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Mauricio Pochettino confirma desejo de voltar ao Tottenham, enquanto o técnico da seleção americana admite que “se sente em casa”
Uma ligação emocional com o norte de Londres
Apesar de suas recentes passagens como técnico pelo Paris Saint-Germain e pelo Chelsea, Pochettino nunca escondeu seu profundo carinho pelo Tottenham. O argentino passou mais de cinco anos no comando dos Lilywhites, levando-os a uma final da Liga dos Campeões e disputando consistentemente o topo da tabela da Premier League, e ele claramente sente que sua história com o clube ainda tem um capítulo por encerrar.
Em entrevista à FourFourTwo sobre sua relação com o clube e seus torcedores, Pochettino foi sincero ao falar sobre como vê sua passagem pelo norte de Londres. “O Tottenham é como um lar. É claro que eu voltaria se as condições fossem adequadas. É um clube que sempre estará no meu coração”, admitiu, gerando novas especulações sobre se uma segunda passagem pelo clube poderia eventualmente estar nos planos do técnico de 54 anos.
- AFP
Reflexões sobre a trajetória do Tottenham
A passagem de Pochettino pelo Spurs foi marcada pelo desenvolvimento de jovens talentos como Harry Kane e Dele Alli, bem como pela transição para o novo estádio de última geração do clube. Embora não tenha conquistado nenhum título durante sua gestão, o estilo de jogo e a conexão entre a equipe e a torcida atingiram níveis nunca vistos em décadas. Esse vínculo continua sendo um forte motivador para o técnico argentino.
Antes da chegada de Pochettino, o Tottenham havia garantido a classificação para a Liga dos Campeões apenas uma vez na era da Premier League, mas sob sua liderança, o clube se transformou em um pilar da elite europeia com quatro classificações consecutivas. Essa era de transformação atingiu seu auge durante a temporada 2016-17, quando o Spurs disputou o título e garantiu um segundo lugar recorde com 86 pontos. O time também embarcou em uma emocionante campanha até a final da Liga dos Campeões de 2019, acabando por perder para o Liverpool.
As condições ideais para um reencontro
O perfil técnico de Pochettino amadureceu significativamente desde 2019, tendo conquistado títulos como a Ligue 1, a Copa da França e o Troféu dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, além de ter levado a seleção dos Estados Unidos ao vice-campeonato da Copa Ouro da CONCACAF. Essas experiências diversificadas, incluindo sua passagem desafiadora pelo Chelsea, moldaram um técnico mais experiente que só voltaria ao Spurs se o projeto se alinhasse às suas ambições agora mais amadurecidas.
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E agora?
Por enquanto, a prioridade imediata de Pochettino é a enorme tarefa de preparar os Estados Unidos para a Copa do Mundo em casa, um projeto com o qual ele está totalmente comprometido, já que lidera uma “geração de ouro” de talentos americanos. “No momento, o importante é aproveitar a Copa do Mundo”, acrescentou. “Depois disso, sempre disse que cheguei muito perto de conquistar a Premier League e a Liga dos Campeões, e quero tentar novamente. Gostaria de fazer parte de um projeto com a ambição de conquistar os dois.”
O Tottenham se encontra no meio de uma temporada desastrosa, atualmente ocupando a 18ª posição e travando uma batalha desesperada para evitar o rebaixamento, faltando apenas cinco partidas. Em uma última tentativa de garantir a permanência na Premier League, o clube nomeou recentemente Roberto De Zerbi, que assinou um contrato de cinco anos sem cláusula de rescisão, mesmo que o Spurs venha a sofrer o rebaixamento.