Apesar de controlar a posse de bola e finalizar 19 vezes, o técnico admitiu que o domínio territorial pouco valeu diante dos erros de seus jogadores nas duas extremidades do campo.

Ao destacar que sua equipe não soube aproveitar momentos decisivos e pedir desculpas à torcida que viajou para acompanhar o jogo, Jaissle disse à BBC Sport: “É difícil. Esse é o castigo nesta liga. Controlamos muitas fases do jogo, mas não é suficiente.

“Os jogos são decididos nas áreas, e não fomos bem em nenhuma das duas. É algo que precisamos aprender rápido. O momento estava a nosso favor. Temos um elenco jovem, mas isso não deve servir de desculpa. Foi um jogo difícil no geral. Esperamos que os jogadores lesionados tenham mais tempo de jogo, mais minutos.

“Hoje, olhando o quadro geral, não foi o pior jogo. Mas peço desculpas aos torcedores, porque eles mereciam um resultado diferente.”