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Mauricio Pochettino detona o Manchester City por violações financeiras, enquanto o técnico da USMNT afirma que nenhuma punição pode consertar a Premier League “danificada”
City é considerado culpado em decisão histórica
Relatos recentes confirmaram que o Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações relacionadas a violações das regras financeiras da Premier League entre 2009 e 2018. Durante esse período de nove anos, o clube de Manchester conquistou três títulos da primeira divisão, uma Copa da Inglaterra e três Copas da Liga. Momentos lendários dessa era, incluindo o dramático gol do título marcado por Sergio Aguero contra o Queens Park Rangers em 2012, agora estão sob intenso escrutínio público em relação à sua legitimidade.
Enquanto o City acumulava títulos, Pochettino comandava o Tottenham sob rígidas restrições financeiras. O Spurs passou notoriamente 18 meses sem contratar um único jogador para financiar seu novo estádio, terminando em terceiro em 2017-18 e em segundo no ano anterior atrás de um Chelsea que também violou regras financeiras.
- Getty Images Sport
'A justiça esportiva não existia'
Falando por meio de um tradutor antes do confronto dos Estados Unidos com o Chile, Pochettino expressou incredulidade com a escala sem precedentes do veredicto. O treinador argentino questionou como os dirigentes da liga permitiram que violações tão generalizadas ocorressem sem serem detectadas por tanto tempo.
"É muito difícil, quando de 115 acusações você é considerado culpado em 114, saber qual deveria ser a punição para que ela seja justa", disse Pochettino. "Porque há outros clubes, como Nottingham Forest ou Everton, que infringiram regras e receberam sanções diferentes, sejam perdas de pontos ou multas. É uma situação muito difícil, que causa espanto diante da magnitude do veredicto. E também é justo perguntar onde estavam os controles para que as regras fossem quebradas dessa forma. Isso é o que mais chama a minha atenção."
O ex-técnico do Chelsea também lamentou como essas infrações lançam uma sombra sobre conquistas do passado. "É uma situação muito triste porque o que já foi alcançado e celebrado talvez não fosse real, e o que não foi tão bom poderia ter sido melhor", acrescentou. "Vivemos um período em que a justiça esportiva não existiu. Se as acusações forem comprovadas, é muito difícil reparar o que aconteceu. Espero que, pelo menos, isso sirva para garantir que exista igualdade no futuro."
Um legado manchado para o futebol inglês
A revelação é particularmente amarga para Pochettino, que levou o Tottenham a uma final da Liga dos Campeões em 2019 com um orçamento apertado. Ele destacou a gritante disparidade entre a austeridade de seu ex-clube e o poder de investimento de seus rivais.
"Aquilo foi uma grande desvantagem porque estávamos brigando entre os melhores times e chegando a uma final da Liga dos Campeões [em 2019]", explicou Pochettino. "Por que esses controles foram tão rígidos conosco e não tanto com outros? É por isso que digo que tudo é muito estranho, e o problema é que tudo fica nebuloso. Se for verdade que eles quebraram 114 regras, vivemos um período de engano. Nenhum tipo de punição tornará possível reparar o que foi feito, e os controles da Premier League estão severamente prejudicados."
Pochettino também apontou para suas disputas passadas pelo título com o Chelsea, questionando a justiça daquelas campanhas. Ele concluiu: "Eu disse na época, sobre a situação do Chelsea, quando brigamos pelo título com eles enquanto eu estava no Tottenham, que eles eram melhores porque somaram mais pontos, mas quebrando regras. Como se repara isso?"
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Testes sul-americanos aguardam a seleção dos Estados Unidos masculina
Deixando para trás o drama do futebol inglês, Pochettino agora precisa se concentrar em seu projeto atual com a seleção masculina dos Estados Unidos. A equipe americana enfrenta o Chile em um amistoso na terça-feira, enquanto dá sequência à preparação sob o comando do novo treinador.
Após o confronto com a equipe sul-americana, a seleção dos Estados Unidos encerrará seu calendário da janela internacional de setembro/outubro com dois duros testes continentais contra México e Canadá. Esses compromissos serão cruciais para Pochettino avaliar seu elenco antes de futuros torneios competitivos.
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