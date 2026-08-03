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Gabriel Marin

Maurício assume protagonismo com Abel e aumenta disputa no ataque do Palmeiras

Mauricio
Palmeiras

Meia vive melhor fase desde o retorno da Copa do Mundo, soma quatro gols em quatro jogos e se consolida como uma das principais peças do elenco alviverde

O retorno da Copa do Mundo marcou uma mudança de patamar para Maurício no Palmeiras. Vivendo sua melhor sequência desde a chegada ao clube, o meia assumiu protagonismo na equipe comandada por Abel Ferreira, transformando boas atuações em números expressivos. Com quatro gols em quatro partidas no segundo semestre, o jogador de 25 anos passou a ser uma das principais referências ofensivas do Verdão e ampliou a disputa por espaço no ataque.

A evolução acontece justamente em um momento de mudanças no setor ofensivo. Enquanto alguns atacantes ainda buscam recuperar ritmo físico ou retornam de lesão, Maurício aproveitou a oportunidade para se firmar entre os titulares. Atuando como falso 9 ou segundo atacante, função que lhe permite chegar mais à área, o camisa 18 voltou a apresentar o futebol decisivo que havia mostrado no início da temporada passada.

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  • Paraguay v France: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Copa do Mundo impulsiona crescimento de Maurício

    Os números mostram que a participação de Maurício na Copa do Mundo teve impacto direto em seu desempenho pelo Palmeiras. Convocado pela seleção paraguaia, o meia voltou mais confiante e assumindo maior responsabilidade dentro da equipe.

    Desde o retorno, Maurício marcou duas vezes na vitória sobre o Coritiba, passou em branco apenas na derrota para o Atlético-MG, quando toda a equipe teve atuação abaixo do esperado, e voltou a balançar as redes nos triunfos diante de Vitória e Fortaleza. A média de um gol por partida evidencia o excelente momento do jogador.

    A fase também recoloca Maurício em rota para alcançar sua temporada mais artilheira da carreira. Seu recorde é de 11 gols, alcançado pelo Internacional em 2023, enquanto no ano passado marcou dez vezes pelo Palmeiras. Em 2026, ele já soma oito gols e duas assistências em 34 partidas, restando boa parte da temporada pela frente.

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  • imago-sport-1063207257.jpgSports Press Photo

    Comissão técnica destaca evolução do meia

    As atuações renderam elogios públicos da comissão técnica palmeirense. Após os dois gols marcados contra o Coritiba, João Martins, auxiliar de Abel Ferreira que comandou a equipe naquela partida, destacou a transformação do atleta depois da experiência internacional.

    "A seleção ajudou muito, porque quando nós conseguimos chegar a outros patamares, quando voltamos ao nosso clube, aumenta a responsabilidade. Ou seja, já não é um jogador qualquer, já é um jogador internacional paraguaio, que disputou a Copa do Mundo, que eliminou a Alemanha, que bateu o pênalti contra o Neuer, já é isso tudo".

    O próprio Maurício também valorizou a competitividade do elenco e ressaltou que o Palmeiras ganha com o aumento das opções para Abel Ferreira.

    "A gente sempre teve grandes jogadores e agora todo mundo está em um momento muito bem. Individualmente falando, todos os jogadores com muita qualidade e capacidade. Agora tem os jogadores retornando de lesão, então é um problema bom para esse calendário longo".

  • Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Boa fase aumenta concorrência no ataque

    O crescimento de Maurício acontece em um cenário que favoreceu sua consolidação. Na vitória por 3 a 0 sobre o Fortaleza, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Abel Ferreira iniciou a partida com Flaco López, Paulinho e Vitor Roque no banco de reservas.

    Flaco retornou recentemente de férias e ainda busca a melhor condição física. Paulinho convive com um desconforto muscular e será reavaliado pelo departamento médico. Já Vitor Roque trabalha para recuperar o ritmo após passar pouco mais de três meses afastado em razão de uma cirurgia no tornozelo esquerdo.

    Com esse contexto, Maurício aproveitou o espaço deixado pelos companheiros e respondeu dentro de campo com atuações decisivas. A boa fase aumenta a disputa por vagas no setor ofensivo e oferece ao treinador português mais alternativas para a sequência da temporada.

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  • imago-sport-1080480276.jpgFotoarena

    Descanso pode ser estratégia para manter sequência

    Apesar do excelente momento, Maurício pode ser preservado no próximo compromisso do Palmeiras. Após abrir vantagem de 3 a 0 sobre o Fortaleza no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, Abel Ferreira deve promover um rodízio na partida de volta, marcada para quarta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), na Arena Pantanal.

    A tendência é que alguns dos principais jogadores recebam descanso visando a maratona de partidas pelo Brasileirão e pela Libertadores. Mesmo com uma possível ausência no próximo duelo, Maurício chega à sequência decisiva da temporada como uma das principais referências técnicas do elenco e cada vez mais consolidado entre os jogadores de confiança de Abel Ferreira.

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