Maurício assume protagonismo com Abel e aumenta disputa no ataque do Palmeiras

O retorno da Copa do Mundo marcou uma mudança de patamar para Maurício no Palmeiras. Vivendo sua melhor sequência desde a chegada ao clube, o meia assumiu protagonismo na equipe comandada por Abel Ferreira, transformando boas atuações em números expressivos. Com quatro gols em quatro partidas no segundo semestre, o jogador de 25 anos passou a ser uma das principais referências ofensivas do Verdão e ampliou a disputa por espaço no ataque.
A evolução acontece justamente em um momento de mudanças no setor ofensivo. Enquanto alguns atacantes ainda buscam recuperar ritmo físico ou retornam de lesão, Maurício aproveitou a oportunidade para se firmar entre os titulares. Atuando como falso 9 ou segundo atacante, função que lhe permite chegar mais à área, o camisa 18 voltou a apresentar o futebol decisivo que havia mostrado no início da temporada passada.