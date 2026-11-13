Pochettino assumiu a seleção dos Estados Unidos em setembro de 2024, substituindo Gregg Berhalter após a eliminação precoce da equipe na Copa América. Sua missão era simples: levar a seleção a novos patamares na Copa do Mundo. O caminho até lá, porém, não foi simples.

Após duas derrotas surpreendentes na Liga das Nações de 2025, Pochettino promoveu uma mudança cultural que começou na Copa Ouro daquele verão. Com um elenco formado majoritariamente por jovens, a seleção chegou à final, mas perdeu para o México. Assim, Pochettino deixa a equipe como o primeiro técnico contratado em caráter permanente na era moderna a não conquistar um título.

No fim, porém, todas as atenções sempre estiveram voltadas para a Copa do Mundo. No torneio, os Estados Unidos brilharam na fase de grupos, venceram Paraguai e Austrália com facilidade, mas perderam por uma pequena diferença para a Turquia com uma equipe modificada. Depois, a seleção iniciou o mata-mata com uma vitória sobre a Bósnia e Herzegovina, apesar da expulsão de Folarin Balogun, que se tornou notória, mas sofreu uma derrota vexatória para a Bélgica nas oitavas de final. A derrota parecia encerrar a era Pochettino, mas ela continuou quando, em agosto, o técnico anunciou que voltaria para um segundo ciclo, com contrato de quatro anos.

Ele permaneceu pouco mais de 100 dias sob esse contrato de quatro anos antes de ser atraído pelo interesse do Manchester United. Para tirá-lo do contrato, o Manchester United teve de pagar à U.S. Soccer uma compensação de US$ 10 milhões, além de US$ 2 milhões para contar também com a equipe de confiança de Pochettino.

Ao todo, Pochettino somou 21 vitórias, 12 derrotas e dois empates em 35 jogos, com 75 jogadores diferentes atuando pela seleção durante seus dois anos no cargo.