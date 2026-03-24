Matthijs de Ligt espera voltar ao Manchester United antes do fim da temporada, com a lesão “complicada” nas costas a melhorar

O técnico interino do Manchester United, Michael Carrick, tem evitado prometer uma data específica para o retorno do seu zagueiro central estrela. “É difícil dizer, justamente porque já demorou tanto tempo”, afirmou ele, segundo a BBC.

“Com lesões nas costas, às vezes você acha que está tudo bem e, de repente, não está mais. Estamos apenas sendo pacientes e lidando com a situação. Vamos dar tempo a ele e tentar trazê-lo de volta o mais rápido possível, mas é realmente difícil dizer.”