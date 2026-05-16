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Matthijs de Ligt faz declaração emocionante após o fim do sonho de Copa do Mundo da estrela do Manchester United
Cirurgia encerra a temporada de De Ligt
O Manchester United confirmou oficialmente que De Ligt passou por uma cirurgia corretiva para tratar um problema nas costas que já vinha se arrastando há algum tempo. O jogador de 26 anos não joga pelos Red Devils desde o final do outono e agora enfrentará um longo período de reabilitação, o que o deixará de fora da próxima Copa do Mundo na América do Norte.
O clube divulgou um comunicado esclarecendo a situação, observando que a decisão foi tomada no melhor interesse do jogador, após um intenso trabalho de recuperação não ter produzido os resultados necessários. O United declarou em comunicado: “Matthijs de Ligt passou por uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma lesão nas costas. Tendo trabalhado diligentemente durante todo o processo de reabilitação, foi decidido que um procedimento corretivo era o melhor caminho a seguir.”
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De Ligt compartilha mensagem emocionante
O ex-jogador do Bayern de Munique recorreu às redes sociais para compartilhar sua tristeza com os torcedores, postando uma foto de sua cama no hospital. Após ter voltado aos gramados em abril, o zagueiro admitiu que a cirurgia acabou se tornando o único caminho lógico a seguir após seis meses de frustrações e contratempos.
Em postagem no Instagram, De Ligt disse: “Após seis meses de tratamento e muito trabalho para voltar, a cirurgia era a única opção que restava. Estou decepcionado por não ter podido ajudar a equipe nos últimos seis meses e, obviamente, por perder a Copa do Mundo, mas estou ansioso para fazer de tudo para voltar diante dos torcedores e me sentir melhor novamente.”
Frustração para Michael Carrick
O momento é particularmente cruel para De Ligt, que ainda não disputou um único minuto sob o comando de Michael Carrick. O técnico interino já havia manifestado esperança de que o holandês pudesse entrar em campo antes do fim da temporada da Premier League, mas sempre manteve uma postura cautelosa em relação ao retorno do zagueiro ao time titular.
Em declarações ao site oficial do clube sobre sua determinação em voltar, De Ligt acrescentou: “Desde novembro, tenho feito de tudo, me esforçando ao máximo em cada treino e explorando todas as opções, para voltar a fazer o que amo: jogar futebol. Sou grato a todos que me apoiaram durante um período difícil da minha carreira. Continuo tão determinado quanto sempre estive a representar o Manchester United e a jogar diante da nossa incrível torcida o mais rápido possível.”
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Um longo caminho para a recuperação
O jogador da seleção holandesa disputou apenas 14 partidas nesta temporada antes de a lesão se agravar. Carrick havia comentado recentemente sobre a natureza imprevisível dos problemas nas costas, explicando que, embora o jogador estivesse melhorando, a recuperação simplesmente “não estava sendo tão rápida quanto todos esperávamos” e que o clube não iria arriscar sua saúde a longo prazo.
Com 24 partidas já perdidas, o foco agora muda totalmente para a temporada 2026-27. A ausência de De Ligt deixa o United com Lisandro Martínez, Harry Maguire, Ayden Heaven e Leny Yoro para enfrentar as últimas partidas da temporada, enquanto o clube continua esperando que sua contratação defensiva milionária retorne à plena forma física.