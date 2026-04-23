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Mauricio Pochettino TottenhamGetty/GOAL
Khaled Mahmoud

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Mauricio Pochettino confirma desejo de voltar ao Tottenham, enquanto o técnico da seleção americana admite que “se sente em casa”

M. Pochettino
Tottenham
Premier League
Estados Unidos
Copa do Mundo

Mauricio Pochettino admitiu que gostaria de voltar ao Tottenham no futuro. O atual técnico da seleção masculina dos Estados Unidos continua sendo uma das figuras mais queridas da história recente do Spurs, após uma passagem transformadora de cinco anos pelo clube, entre 2014 e 2019.

  • Uma ligação emocional com o norte de Londres

    Apesar de suas recentes passagens como técnico pelo Paris Saint-Germain e pelo Chelsea, Pochettino nunca escondeu seu profundo carinho pelo Tottenham. O argentino passou mais de cinco anos no comando dos Lilywhites, levando-os a uma final da Liga dos Campeões e disputando consistentemente o topo da tabela da Premier League, e ele claramente sente que sua história com o clube ainda tem um capítulo por encerrar.

    Em entrevista à FourFourTwo sobre sua relação com o clube e seus torcedores, Pochettino foi sincero ao falar sobre como vê sua passagem pelo norte de Londres. “O Tottenham é como um lar. É claro que eu voltaria se as condições fossem adequadas. É um clube que sempre estará no meu coração”, admitiu, gerando novas especulações sobre se uma segunda passagem pelo clube poderia eventualmente estar nos planos do técnico de 54 anos.

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    Reflexões sobre a trajetória do Tottenham

    A passagem de Pochettino pelo Spurs foi marcada pelo desenvolvimento de jovens talentos como Harry Kane e Dele Alli, bem como pela transição para o novo estádio de última geração do clube. Embora não tenha conquistado nenhum título durante sua gestão, o estilo de jogo e a conexão entre a equipe e a torcida atingiram níveis nunca vistos em décadas. Esse vínculo continua sendo um forte motivador para o técnico argentino.

    Antes da chegada de Pochettino, o Tottenham havia garantido a classificação para a Liga dos Campeões apenas uma vez na era da Premier League, mas sob sua liderança, o clube se transformou em um pilar da elite europeia com quatro classificações consecutivas. Essa era de transformação atingiu seu auge durante a temporada 2016-17, quando o Spurs disputou o título e garantiu um segundo lugar recorde com 86 pontos. O time também embarcou em uma emocionante campanha até a final da Liga dos Campeões de 2019, acabando por perder para o Liverpool.


  • As condições ideais para um reencontro

    O perfil técnico de Pochettino amadureceu significativamente desde 2019, tendo conquistado títulos como a Ligue 1, a Copa da França e o Troféu dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, além de ter levado a seleção dos Estados Unidos ao vice-campeonato da Copa Ouro da CONCACAF. Essas experiências diversificadas, incluindo sua passagem desafiadora pelo Chelsea, moldaram um técnico mais experiente que só voltaria ao Spurs se o projeto se alinhasse às suas ambições agora mais amadurecidas.


  • Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    E agora?

    Por enquanto, a prioridade imediata de Pochettino é a enorme tarefa de preparar os Estados Unidos para a Copa do Mundo em casa, um projeto com o qual ele está totalmente comprometido, já que lidera uma “geração de ouro” de talentos americanos. “No momento, o importante é aproveitar a Copa do Mundo”, acrescentou. “Depois disso, sempre disse que cheguei muito perto de conquistar a Premier League e a Liga dos Campeões, e quero tentar novamente. Gostaria de fazer parte de um projeto com a ambição de conquistar os dois.”

    O Tottenham se encontra no meio de uma temporada desastrosa, atualmente ocupando a 18ª posição e travando uma batalha desesperada para evitar o rebaixamento, faltando apenas cinco partidas. Em uma última tentativa de garantir a permanência na Premier League, o clube nomeou recentemente Roberto De Zerbi, que assinou um contrato de cinco anos sem cláusula de rescisão, mesmo que o Spurs venha a sofrer o rebaixamento.

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