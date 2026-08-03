Maurício assume protagonismo com Abel e aumenta disputa no ataque do Palmeiras

Os números mostram que a participação de Maurício na Copa do Mundo teve impacto direto em seu desempenho pelo Palmeiras. Convocado pela seleção paraguaia, o meia voltou mais confiante e assumindo maior responsabilidade dentro da equipe.

Desde o retorno, Maurício marcou duas vezes na vitória sobre o Coritiba, passou em branco apenas na derrota para o Atlético-MG, quando toda a equipe teve atuação abaixo do esperado, e voltou a balançar as redes nos triunfos diante de Vitória e Fortaleza. A média de um gol por partida evidencia o excelente momento do jogador.

A fase também recoloca Maurício em rota para alcançar sua temporada mais artilheira da carreira. Seu recorde é de 11 gols, alcançado pelo Internacional em 2023, enquanto no ano passado marcou dez vezes pelo Palmeiras. Em 2026, ele já soma oito gols e duas assistências em 34 partidas, restando boa parte da temporada pela frente.