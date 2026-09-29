Falando por meio de um tradutor antes do confronto dos Estados Unidos com o Chile, Pochettino expressou incredulidade com a escala sem precedentes do veredicto. O treinador argentino questionou como os dirigentes da liga permitiram que violações tão generalizadas ocorressem sem serem detectadas por tanto tempo.

"É muito difícil, quando de 115 acusações você é considerado culpado em 114, saber qual deveria ser a punição para que ela seja justa", disse Pochettino. "Porque há outros clubes, como Nottingham Forest ou Everton, que infringiram regras e receberam sanções diferentes, sejam perdas de pontos ou multas. É uma situação muito difícil, que causa espanto diante da magnitude do veredicto. E também é justo perguntar onde estavam os controles para que as regras fossem quebradas dessa forma. Isso é o que mais chama a minha atenção."

O ex-técnico do Chelsea também lamentou como essas infrações lançam uma sombra sobre conquistas do passado. "É uma situação muito triste porque o que já foi alcançado e celebrado talvez não fosse real, e o que não foi tão bom poderia ter sido melhor", acrescentou. "Vivemos um período em que a justiça esportiva não existiu. Se as acusações forem comprovadas, é muito difícil reparar o que aconteceu. Espero que, pelo menos, isso sirva para garantir que exista igualdade no futuro."



