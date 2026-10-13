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Matthias Jaissle pede desculpas à torcida do Newcastle após colapso chocante na derrota por 4 a 1 na casa do Coventry City
Derrocada humilhante provoca pedido sincero de desculpas
O técnico pediu desculpas sem ressalvas aos que viajaram depois de ver seu time desmoronar fora de casa. A derrota humilhante repetiu o colapso anterior à pausa para os jogos de seleções, quando a equipe perdeu pelo mesmo placar fora de casa para o Leeds United. A sequência ruim também marca a primeira vez, desde dezembro de 2012, que o clube de Tyneside sofre quatro ou mais gols em partidas consecutivas fora de casa na primeira divisão.
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“Não foi o pior jogo”
Apesar de controlar a posse de bola e finalizar 19 vezes, o técnico admitiu que o domínio territorial pouco valeu diante dos erros de seus jogadores nas duas extremidades do campo.
Ao destacar que sua equipe não soube aproveitar momentos decisivos e pedir desculpas à torcida que viajou para acompanhar o jogo, Jaissle disse à BBC Sport: “É difícil. Esse é o castigo nesta liga. Controlamos muitas fases do jogo, mas não é suficiente.
“Os jogos são decididos nas áreas, e não fomos bem em nenhuma das duas. É algo que precisamos aprender rápido. O momento estava a nosso favor. Temos um elenco jovem, mas isso não deve servir de desculpa. Foi um jogo difícil no geral. Esperamos que os jogadores lesionados tenham mais tempo de jogo, mais minutos.
“Hoje, olhando o quadro geral, não foi o pior jogo. Mas peço desculpas aos torcedores, porque eles mereciam um resultado diferente.”
Estatísticas alarmantes evidenciam crise defensiva
A capitulação diante da equipe de Frank Lampard apenas escancarou os graves problemas estruturais que afligem a defesa do time de Tyneside nesta temporada. Com 13 gols sofridos nas seis primeiras partidas pelo campeonato, o Newcastle United divide com Chelsea e Bournemouth a pior marca defensiva da competição. Além disso, seus 10,48 gols esperados contra (xGA) representam a terceira pior marca da primeira divisão, também em empate. O Newcastle United, em dificuldades, já sofreu 106 finalizações no alvo.
- IPS
Calendário exigente aguarda elenco em dificuldades
Uma sequência difícil de jogos se aproxima, enquanto o Newcastle se prepara para receber o Aston Villa no St James' Park neste fim de semana. Os comandados de Jaissle precisam reagir imediatamente e melhorar a campanha aquém das expectativas, de oito pontos em seis jogos, antes que o calendário fique ainda mais exigente. Em seguida, terão um compromisso complicado fora de casa contra o Crystal Palace, além de dois confrontos consecutivos com o Everton, pela Premier League e pela Copa da Liga Inglesa.
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