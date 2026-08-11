Cash acredita que a Supercopa é o palco ideal para coroar o trabalho duro e as conquistas extraordinárias construídas pela equipe ao longo da temporada passada.

Em entrevista ao site oficial do clube, o lateral-direito da seleção polonesa fez muitos elogios ao time de Luis Enrique antes do confronto em Leipzig, afirmando: "É enorme. O técnico falou sobre isso nos últimos dias; a temporada acabou, mas vocês ainda têm a Supercopa, que fecha o trabalho que vocês fizeram na temporada passada."

Cash vê a partida como uma grande oportunidade de conquistar mais um troféu importante, apesar de reconhecer a dimensão do desafio que tem pela frente. Ele acrescentou: "Vamos enfrentar um time fantástico que, obviamente, está em alta. Acho que, no futebol neste momento, eles são de longe o melhor time do mundo. Espero que possamos fazer um bom jogo contra eles.

"Quando jogamos contra eles na Champions League, fizemos um teste muito bom. O Villa Park estava ótimo naquela noite, e espero que possamos levar um bom número de torcedores para a Áustria e fazer uma boa partida. É um jogo especial para nós. É mais uma oportunidade de conquistar um troféu, então espero que possamos dar tudo de nós e fazer valer a chance."