entrarem em campo.”
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Pochettino assumiu a seleção dos Estados Unidos em setembro de 2024, substituindo Gregg Berhalter após a eliminação precoce da equipe na Copa América. Sua missão era simples: levar a seleção a novos patamares na Copa do Mundo. O caminho até lá, porém, não foi simples.
Após duas derrotas surpreendentes na Liga das Nações de 2025, Pochettino promoveu uma mudança cultural que começou na Copa Ouro daquele verão. Com um elenco formado majoritariamente por jovens, a seleção chegou à final, mas perdeu para o México. Assim, Pochettino deixa a equipe como o primeiro técnico contratado em caráter permanente na era moderna a não conquistar um título.
No fim, porém, todas as atenções sempre estiveram voltadas para a Copa do Mundo. No torneio, os Estados Unidos brilharam na fase de grupos, venceram Paraguai e Austrália com facilidade, mas perderam por uma pequena diferença para a Turquia com uma equipe modificada. Depois, a seleção iniciou o mata-mata com uma vitória sobre a Bósnia e Herzegovina, apesar da expulsão de Folarin Balogun, que se tornou notória, mas sofreu uma derrota vexatória para a Bélgica nas oitavas de final. A derrota parecia encerrar a era Pochettino, mas ela continuou quando, em agosto, o técnico anunciou que voltaria para um segundo ciclo, com contrato de quatro anos.
Ele permaneceu pouco mais de 100 dias sob esse contrato de quatro anos antes de ser atraído pelo interesse do Manchester United. Para tirá-lo do contrato, o Manchester United teve de pagar à U.S. Soccer uma compensação de US$ 10 milhões, além de US$ 2 milhões para contar também com a equipe de confiança de Pochettino.
Ao todo, Pochettino somou 21 vitórias, 12 derrotas e dois empates em 35 jogos, com 75 jogadores diferentes atuando pela seleção durante seus dois anos no cargo.
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O que vem a seguir?
Após as duas partidas contra o Haiti, Pochettino e sua equipe seguirão para Manchester para começar a preparação para sua primeira partida: a visita ao Liverpool, em 22 de novembro. O Manchester United chega a esse jogo em 18º lugar no campeonato, após vencer apenas uma de suas primeiras 10 partidas na Premier League nesta temporada.
Enquanto isso, a U.S. Soccer iniciará a busca por um novo treinador, conduzida pelo CEO JT Batson, pelo diretor de operações Dan Helfrich e por dirigentes da federação, entre eles Emma Hayes, à frente da USWNT, e Oguchi Onyewu, vice-presidente da área esportiva. A federação afirma que avaliará candidatos de uma “ampla variedade de perfis”.
“Com a excelente combinação de veteranos, jovens talentos fantásticos e uma instalação de padrão mundial, estamos confiantes no futuro deste programa”, disse Batson. “Buscamos alguém para liderar com talento, experiência e convicção à altura da nossa ambição, desenvolver a cultura e o caminho já estabelecidos e ajudar a USMNT a dar o próximo passo.”
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