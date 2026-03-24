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Matthijs de Ligt espera voltar ao Manchester United antes do fim da temporada, com a lesão “complicada” nas costas a melhorar
Estrela do United se recupera
O jogador da seleção holandesa tem sido uma grande perda para os Red Devils, estando afastado dos gramados desde a vitória sobre o Crystal Palace, em 30 de novembro. Antes da lesão, De Ligt era uma presença constante no time titular, tendo disputado todas as 13 primeiras partidas do United no campeonato. Sua recuperação tem sido muito mais difícil do que a equipe médica havia previsto inicialmente. Embora inicialmente se esperasse que ele ficasse fora apenas uma semana, o jogador de 26 anos passou quatro meses longe do futebol competitivo. Atualmente, ele está passando por um tratamento intensivo em Carrington, embora ainda não tenha retornado aos treinos em campo.
- AFP
Carrick mostra cautela quanto à data de retorno
O técnico interino do Manchester United, Michael Carrick, tem evitado prometer uma data específica para o retorno do seu zagueiro central estrela. “É difícil dizer, justamente porque já demorou tanto tempo”, afirmou ele, segundo a BBC.
“Com lesões nas costas, às vezes você acha que está tudo bem e, de repente, não está mais. Estamos apenas sendo pacientes e lidando com a situação. Vamos dar tempo a ele e tentar trazê-lo de volta o mais rápido possível, mas é realmente difícil dizer.”
Sinais de melhora
De Ligt continua otimista quanto ao seu retorno aos gramados pelo United antes do fim da temporada, já que seu problema “complicado” nas costas está melhorando, segundo o The Sun. Com sete partidas restantes na temporada, De Ligt pretende voltar a tempo de contribuir na reta final da campanha e espera por um milagre para garantir uma vaga na seleção holandesa para a Copa do Mundo de 2026.
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E agora?
Enquanto De Ligt continua se recuperando da lesão, os Red Devils se prepararão para enfrentar o Leeds United na Premier League após a pausa para os jogos internacionais. Atualmente, a equipe ocupa a terceira posição na tabela, apenas um ponto à frente do Aston Villa, quarto colocado.