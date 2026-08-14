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Matthias Jaissle Joelinton Newcastle 2026 pre-seasonGetty
Yosua Arya

Traduzido por

Matthias Jaissle promete que a "intensidade" continua sendo a identidade do Newcastle e dá pista sutil sobre transferências antes da estreia no St James' Park

M. Jaissle
Newcastle
Premier League

Matthias Jaissle prometeu que a alta intensidade continuará sendo a identidade central do Newcastle enquanto se prepara para seu primeiro jogo em St James' Park contra o Bayer Leverkusen. O novo técnico também espera desesperadamente por novos avanços no mercado de transferências antes do início da temporada da Premier League.

  • Uma nova era em Tyneside

    Jaissle insistiu que o futebol de alta intensidade continuará sendo a identidade central do Newcastle enquanto se prepara para liderar o clube em uma nova era. O técnico alemão está preparando seu elenco para o impulso final antes da próxima campanha da Premier League. Os torcedores da casa verão a abordagem tática de Jaissle no St James' Park pela primeira vez neste sábado. O Newcastle recebe o Bayer Leverkusen, da Bundesliga, em um amistoso de pré-temporada. Embora o novo treinador admita que seu elenco ainda não está totalmente no ritmo ideal em termos de pressão, ele está determinado a montar um time que dispute cada bola.

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    Ganhando forma física e intensidade

    O Newcastle tem tido dificuldades para manter sua intensidade característica ao longo de partidas inteiras durante seus recentes amistosos de pré-temporada. Apesar de bons momentos contra Valencia e Everton, o nível geral de ritmo de jogo do elenco segue sendo uma pequena preocupação para a comissão técnica.

    "Obviamente, você adoraria jogar durante 90 minutos com intensidade, isso pertence ao Newcastle", explicou Jaissle, como citado pelo ChronicleLive. "Neste estágio da pré-temporada, isso não é possível, eu só estou aqui há alguns dias, mas ainda restam dois amistosos nos quais os jogadores receberão a carga (de trabalho) adequada a tempo para o jogo contra o Liverpool."

  • Obstáculos da janela de transferências

    Enquanto prepara seus atuais jogadores, o Newcastle trabalha ativamente em um acordo de £30 milhões para contratar o lateral-direito Amar Dedic junto ao Benfica. Jaissle admite abertamente que, no cenário ideal, já teria um novo defensor e um meio-campista à disposição.

    "O melhor cenário seria se eles estivessem trabalhando desde o primeiro dia, mas isso não é comum no futebol", afirmou. "Se você faz contratações, novas contratações no fim da janela de transferências, então elas normalmente precisam de tempo (para se adaptar à Premier League), então são coisas que todos nós temos de considerar.

    "Ainda assim, seguimos todos positivos e queremos ir na direção certa. Mencionei na entrevista coletiva (na terça-feira) que temos nossos objetivos. Haverá muitas pedras lançadas em nosso caminho ao longo da jornada, e precisamos nos livrar delas."

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    Preparativos finais da pré-temporada

    Antes de enfrentar o Liverpool na estreia pela Premier League, o Newcastle precisa finalizar seus preparativos neste fim de semana. A equipe encara um Leverkusen que recentemente sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Nottingham Forest.

    Os campeões alemães de 2024 seguem sendo um adversário formidável e receberam de volta aos treinos, nos últimos dias, importantes estrelas internacionais, Facundo Medina e Jarrell Quansah.

    Após o confronto de sábado diante da Gallowgate End, o Newcastle encerra sua programação de verão contra o Strasbourg na tarde de domingo. Jaissle espera atuações positivas enquanto busca iniciar seu período no cargo com verdadeiro embalo.

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