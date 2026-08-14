Enquanto prepara seus atuais jogadores, o Newcastle trabalha ativamente em um acordo de £30 milhões para contratar o lateral-direito Amar Dedic junto ao Benfica. Jaissle admite abertamente que, no cenário ideal, já teria um novo defensor e um meio-campista à disposição.

"O melhor cenário seria se eles estivessem trabalhando desde o primeiro dia, mas isso não é comum no futebol", afirmou. "Se você faz contratações, novas contratações no fim da janela de transferências, então elas normalmente precisam de tempo (para se adaptar à Premier League), então são coisas que todos nós temos de considerar.

"Ainda assim, seguimos todos positivos e queremos ir na direção certa. Mencionei na entrevista coletiva (na terça-feira) que temos nossos objetivos. Haverá muitas pedras lançadas em nosso caminho ao longo da jornada, e precisamos nos livrar delas."