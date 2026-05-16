Matthijs de Ligt faz declaração emocionante após o fim do sonho de Copa do Mundo da estrela do Manchester United

O Manchester United confirmou oficialmente que De Ligt passou por uma cirurgia corretiva para tratar um problema nas costas que já vinha se arrastando há algum tempo. O jogador de 26 anos não joga pelos Red Devils desde o final do outono e agora enfrentará um longo período de reabilitação, o que o deixará de fora da próxima Copa do Mundo na América do Norte.

O clube divulgou um comunicado esclarecendo a situação, observando que a decisão foi tomada no melhor interesse do jogador, após um intenso trabalho de recuperação não ter produzido os resultados necessários. O United declarou em comunicado: “Matthijs de Ligt passou por uma cirurgia bem-sucedida para tratar uma lesão nas costas. Tendo trabalhado diligentemente durante todo o processo de reabilitação, foi decidido que um procedimento corretivo era o melhor caminho a seguir.”