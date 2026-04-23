Mauricio Pochettino confirma desejo de voltar ao Tottenham, enquanto o técnico da seleção americana admite que “se sente em casa”

Apesar de suas recentes passagens como técnico pelo Paris Saint-Germain e pelo Chelsea, Pochettino nunca escondeu seu profundo carinho pelo Tottenham. O argentino passou mais de cinco anos no comando dos Lilywhites, levando-os a uma final da Liga dos Campeões e disputando consistentemente o topo da tabela da Premier League, e ele claramente sente que sua história com o clube ainda tem um capítulo por encerrar.

Em entrevista à FourFourTwo sobre sua relação com o clube e seus torcedores, Pochettino foi sincero ao falar sobre como vê sua passagem pelo norte de Londres. “O Tottenham é como um lar. É claro que eu voltaria se as condições fossem adequadas. É um clube que sempre estará no meu coração”, admitiu, gerando novas especulações sobre se uma segunda passagem pelo clube poderia eventualmente estar nos planos do técnico de 54 anos.