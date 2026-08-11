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Matty Cash mira a glória da Supercopa da Uefa enquanto o Aston Villa se prepara para enfrentar o Paris Saint-Germain, "melhor time do mundo"
Vencedores europeus disputam troféu
O Aston Villa se prepara para sua segunda participação na Supercopa da UEFA, quando enfrenta o Paris Saint-Germain, campeão da Champions League, na Red Bull Arena, na quarta-feira. O Villa garantiu sua vaga na partida ao vencer a Liga Europa com uma vitória por 3 a 0 sobre o Freiburg, conquistando o primeiro troféu europeu do clube em 44 anos. Enquanto isso, o PSG defendeu com sucesso tanto o título da liga nacional quanto a Copa da Europa em temporadas consecutivas, depois de derrotar o Arsenal nos pênaltis na grande final de maio.
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"Eles são o melhor time do mundo"
Cash acredita que a Supercopa é o palco ideal para coroar o trabalho duro e as conquistas extraordinárias construídas pela equipe ao longo da temporada passada.
Em entrevista ao site oficial do clube, o lateral-direito da seleção polonesa fez muitos elogios ao time de Luis Enrique antes do confronto em Leipzig, afirmando: "É enorme. O técnico falou sobre isso nos últimos dias; a temporada acabou, mas vocês ainda têm a Supercopa, que fecha o trabalho que vocês fizeram na temporada passada."
Cash vê a partida como uma grande oportunidade de conquistar mais um troféu importante, apesar de reconhecer a dimensão do desafio que tem pela frente. Ele acrescentou: "Vamos enfrentar um time fantástico que, obviamente, está em alta. Acho que, no futebol neste momento, eles são de longe o melhor time do mundo. Espero que possamos fazer um bom jogo contra eles.
"Quando jogamos contra eles na Champions League, fizemos um teste muito bom. O Villa Park estava ótimo naquela noite, e espero que possamos levar um bom número de torcedores para a Áustria e fazer uma boa partida. É um jogo especial para nós. É mais uma oportunidade de conquistar um troféu, então espero que possamos dar tudo de nós e fazer valer a chance."
Técnico incute mentalidade vencedora
Este encontro marca o terceiro duelo entre as duas equipes após o confronto das quartas de final da Champions League de 2024-25, no qual o PSG avançou por 5 a 4 no placar agregado. O retrospecto pessoal de Emery na Supercopa também paira sobre a partida, com o treinador espanhol tendo sofrido derrotas em todas as suas três aparições anteriores com Sevilla e Villarreal.
Cash destacou a mentalidade vencedora que Emery conseguiu implementar no elenco do Villa: "Desde que o técnico chegou, ele implementou o que é vencer e o que você precisa fazer para vencer. No ano passado, falamos sobre ganhar o troféu, e nos últimos anos temos estado entre os quatro, cinco ou seis primeiros, por três ou quatro anos seguidos agora."
Ele enfatizou a ambição de longo prazo do clube de permanecer no topo do futebol europeu: "Colocamos a barra alta, competindo na Europa e indo bem na liga, e acho que é isso que todo mundo quer fazer. Se você está sempre lá em cima, tem sucesso como equipe, como clube, então os níveis que estamos estabelecendo, as exigências que estamos impondo como grupo, você tem que estar lá. O clube, quando você está ganhando coisas e está sempre lá, quer permanecer lá."
- AFP
Estreia da temporada põe o elenco à prova
O confronto oferece um teste ideal de intensidade física e afiação tática para o Villa antes da nova temporada da Premier League. A partida na Áustria também proporciona um reencontro imediato com o ex-lateral-esquerdo Lucas Digne, que recentemente concluiu seu retorno ao PSG após sua cláusula de rescisão ser acionada.
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